Petrobras aplazó para 2031 el inicio de la producción de gas del proyecto Sirius: espera decisión de inversión en 2027

El Gobierno y la Agencia Nacional de Hidrocarburos identificaron la posibilidad de incorporar cerca de 55 millones de pies cúbicos diarios al mercado durante los próximos meses y hasta mediados de 2027 (Ministerio de Minas y Energía)

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La llegada de nuevos volúmenes de gas al mercado colombiano plantea un reto que va más allá de producir el recurso: el país tendrá que contar con infraestructura para transportarlo. Esa fue una de las advertencias del viceministro de Energía, Alex Fabián Cañas, durante la IX Cumbre de Petróleo y Gas, donde se abordaron los proyectos que podrían aumentar la oferta nacional.

El funcionario señaló que será necesario revisar la capacidad de los gasoductos y definir incentivos para que las obras estén disponibles cuando entren en operación nuevos desarrollos. Comparó este desafío con el sector eléctrico, donde los proyectos de generación avanzan a un ritmo mayor que las iniciativas de transmisión.

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El presidente de Petrobras Colombia señaló que la empresa espera alcanzar la decisión final de inversión hacia finales de 2027, un paso clave para avanzar con el proyecto (Europa Press)

La discusión cobra relevancia mientras uno de los proyectos gasíferos más esperados del Caribe colombiano ajusta su calendario. Petrobras confirmó que Sirius, cuyo inicio de producción estaba previsto para 2030, ahora tiene como fecha determinística 2031. La compañía asegura que analiza opciones para intentar adelantar el cronograma.

Sirius espera alcanzar decisión final de inversión en 2027

Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, explicó que la empresa espera llegar a la decisión final de inversión (FID) hacia finales del próximo año. Ese paso permitirá avanzar con el desarrollo del proyecto y, de acuerdo con el escenario que maneja actualmente la compañía, proyectar el comienzo de la producción para 2031.

“Estamos buscando alcanzar el FID (decisión final de inversión) el año entrante, a fines del año entrante. Con eso tenemos un pronóstico de producción en 2031, es la fecha determinística”, explicó Moritz.

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El directivo indicó que Petrobras revisa alternativas para mejorar los tiempos, aunque por ahora mantiene la fecha de referencia. Entre los asuntos que deben resolverse están las consultas previas y el licenciamiento ambiental, dos procesos que inciden en el cronograma.

Petrobras mantiene a 2031 como fecha determinística para comenzar la producción de gas en el Caribe colombiano, aunque estudia opciones para acelerar el cronograma (Colprensa)

Para Sirius, la compañía debe radicar la documentación correspondiente en enero y completar las 120 consultas previas previstas hasta diciembre. Ese trámite hace parte de los requisitos previos al desarrollo. Moritz reconoció que todavía quedan uno o dos asuntos por superar. Aun así, sostuvo que la empresa trabaja junto con el Gobierno para cumplir los objetivos trazados.

“Hay algunos retos en el proceso de consulta previa, estamos avanzando muchísimo, pero todavía hay uno o dos retos. Pero con esas acciones del Gobierno vamos a lograr”, sostuvo el presidente de Petrobras Colombia.

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Aunque la empresa busca reducir los plazos, 2031 continúa como el horizonte oficial presentado durante la cumbre. La decisión final de inversión prevista para finales de 2027 aparece como uno de los hitos centrales para definir el avance del proyecto.

Gobierno revisa opciones para aumentar la oferta de gas

Mientras se concreta el desarrollo de Sirius, el Gobierno busca alternativas para sumar gas al sistema en el corto plazo. Cañas indicó que, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), identificaron la posibilidad de incorporar cerca de 55 millones de pies cúbicos diarios durante los próximos meses y hasta mediados de 2027.

El viceministro también se refirió a la opción de importar gas desde Venezuela. En ese contexto, destacó el anuncio realizado durante la jornada sobre el Gasoducto Antonio Ricaurte, que recibió el estatus de Proyecto de Interés Nacional y Estratégico.

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Para Cañas, la disponibilidad de nuevas moléculas debe acompañarse de decisiones sobre transporte y capacidad de la red. La ampliación de gasoductos y los incentivos para desarrollar esa infraestructura deben evaluarse para que la oferta adicional pueda llegar a los usuarios.

El viceministro Alex Fabián Cañas advirtió que Colombia debe revisar la capacidad de sus gasoductos para transportar los nuevos volúmenes de gas que podrían llegar al sistema (Ongc Videsh Colombia)

El funcionario defendió el papel de la industria petrolera en la economía colombiana y sostuvo que el país necesita mantenerla fortalecida. “Colombia no se puede permitir tener un sector petrolero débil”, afirmó. También relacionó el desempeño del sector con la meta de crecimiento económico de 6% y con la importancia de la inversión privada.

La discusión sobre el gas combina la búsqueda de recursos adicionales para atender las necesidades próximas y el avance de proyectos de mayor alcance, como Sirius. En este caso, el calendario actualizado sitúa el inicio de producción en 2031, sujeto al cumplimiento de los trámites y a la decisión final de inversión que Petrobras espera alcanzar a finales de 2027.

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