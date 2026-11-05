Cartagena tendrá un nuevo mirador sobre el Caribe, con una rueda de 60 metros frente al mar: así lucirá el Gran Malecón del Mar

El Mirador del Sol será construido sobre una plataforma de 5.000 metros cuadrados frente a Crespo y Marbella - crédito Dumek Turbay/Facebook

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Cartagena prevé entregar en marzo de 2027 el Mirador del Sol, una plataforma de 5.000 metros cuadrados sobre el mar Caribe que incluirá una rueda de 60 metros de altura y un Cubo Interactivo. La obra forma parte de la primera fase del Gran Malecón del Mar, cuyo tramo inicial fue presentado el 30 de octubre entre Playa Azul de La Boquilla y el Parque Lineal de Crespo.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que el nuevo atractivo estará ubicado frente al barrio Crespo, en el comienzo de Marbella. El proyecto contempla un espacio público construido sobre el mar, con zonas de encuentro, comercio, actividades culturales y áreas de recreación para distintas edades.

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La entrega del Mirador está programada para marzo de 2027. Tres meses después, en junio, la ciudad espera habilitar el corredor que conectará esta estructura con La Tenaza, en el sector de El Cabrero. Con esa intervención quedaría completada la primera fase prevista entre Playa Azul y ese punto del borde costero.

El proyecto incluye una plaza para eventos, zonas recreativas y más de 20 locales comerciales - crédito Dumek Turbay/Facebook

La plataforma tendrá 175 pilotes y una rueda con 20 cabinas

El Mirador del Sol será construido sobre 175 pilotes de 24 metros de profundidad, según la información divulgada durante la presentación del proyecto. La Rueda del Sol contará con una base separada, sostenida por 24 pilotes que llegarán a 36 metros bajo la superficie.

La rueda tendrá 20 cabinas climatizadas y alcanzará 60 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación estará orientada en paralelo al atardecer y ofrecerá vistas hacia el Centro Histórico, Marbella, El Cabrero y el Caribe.

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La administración distrital plantea que la estructura tenga iluminación nocturna y se convierta en un punto de observación dentro del recorrido marítimo. La operación, los costos de acceso y el modelo de administración de la rueda no fueron detallados en el anuncio.

El Cubo Interactivo albergará un centro de juegos infantiles dentro del nuevo malecón - crédito Dumek Turbay/Facebook

En el centro de la plataforma habrá una plaza para conciertos, presentaciones artísticas y eventos públicos. También se proyectan zonas para niños, jóvenes y familias, además de más de 20 locales comerciales. La intervención incluye una jardinera perimetral alrededor de la estructura.

El Cubo Interactivo incorporará un centro de juegos infantiles

Otro de los componentes anunciados es el Cubo Interactivo, una estructura cuya fachada tendrá movimiento con la brisa. El diseño busca integrar elementos arquitectónicos y tecnológicos con las condiciones del entorno marino.

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En su interior funcionará un centro de juegos infantiles, que la Alcaldía presentó como uno de los principales espacios recreativos de la plataforma. El proyecto no precisó aún el número de visitantes que podrá recibir ni las fechas de apertura de los establecimientos comerciales.

El proyecto incluye una plaza para eventos, zonas recreativas y más de 20 locales comerciales - crédito Dumek Turbay/Facebook

El Mirador del Sol se sumará al tramo de dos kilómetros ya habilitado entre Playa Azul de La Boquilla y Crespo. Ese primer recorrido incluyó senderos, zonas para peatones y espacios vinculados con la recuperación y el uso público del litoral.

La segunda parte de la primera fase, entre el Mirador y La Tenaza, incorporará más espolones que se internarán en el mar. El plan contempla senderos, ciclovía, pista para correr, áreas verdes, plazas de encuentro y conchas destinadas a actividades comerciales.

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La segunda fase buscará conectar La Tenaza con Bocagrande

Tras la finalización del tramo hacia El Cabrero, el proyecto prevé una segunda fase que extenderá el Gran Malecón del Mar desde La Tenaza hasta Bocagrande, a lo largo del cordón amurallado del Centro Histórico.

Durante la presentación del primer tramo, el presidente Abelardo de La Espriella anunció recursos del Gobierno nacional por más de $ 170.000 millones para esa expansión. La financiación contempla $ 87.000 millones para los sectores de Las Tenazas y El Boquetillo, además de $ 87.703 millones para la conexión entre La Marina y la entrada de Bocagrande.

La Rueda del Sol alcanzará 60 metros de altura y tendrá 20 cabinas climatizadas - crédito Dumek Turbay/Facebook

La ejecución de esa nueva etapa dependerá de la asignación y desarrollo de esos recursos. El recorrido proyectado busca enlazar sectores del frente marítimo que hoy presentan conexiones discontinuas para peatones y ciclistas.

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Con la entrega prevista para junio de 2027, Cartagena contará con un corredor continuo de la primera fase desde Playa Azul hasta La Tenaza. El Mirador del Sol será uno de los puntos centrales de ese trayecto por su ubicación sobre el mar y por los servicios anunciados para visitantes y residentes.