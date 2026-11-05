Colombia

Más de 30 caballos estuvieron a punto de morir en un fuerte incendio en Armenia: Bomberos evacuaron varias bodegas

La emergencia no dejó personas lesionadas, pero las autoridades aún no han cuantificado las pérdidas materiales ni determinado el origen de las llamas, que consumieron depósitos de construcción

Treinta y tres caballos fueron evacuados antes de que las llamas alcanzaran las caballerizas del predio (@alejodiaz_11/X)
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Los 33 caballos fueron rescatados durante el incendio que destruyó varias bodegas de la finca La Balsora, en el norte de Armenia, Quindío. Los animales estaban en una caballeriza contigua a las estructuras donde se almacenaban materiales de construcción.

La emergencia ocurrió en la noche del miércoles 4 de noviembre, sobre la avenida Centenario, frente al conjunto residencial Monte Azul y cerca del límite con Salento.

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Los equipos de socorro controlaron el fuego antes de que alcanzara otra bodega con recipientes de material inflamable y evitaron que las llamas se extendieran hacia las viviendas cercanas.

Las llamas fueron visibles desde distintos puntos del sector y consumieron por completo las bodegas afectadas. El incendio generó alarma entre los residentes de conjuntos residenciales próximos y quienes transitaban por ese corredor de la capital quindiana.

La emergencia sobre la avenida Centenario concluyó sin personas lesionadas ni víctimas mortales (Captura de video)
La emergencia sobre la avenida Centenario concluyó sin personas lesionadas ni víctimas mortales (Captura de video)

El diario local El Quindiano informó que el Cuerpo de Bomberos de Armenia acudió con dos máquinas extintoras y dos carrotanques de agua. La atención también contó con el respaldo de la Cruz Roja y de los Bomberos de Circasia.

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La intervención se concentró en contener el avance del incendio hacia la caballeriza y otras edificaciones del predio. La presencia de viento y de elementos inflamables almacenados en el lugar complicó las tareas de los socorristas.

El capitán Montoya, del Cuerpo de Bomberos, advirtió que las llamas estuvieron cerca de llegar a una segunda bodega donde había canecas de 55 galones con material inflamable. Ese escenario habría agravado la emergencia, según el reporte difundido por El Quindiano.

El portal Pilas Armenia señaló que habitantes del sector llegaron al predio luego de advertir el fuego y encontraron las caballerizas rodeadas por las llamas. Los vecinos avisaron a los organismos de socorro y a las autoridades, que llegaron pocos minutos después.

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La situación provocó temor entre quienes circulaban por la avenida Centenario. La columna de humo y el resplandor del incendio se elevaron durante la noche en una zona que ha registrado crecimiento urbanístico.

El incendio se desató en un área cercana a viviendas y conjuntos residenciales, por lo que los habitantes temieron una propagación hacia las construcciones vecinas. La actuación de los bomberos permitió evitar que el siniestro alcanzara esos inmuebles.

Pilas Armenia también informó que las personas que llegaron inicialmente al lugar vieron el alcance del fuego en las instalaciones de la finca. Las autoridades asumieron el control de la emergencia tras recibir la alerta comunitaria.

Un niño fue evacuado y un adulto se resistía a abandonar el lugar

A través de audios que circularon por WhatsApp, líderes del sector comunicaron que un niño fue sacado de la vivienda ubicada dentro de la finca. El material difundido no precisó las circunstancias en las que se produjo la evacuación.

También se conoció que un adulto permanecía en el predio e intentaba recuperar pertenencias pese al avance del fuego. La persona se resistía a abandonar el área mientras los equipos de emergencia atendían la situación.

No se reportaron personas lesionadas, pese a la destrucción de las bodegas y al riesgo para quienes estaban en la finca cuando comenzó el incendio. El rescate de los animales fue uno de los resultados centrales de la operación.

Hasta el momento, no se determinó qué provocó la conflagración ni se difundió un balance total de las pérdidas materiales. Las autoridades deberán establecer el origen de las llamas tras la evaluación del lugar.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron grandes llamaradas y una nube de humo iluminada por el fuego. En los registros también se observó el trabajo de los socorristas para impedir que el incendio se extendiera a las estructuras aledañas.

La atención de la emergencia evitó que el fuego alcanzara a los caballos, a los recipientes con material inflamable y a las edificaciones cercanas. La investigación oficial definirá ahora las causas y el alcance de los daños en la finca.

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