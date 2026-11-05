Hospital Alma Máter de Antioquia advirtió sobre grave crisis financiera que afronta: tiene una deudas por $455.000 millones

La crisis provocó atrasos de tres meses en los salarios de la mayoría del personal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El Hospital Alma Máter de Antioquia emitió un comunicado en el que informó que enfrenta una crisis financiera y operativa marcada por millonarias deudas, retrasos en el pago de salarios y el cierre de servicios. Según indicó, esta situación compromete la atención de alta complejidad para los usuarios y amenaza con afectar la red de salud del departamento y otras regiones de Colombia.

La gravedad del panorama que enfrenta el hospital se evidencia en la salida de más de 552 profesionales en lo corrido de 2026, sumada a la falta de insumos, dispositivos y medicamentos. Esto llevó al cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de cuidados intensivos y cinco quirófanos. También disminuyó la capacidad de los servicios de laboratorio, trasplantes, oncología, hemodinamia, imágenes diagnósticas y distintas especialidades quirúrgicas.

PUBLICIDAD

Una deuda superior a la cartera disponible

La institución, vinculada a la Universidad de Antioquia, opera como una corporación mixta de derecho privado y sin ánimo de lucro. Sin embargo, debido a la crisis de la salud, en agosto modificó sus estatutos para incorporar a su junta directiva al rector y al decano de Medicina de la universidad, nuevos integrantes —incluido un representante sindical— y una nueva Dirección General.

Pues, la deuda acumulada del hospital ya asciende a $455.000 millones, mientras que la cartera disponible es de $332.000 millones. Advirtió, además, que más de la mitad de esos recursos son de difícil recaudo y que $90.000 millones corresponden a obligaciones de EPS que ya están liquidadas.

PUBLICIDAD

La crisis en el hospital llevó al cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de cuidados intensivos y cinco quirófanos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El hospital también documentó pérdidas por $44.000 millones asociadas a la operación previa de la red pública de salud de Barranquilla, San Andrés y Apartadó. De acuerdo con su explicación, aunque reclamó el pago de $160.000 millones por servicios prestados durante el último año, la mayoría de las aseguradoras no realizó los giros completos ni canceló las atenciones anteriores a agosto.

De igual manera, indicó que el recaudo de los últimos meses equivale al 68% de los servicios prestados. Esa brecha afecta la continuidad de las operaciones y la capacidad de responder a los pacientes que requieren procedimientos especializados.

PUBLICIDAD

La crisis también provocó atrasos de tres meses en los salarios de la mayoría del personal, cinco meses en aportes a la seguridad social y demoras en el pago de la prima del primer semestre y de deducciones laborales a terceros. La falta de aportes deja a trabajadores del sistema de salud sin cobertura y, a la vez, impide legalmente contratar nuevo personal, presentar facturación y recaudar recursos por la atención realizada.

“Resulta paradójico que nuestro personal, que presta sus servicios al Sistema General de Seguridad Social, hoy está prácticamente retirado y excluido de la propia cobertura de seguridad social. La mora en los aportes a la seguridad social genera un círculo vicioso que imposibilita legalmente al Hospital para contratar nuevo personal, radicar facturación y recaudar los recursos derivados de la atención en salud”, detalló.

PUBLICIDAD

La red hospitalaria pública en Bogotá opera al límite tras declarar alerta amarilla por sobreocupación extrema en urgencias y hospitalización - crédito Alcaldía de Bogotá / Sitio web

Esto derivó, justamente, en la renuncia de cientos de profesionales y en la falta de insumos para garantizar la prestación de los servicios.

El alcance regional de sus servicios y formación médica

Según explicó el hospital en el comunicado, la institución atiende cerca del 25% de los servicios de alta complejidad de Antioquia y también recibe población de Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero. El 40% de sus pacientes pertenece al régimen subsidiado, el 34% al contributivo y el 26% al régimen especial, que incluye al magisterio, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Universidad de Antioquia.

Asimismo, es el principal escenario de prácticas en salud del país y realiza aproximadamente 11.000 rotaciones anuales de estudiantes de pregrado y posgrado, médicos internos y residentes de especialidades y subespecialidades. En sus instalaciones se concentra además una parte central de la investigación clínica de la Universidad de Antioquia.

PUBLICIDAD

El hospital atiende cerca del 25% de los servicios de alta complejidad de Antioquia - crédito Fredy Builes/Reuters

De esa actividad surgieron avances en rescate y preservación de tejidos, genómica médica y biología molecular, aplicados a trasplantes, oncología, nefrología, neurocirugía y cirugía de tórax. Su programa de telesalud superó los 3 millones de atenciones en ginecoobstetricia, pediatría, urgencias, medicina interna, psiquiatría, toxicología, dermatología, psicología y medicina general, con prioridad en zonas de difícil acceso.

Teniendo en cuenta la población atendida en el hospital y la crisis actual, la institución pidió al Gobierno nacional, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, a las entidades pagadoras y a los gremios del sector medidas inmediatas para garantizar el flujo de caja, cancelar los servicios prestados y cubrir las obligaciones laborales pendientes.

PUBLICIDAD

“Debemos trabajar de manera conjunta para oxigenar las finanzas del Hospital, pagar las obligaciones laborales y devolverle la dignidad a los profesionales de la salud, que aún sacrificando su propio bienestar, continúan sosteniendo la vida en medio de la crisis”, precisó.