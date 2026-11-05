Colombia

Antonio Sanguino, exministro de Trabajo de Petro, salió en defensa del expresidente tras publicación de video con la extrabajadora sexual Deicy Jiménez: “Morbo, doble moral y grosera”

El exfuncionario rechazó el uso del material audiovisual para exponer la vida privada del expresidente de la República

Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, salió en defensa de Petro tras publicación de video con la extrabajadora sexual Deicy Jiménez - crédito Colprensa/Sumistrado infobae
Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, salió en defensa de Petro tras publicación de video con la extrabajadora sexual Deicy Jiménez - crédito Colprensa/Sumistrado infobae
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Un video de 54 segundos difundido por Deicy Jiménez en sus redes sociales reactivó los señalamientos sobre la relación que, según ella, sostuvo con el expresidente de la República, Gustavo Petro. La joven, de 26 años, afirmó que los presuntos encuentros sexuales derivaron en al menos cinco contratos con entidades públicas durante el anterior cuatrienio.

En la grabación, Jiménez sostuvo que el material respalda su versión y pidió garantías para ella y su familia. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, dijo. Además, manifestó que responsabiliza al exmandatario si le ocurre algo a ella o a sus allegados.

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Cabe recordar que la extrabajadora sexual entregó su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. También tenía programada una diligencia en la Fiscalía General de la Nación, aunque esta fue aplazada después de la renuncia de su abogado, quien alegó haber recibido amenazas.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Antes de apartarse del caso, el penalista Felipe Caballero aseguró que la defensa entregará el teléfono celular de Jiménez para respaldar el relato de su representada. Ese dispositivo, indicó, contiene elementos que serán aportados a las autoridades.

La publicación del video generó reacciones en todo el país criticando la relación del expresidente con Jiménez. Sin embargo, varios políticos salieron en defensa del líder político del Pacto Histórico.

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El exministro de Trabajo rechazó el uso del material audiovisual para exponer la vida privada del expresidente de la República - crédito @AntonioSanguino/X
El exministro de Trabajo rechazó el uso del material audiovisual para exponer la vida privada del expresidente de la República - crédito @AntonioSanguino/X

El exministro del Trabajo Antonio Sanguino publicó en su cuenta de X un mensaje en el que rechazó la publicación. Además, tildó de “grosero” el uso del material audiovisual que expone la intimidad de Gustavo Petro.

“Morbo, doble moral y grosera utilización política de la vida íntima, como nunca se ha hecho con ningún otro Presidente de la República, para no hablar de otros servidores públicos, produce asco. ¿Y si levantamos el “velo copulativo” de todos los expresidentes? (sic)”, escribió Sanguino en X.

Bajo la misma línea, Gabriela Muñoz, exfuncionaria del gobierno Petro, señaló que la vida privada del exmandatario se convirtió en un show. Así mismo, dijo que un acto de cariño entre dos personas no demuestra que se cometiera un acto contra la ley.

“Todas las personas tienen derecho a denunciar. Lo que no comprendo es cómo un asunto tan delicado termina convertido en un espectáculo mediático. ¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito?”, señaló.

La polémica activista Gabriela Muñoz defendió la intimidad del expresidente Gustavo Petro tras video de Deicy Jiménez - crédito @gabymunozz_/X
La polémica activista Gabriela Muñoz defendió la intimidad del expresidente Gustavo Petro tras video de Deicy Jiménez - crédito @gabymunozz_/X

A criterio de Muñoz, “si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso, pero no sometidas al juicio de un país que muchas veces prefiere el morbo a la verdad”.

En efecto, afirmó que la exposición en redes sociales afecta el avance de la investigación, por lo que pidió dejar a la justicia colombiana cumplir con su rol.

“La exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, pero sí puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación. La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales”, concluyó.

Petro se pronunció tras la publicación de un video con Deicy Jiménez

Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X
Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado colombiano para obtener favores sexuales y rechazó los señalamientos sobre una presunta relación entre la contratación pública y sus vínculos personales con mujeres que trabajaron durante su Gobierno.

A la par, aseguró que enfrentará las acusaciones ante las autoridades judiciales y cuestionó que se divulgue material relacionado con la vida privada de las personas antes de que sea examinado dentro de un proceso.

“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción”, escribió.

El político de izquierda insistió en que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

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