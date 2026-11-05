IVA del 19% al café colombiano que propone el Gobierno haría que los exportadores del país dejen de mover más de 700 millones de dólares

Colombia ha exportado 8,45 millones de sacos de café de 60 kilos entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una caída del 13,8% en comparación con el mismo periodo de 2025 (cuando se alcanzaron 9,80 millones de sacos) - Luisa González/Reuters

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La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) advirtieron que la aplicación de un IVA del 19% a productos e insumos de la cadena cafetera, contemplada en el proyecto de ley 477 de 2026 —denominado Ley de Rescate Económico o reforma tributaria—, podría dejar cerca de USD708 millones ($2,2 billones) inmovilizados mientras se tramitan devoluciones o compensaciones tributarias.

Dichos gravamen afectaría el flujo de caja de comercializadores y exportadores, aunque las ventas al exterior conservarían su condición de exentas. También impondría nuevas obligaciones tributarias a pequeños productores y, según la FNC, encarecería el consumo interno, presionaría a la industria nacional y facilitaría la sustitución por cafés importados de menor precio.

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La iniciativa, que entraría en vigor en 2028 en caso de ser aprobada por el Congreso de la República, plantea eliminar exclusiones y tarifas preferenciales para aplicar la tarifa general del impuesto sobre las ventas (IVA) a distintos productos de la actividad cafetera.

Estados Unidos es el principal destino de exportación de café colombiano al concentrar cerca del 39% al 47% del valor y volumen total del grano - José Miguel Gómez/Reuters

Productos cafeteros que pasarían a pagar IVA del 19%

Según la iniciativa, el café verde pasaría de estar excluido a pagar 19%; el café tostado y los extractos subirían de una tarifa del 5% a la tarifa general, y los sacos de fique también dejarían de estar excluidos. Los fertilizantes pagarían igualmente 19%. Precisamente, la ley también abarcaría otros productos e insumos, entre ellos frutas, sal, queso fresco, semillas y maquinaria, sin que los documentos revisados precisen el tratamiento tributario individual de cada uno.

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Para Asoexport, el cambio tendría efectos directos sobre las operaciones de compra dentro del país y sobre la administración de los impuestos.

Dinero congelado en devoluciones

La Asociación explicó que el problema surge porque el café destinado a los mercados internacionales mantendría la exención, pero los exportadores tendrían que asumir el IVA al adquirir el grano y otros bienes en Colombia.

“Dado que Colombia exporta más del 90 % de su producción cafetera, la aplicación del IVA generaría un ciclo donde el comercializador o exportador debe pagar el 19% de IVA en las compras internas para luego solicitar su devolución o compensación al Estado, teniendo en cuenta que las ventas externas conservan la exención tributaria”, indicó el gremio en un comunicado.

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Durante el tiempo de esos trámites, las empresas financiarían el impuesto con su propio capital de trabajo. Las exportaciones de café verde sumaron USD3.730 millones entre enero y septiembre de 2026, por lo que el 19% de ese monto, unos USD708 millones, podría quedar temporalmente retenido en saldos a favor, según el cálculo del gremio. Asoexport añadió que esa presión financiera coincidiría con una tasa de cambio baja, que reduce los ingresos en pesos por cada dólar exportado y estrecha los márgenes operativos.

La situación es muy preocupante porque el sector caficultor sostiene a más de 550.000 familias, exporta más del 90% de su producción y aporta cerca del 10% de las ventas externas colombianas.

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Asismismo, el gremio reconoció la necesidad de sanear y consolidar las finanzas públicas, pero pidió evaluar la viabilidad técnica de la propuesta antes de aprobarla. El planteamiento es conservar la exclusión del IVA para el café verde y los sacos de fique o, como alternativa, crear mecanismos de devolución o compensación ágiles e inmediatos que no comprometan la liquidez exportadora.

Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, manifestó preocupación por las exportaciones de café colombiano - EFE/Asoexport

Acceso limitado a asesoría tributaria

La preocupación de Asoexport también se extiende a los productores de zonas rurales apartadas, donde el acceso a asesoría tributaria y a los procedimientos administrativos puede ser más limitado.

El presidente del gremio, Gustavo Gómez Montero, advirtió que “la medida requeriría una intensa labor de pedagogía tributaria hacia pequeños productores, muchos de ellos ubicados en zonas alejadas como el sur del país, quienes tendrían que enfrentarse a nuevos trámites y dinámicas de declaración de impuestos como el IVA”.

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Preocupación por el mercado interno

Por su parte, el gerente general de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, mostró preocupación al mercado interno y a la capacidad del consumidor para absorber nuevos aumentos de precio. Por medio de una publicación en X, sostuvo que Colombia debe recuperar la estabilidad de sus finanzas públicas mediante decisiones que corrijan el rumbo fiscal y fortalezcan la economía, pero advirtió que el café colombiano ya ha enfrentado alzas en su precio al consumidor y que esa resistencia tiene límites.

Germán Bahamón Jatramillo, gerente general de la FNC, anotó que la capacidad de resistencia del café tiene límites - @GermanBahamon/X

“Un incremento de esta magnitud podría contraer la demanda, afectar a la industria nacional y debilitar los esfuerzos que venimos realizando para promover el consumo de café 100% colombiano”, afirmó. También alertó sobre el efecto que tendría una mayor diferencia de precio frente a productos de otros orígenes: “Además, podría incentivar la sustitución hacia cafés importados de menor precio, en detrimento del valor agregado que generamos en nuestro país”.

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Bahamón Jaramillo recordó que detrás de cada taza hay “cientos de miles de familias productoras, una industria que genera empleo y una cadena de valor que aporta al desarrollo económico nacional”. Colombia es el tercer productor mundial de café, con una cosecha cercana a 13 millones de sacos de 60 kilogramos al año.

De igual manera, el dirigente rechazó que el fortalecimiento fiscal recaiga sobre un producto cuya expansión depende del consumo. “Compartimos la necesidad de recomponer las maltrechas finanzas públicas heredadas, pero gravar aún más el café no es un camino. Aportamos más al país, creciendo el consumo”, expresó. Con ese argumento, hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para reconsiderar el proyecto desde una perspectiva técnica e institucional.

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