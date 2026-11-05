Colombia

En video quedaron tres hombres que arrastraron a un cerdito desde una motocicleta en Maicao, La Guajira: alcalde anunció recompensa para capturarlos

El alcalde Miguel Felipe Aragón anunció una recompensa para quienes aporten datos que permitan ubicar a los ocupantes de la motocicleta que aparecen en la grabación

Buscan a tres hombres por arrastrar a un cerdito en una motocicleta en La Guajira - crédito @TopoYiyoMartin1/X

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Un video que circula en redes sociales desde el 4 de noviembre de 2026 mostró un presunto caso de maltrato animal en Maicao, La Guajira, donde tres hombres arrastraron a un cerdito con una motocicleta por calles del municipio. La grabación provocó rechazo entre usuarios de plataformas digitales y motivó un anuncio de la Alcaldía para ubicar a los responsables.

En las imágenes se observa a los ocupantes del vehículo mientras avanzan por la vía con el animal sujeto y arrastrado sobre el pavimento. Los jóvenes aparecen riéndose durante el recorrido, según se aprecia en el material audiovisual que se difundió en internet.

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El episodio despertó cuestionamientos de habitantes del municipio y de usuarios de redes sociales, quienes exigieron la identificación de los involucrados. Entre los pedidos también figura la intervención de las autoridades para establecer qué ocurrió con el cerdito y si requiere atención veterinaria.

Hasta el momento, no se ha informado de forma pública si el animal fue rescatado tras el hecho. Tampoco se conoce si recibió asistencia médica.

Indignación en Maicao por video de tres hombres que arrastraron a un cerdito con una moto - crédito @TopoYiyoMartin1/X
Indignación en Maicao por video de tres hombres que arrastraron a un cerdito con una moto - crédito @TopoYiyoMartin1/X

Alcalde de Maicao ofreció $1 millón por información sobre los involucrados

Tras la divulgación del video, el alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón, anunció una recompensa de $1 millón para quien aporte datos que permitan identificar, localizar y poner a disposición de las autoridades a los tres hombres que aparecen en la grabación.

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La medida busca recolectar información que ayude a establecer la identidad de los ocupantes de la motocicleta y las circunstancias en que ocurrió el caso. El mandatario local pidió a los ciudadanos que entreguen cualquier dato que contribuya a la ubicación de los señalados.

El caso también abrió interrogantes sobre las medidas que podrían adoptarse una vez las autoridades identifiquen a los involucrados.

Usuarios exigieron sanciones tras la difusión de las imágenes

Las reacciones en redes sociales se multiplicaron con llamados a sancionar a los hombres que aparecen en el video. Varios internautas solicitaron que el contenido se comparta para facilitar el reconocimiento de los involucrados.

Alcaldía de Maicao busca a los responsables de arrastrar a un cerdito por las calles - crédito @TopoYiyoMartin1/X
Alcaldía de Maicao busca a los responsables de arrastrar a un cerdito por las calles - crédito @TopoYiyoMartin1/X

“Que los manden presos a La Picota para que respeten”, escribió un usuario al comentar las imágenes. Otro pidió difundir el video y afirmó que “tienen que pagar ante la justicia”.

Una tercera persona cuestionó el comportamiento de los jóvenes y expresó: “No sé por qué hay personas a las que les gusta maltratar a los animalitos”. Los mensajes se sumaron a las solicitudes para que el caso sea esclarecido y se conozca el estado del cerdito.

Denunciaron presunto maltrato contra un perro en Barrios Unidos, Bogotá

Residentes de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, denunciaron un presunto caso de maltrato animal contra un perro negro que acompaña a dos habitantes de calle que, según la comunidad, piden dinero en supermercados del sector. El hecho habría ocurrido el 31 de octubre de 2026, en el barrio Baquero, en el noroccidente de la capital.

Los vecinos afirmaron que el animal presenta marcas que atribuyen a quemaduras de cigarrillo. Por esa razón, solicitaron ubicar a las personas que aparecen con él para presentar una denuncia formal y pedir el rescate del can ante las entidades competentes.

El material audiovisual, compartido entre habitantes de la zona, muestra a un hombre con el perro atado a un lazo. En medio de la grabación, el individuo golpea al animal con la misma cuerda, según se observa en las imágenes.

Comunidad denunció lesiones en un perro que acompañaba a dos habitantes de calle - crédito @PlataformaALTO/X

Un ciudadano cuestionó al hombre que tenía al animal amarrado

Otro ciudadano intervino durante el episodio y le reclamó al hombre por su conducta. “¿Por qué le casca al perro, compadre?”, preguntó quien registró la escena.

El señalado respondió con interrogantes y expresiones incompletas, sin dar una explicación sobre el trato al animal. El hombre que grababa insistió y manifestó: “La otra vez lo trataron así, compadre”, al referirse a un hecho previo que no quedó precisado en el video.

Una mujer advirtió a quienes cuestionaban el hecho

Una mujer que acompañaba al habitante de calle intervino durante la discusión. “Vean que lo tocan”, repitió mientras se dirigía a quienes reprochaban el presunto maltrato.

También se refirió a una eventual actuación de la Policía: “24 horas no nos pueden tener. ¿O sí?”. Más adelante, añadió: “Eso fue seis años, mi amor. Gracias a Dios hoy en día ya no les debo nada”.

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