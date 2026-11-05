Colombia

Abelardo de la Espriella reaccionó al secuestro de la subintendente María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca: “Se equivocaron de gobierno”

El Ejecutivo señaló de forma preliminar al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN como responsable de la retención, mientras continúan los operativos en el departamento de Arauca

De la Espriella lanzó advertencia al ELN por retención de la subteniente María Camila Pantoja - crédito Sergio Acero/Reuters - @ABDELAESPRIELLA/X
De la Espriella lanzó advertencia al ELN por retención de la subteniente María Camila Pantoja - crédito Sergio Acero/Reuters - @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella exigió la liberación inmediata de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, cuyo secuestro ocurrió en la tarde del 4 de noviembre de 2026 y fue atribuido por el Gobierno a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Saravena, Arauca.

En un mensaje publicado en su red social de X, el mandatario rechazó la retención de la integrante del Ejército Nacional y afirmó que recibió información preliminar de inteligencia militar sobre las circunstancias del hecho.

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Según su pronunciamiento, dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta habrían interceptado a la oficial. Hasta el momento, esa versión debe ser establecida por las autoridades que adelantan las indagaciones y las operaciones para ubicarla.

“Exijo la liberación inmediata” de la subteniente, expresó De la Espriella. También lanzó una advertencia a la guerrilla, a la que señaló de usar el secuestro como método de presión contra la fuerza pública.

El presidente sostuvo que su administración no permitirá que grupos armados desafíen la autoridad estatal ni intimiden a militares y policías. “Se equivocaron de Gobierno”, manifestó al referirse al ELN.

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Abelardo de la Espriella exigió al ELN liberar a la subteniente secuestrada en Arauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella exigió al ELN liberar a la subteniente secuestrada en Arauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, anunció la activación de recursos del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para buscar a Pantoja Hernández y procurar su regreso.

El jefe de Estado reclamó a quienes mantienen retenida a la uniformada que preserven su vida y su integridad. “Libérenla de inmediato, sin condiciones”, indicó.

Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor Erik Rodríguez Aparicio, anunció que se activaron unidades especializadas para buscar y lograr la liberación de la subteniente María Camila Pantoja Hernández.

Según la información oficial, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían detrás de la retención.

Rodríguez Aparicio calificó el secuestro como una práctica criminal y afirmó que el grupo armado busca intimidar a las instituciones de seguridad. “No doblegarán nuestra voluntad”, manifestó el alto oficial al rechazar el hecho.

Fuerzas Militares activaron Gaula y medios aéreos para buscar a subteniente secuestrada en Arauca - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
Fuerzas Militares activaron Gaula y medios aéreos para buscar a subteniente secuestrada en Arauca - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

El comandante indicó que la prioridad es conseguir el regreso de Pantoja Hernández y expresó respaldo a sus familiares. “No está sola”, señaló en su pronunciamiento.

Las Fuerzas Militares dispusieron equipos del Gaula Militar, Fuerzas Especiales Urbanas, medios aéreos y unidades de inteligencia. El operativo se desarrolla junto con la Policía Nacional, con el objetivo de establecer el paradero de la uniformada.

Rodríguez Aparicio exigió a quienes la tienen retenida que respeten su vida e integridad y ordenen su entrega sin exigencias.

“A quienes la mantienen cautiva les exigimos su liberación inmediata e incondicional. No descansaremos hasta traer a nuestra oficial de regreso a casa y llevar ante la justicia a los responsables” hasta llevarla de regreso", sostuvo.

El ministro de Defensa, general Jorge Mora, también rechazó la retención y reiteró el llamado para que la oficial sea liberada de forma inmediata e incondicional.

Jorge Mora exigió liberar sin condiciones a la subteniente secuestrada en Arauca - crédito @generaljmora/X
Jorge Mora exigió liberar sin condiciones a la subteniente secuestrada en Arauca - crédito @generaljmora/X

Mora sostuvo que el hecho representa un ataque contra la vida, la libertad y la dignidad humana. Además, afirmó que la fuerza pública mantendrá el despliegue para encontrar a la subteniente y garantizar su retorno.

“No nos intimidarán ni doblegarán nuestra determinación. Hemos desplegado todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarla y traerla sana y salva a casa.”, expresó el ministro, quien transmitió solidaridad a la familia de Pantoja Hernández.

Las autoridades continúan las acciones de búsqueda en Arauca, mientras avanzan las verificaciones sobre los responsables y las circunstancias del secuestro.

Ejército activó operativo de búsqueda por secuestro de una subteniente en Arauca - crédito @COMANDANTE_EJC/X
Ejército activó operativo de búsqueda por secuestro de una subteniente en Arauca - crédito @COMANDANTE_EJC/X

Por último, el Ejército Nacional informó que activó un operativo de búsqueda tras el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca. El comandante de la institución, José Bertulfo Soto Sánchez, atribuyó el hecho al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca, a manos del GAO ELN”, manifestó Soto Sánchez. Dijo que el hecho “atenta gravemente contra la libertad, la vida y la dignidad humana”.

Según el comandante, las autoridades pusieron en marcha los procedimientos. Participan la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

El despliegue incluye recursos de inteligencia, vigilancia aérea y tropas de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militares. Además, brinda acompañamiento, solidaridad y asistencia a los familiares de la oficial.

“No descansaremos hasta traerla de regreso”, dijo Soto Sánchez.

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