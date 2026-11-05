Ella es Dina Malo, la nueva abogada de Deicy Jiménez, la ex trabajadora sexual que filtró video con Gustavo Petro: trabajó en la firma de Abelardo de la Espriella

Dina Malo asumió la representación de Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente Gustavo Petro de haberle entregado contratos a cambio de sexo - crédito suministrada a Infobae Colombia - @dinamaloandrade/Instagram

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La abogada barranquillera Dina Luz Malo Andrade, que asumió la representación judicial de Deicy Jiménez en sus denuncias contra el expresidente de la República Gustavo Petro, trabajó para De la Espriella Lawyers: la firma vinculada al hoy mandatario Abelardo de la Espriella, según registros públicos y publicaciones difundidas por esa oficina en 2023.

La pasada relación profesional de Malo con el jefe de Estado cobra atención luego de que asumió la defensa de Jiménez, de 29 años, que aseguró que recibió contratos públicos a cambio de favores de tipo sexual. La denunciante divulgó un video que, según afirmó, respalda su versión sobre una relación íntima con el exmandatario colombiano.

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Ella es Dina Malo, la abogada de Deicy Jiménez, que trabajó en firma de Abelardo de la Espriella durante 2023 y se encargó del caso del exgobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins - crédito @DELAESPRIELLAE/X

En una publicación del 11 de febrero de 2023, una de las cuentas oficiales en X de Abelardo de la Espriella, se presentó a Malo como integrante de su equipo jurídico: vínculo anterior que ha sido usado por sectores afines al expresidente para esbozar presuntas teorías de conspiración en contra del exmandatario, aunque sin pruebas.

“La Dra. Dina Malo, abogada de nuestra firma, informa sobre las acciones legales que se tomarán para reivindicar los derechos al buen nombre, honra, dignidad humana e inocencia, de nuestro cliente el Sr. Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins”, señaló el mensaje en la plataforma digital.

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El caso que adelantó la abogada Dina Malo en De la Espriella Lawyers

Un texto similar volvió a difundirse dos días después, el 13 de febrero de 2023. Ambas publicaciones identificaron de forma expresa a la penalista como abogada de la firma, que entonces representaba al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el proceso por el que en la actualidad fue capturado por las autoridades.

La abogada Dina Malo asumió la representación de Deicy Jiménez tras la renuncia del letrado Andrés Felipe Caballero - crédito @DELAESPRIELLAE/X

En efecto, el caso de Hawkins fue uno de los asuntos de alto perfil en los que participó Malo durante su paso por De la Espriella Lawyers. Las comunicaciones de la firma anunciaban acciones para defender el “buen nombre, honra, dignidad humana e inocencia” del entonces gobernador del archipiélago, en el que se alegaba su inocencia.

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En este proceso, Hawkins fue capturado el 19 de octubre de 2026 en Barranquilla en una investigación por presunta extorsión agravada y secuestro extorsivo. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos, pero el exgobernador no aceptó los cargos; mientras un juez le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

La trayectoria de la abogada que llevará a cabo la defensa de Jiménez incluye estudios de Derecho en la Universidad del Norte y una especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Su hoja de vida registra experiencia en actuaciones ante la Corte Suprema y la Corte Constitucional.

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Deicy Jiménez es la mujer que dijo haber tenido sexo con Gustavo Petro a cambio de contratos y que aportó conversaciones que demostrarían su cercanía - crédito @VickyDavilaH/X

La actual vinculación de Malo con DW Lawyers

Desde marzo de 2024, Dina Malo Andrade figura vinculada a DW Lawyers S.A.S., de acuerdo con la información de su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). En esa firma también aparece como socia Wendy Stefania López Salazar, que trabajó como abogada junior en De la Espriella Lawyers entre 2018 y 2022.

La conexión entre ambas oficinas no prueba por sí sola una actuación coordinada en el caso de Jiménez; sin embargo, adquiere relevancia pública porque Malo representa a una denunciante cuyas declaraciones han generado reacciones de dirigentes políticos, en lo que respecta al caso que involucra al exmandatario y líder progresista.

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La abogada Malo asumió la defensa después de la renuncia del penalista Felipe Caballero, que dejó el caso por razones de seguridad. Antes de apartarse, Caballero había anunciado que entregaría a la Fiscalía General de la Nación el teléfono celular de Jiménez como parte de los elementos relacionados con sus señalamientos.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Deicy Jiménez difundió pidió protección tras revelar el video

En su perfil de Instagram, Jiménez publicó un video que presentó como soporte de sus acusaciones. El material muestra una conversación privada con Gustavo Petro y fue difundido en medio de la controversia por los contratos que tuvo en el Ministerio del Interior y, del mismo modo, en otras entidades del Estado y el Congreso de la República.

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“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió Jiménez, en un mensaje pidió garantías para ella y su familia. “Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada”, añadió la denunciante, que culpó al exmandatario de hechos que puedan afectarla.

“Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, afirmó en la publicación. De esta forma, reiteró que ha sido objeto de seguimientos y que teme por su seguridad después de que circularan fotografías en las que aparecía acompañada por dos personas en el centro de Bogotá, pues al parecer estaría siendo perseguida.

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