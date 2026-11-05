Alias Jonás, presunto lugarteniente de la estructura 33 y hombre de confianza de ‘John Mechas’, se sometió a la justicia en Tibú, Norte de Santander

El señalado coordinador regional de las disidencias, cercano a John Mechas, acumulaba 19 años de trayectoria y habría tenido funciones de finanzas, armas, comunicaciones y reclutamiento ilegal (Fuerzas Militares de Colombia)

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El sometimiento voluntario de alias Jonás, señalado por las autoridades como cabecilla de comisión y coordinador logístico de la subestructura Jorge Briceño Suárez del GAO-r estructura 33, afectó las redes de abastecimiento de armas, manejo de recursos y comunicaciones de esa organización en el Catatumbo.

El hombre, de 39 años, se presentó ante tropas del Ejército Nacional en el casco urbano de Tibú, Norte de Santander. Una mujer que, de acuerdo con la información oficial, también pertenecía a la estructura armada se sometió en el mismo procedimiento.

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La operación estuvo a cargo de soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 30, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

Según la institución castrense, el sometimiento de alias Jonás representa una afectación a la cadena de mando y a la capacidad logística de la dicha estructura, que mantiene presencia en sectores rurales de Tibú y otros municipios de la subregión.

Las autoridades atribuyen a alias Jonás 19 años dentro de la organización armada

Alias Jonás se presentó ante tropas del Ejército Nacional en el casco urbano de Tibú junto a una mujer señalada de pertenecer a la organización. (Fuerzas Militares de Colombia)

De acuerdo con el reporte militar, “Jonás” acumulaba cerca de 19 años de permanencia en la organización. Su recorrido habría comenzado en 2007, cuando ingresó como guerrillero raso, función que habría desempeñado hasta 2019.

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Entre 2020 y 2024 asumió labores como radista de comunicaciones. Esa tarea le habría permitido conocer los movimientos internos de la estructura y avanzar hacia responsabilidades relacionadas con la coordinación de recursos y el apoyo a las comisiones armadas.

Las autoridades señalaron que, en su etapa más reciente, pasó a ser cabecilla de comisión y coordinador logístico regional de la subestructura Jorge Briceño Suárez. Desde esa posición, habría tenido a su cargo la adquisición de material de guerra, entre este fusiles, pistolas y otros elementos destinados a las operaciones armadas del grupo.

La información oficial indica que su papel no se limitaba al suministro de armamento. También habría participado en la administración de recursos económicos y en actividades de reclutamiento ilegal en zonas rurales bajo influencia de la organización.

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El cabecilla completó 19 años dentro de la estructura armada tras su ingreso en 2007 y su paso por tareas de comunicaciones entre 2020 y 2024. (Fuerzas Militares de Colombia)

Para el Ejército, su salida de las filas ilegales debilita la capacidad de la estructura para sostener a sus integrantes, adquirir armas y conservar sus circuitos de comunicación y financiación. Las autoridades lo ubicaban entre los hombres de confianza de alias John Mechas, uno de los mandos asociados a la presencia del grupo en Norte de Santander.

Habría coordinado el uso de drones explosivos en la disputa con el ELN

Entre las funciones atribuidas a alias Jonás figura el manejo táctico de drones acondicionados con dispositivos explosivos. Según los reportes de inteligencia militar, estos equipos habrían sido empleados en confrontaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en veredas como Campo 3, Campo 6 y Pacelli.

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Esos sectores han sido escenario de disputas entre estructuras armadas que buscan mantener o ampliar su influencia territorial. La confrontación ha impactado a comunidades campesinas y ha llevado a un refuerzo de las operaciones militares en el Catatumbo.

La investigación también lo vincula con actividades de manejo financiero en las veredas Guachimán, Pacelli, Área Libre y Los Naranjos. En esas zonas, según la información oficial, habría coordinado recursos destinados al sostenimiento de la organización y al desarrollo de sus acciones ilegales.

Fue delegado en las mesas de diálogo con el Gobierno en 2024

Las autoridades identificaron a alias Jonás como hombre de confianza de alias John Mechas y ejecutor de reclutamiento ilegal en áreas rurales. (@Ejercito_Div2 / X)

El perfil de alias Jonás dentro de la organización adquirió relevancia en 2024, cuando habría sido designado como delegado en las mesas de diálogo con el Gobierno nacional. Esa designación coincidió, según las autoridades, con las funciones que mantenía dentro de la estructura armada en el Catatumbo.

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La participación en esos espacios no habría implicado el abandono de sus responsabilidades logísticas. El Ejército señaló que el hombre continuaba vinculado a tareas de adquisición de armas, administración de recursos y reclutamiento de personas para la organización.

El sometimiento ocurrió en medio de la ofensiva militar que adelantan las Fuerzas Militares en Norte de Santander contra los grupos armados ilegales que operan en la zona.

La mujer que se presentó junto con alias Jonás también quedó a disposición de las autoridades competentes. No se divulgaron detalles sobre su identidad ni sobre las funciones que presuntamente cumplía dentro de la organización.

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El Ejército Nacional reiteró su llamado a los integrantes de grupos armados ilegales para que abandonen esas estructuras y se acojan a los mecanismos dispuestos por el Estado colombiano para su sometimiento y reintegración a la vida civil.