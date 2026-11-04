Shakira y Karol G encabezan la lista de cinco artistas colombianos más taquilleros de la historia, según Billboard

Billboard actualizó el listado histórico de los artistas colombianos con mayor recaudo en giras con cifras acumuladas hasta octubre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La reconocida revista Billboard presentó la actualización 2026 de su listado histórico de los artistas colombianos con mayor recaudo en giras musicales, con motivo de la Semana de la Música Latina de Billboard.

Según explicó la marca, la lista fue publicada por primera vez en 2023, cuando Karol G encabezaba el ranking con 146,9 millones de dólares, y se actualizó en 2024. La versión de 2026 presenta cambios de posición y nuevas incorporaciones respecto a las ediciones anteriores, con cifras que abarcan hasta el 20 de octubre de 2026. El ranking toma como fuente los datos de Billboard Boxscore y refleja las cifras acumuladas de taquilla hasta el 20 de octubre de 2026.

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Cabe señalar que las cifras consideran únicamente las presentaciones realizadas por cada artista como cabeza de cartel, con exclusión de los festivales, además del 50% de los ingresos correspondientes a conciertos con varios artistas principales.

Carlos Vives ocupa el quinto puesto

Carlos Vives completó los cinco primeros lugares del escalafón con 56,4 millones de dólares recaudados en 128 fechas registradas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El samario cierra el top cinco del ranking, con un recaudo de 56,4 millones de dólares, 793.000 entradas vendidas y 128 conciertos registrados. Su presentación más antigua documentada por Billboard data del 20 y 21 de agosto de 1994, en el Radio City Music Hall de Nueva York, con una recaudación de 533.000 dólares.

Su gira más reciente, Tour al Sol, que celebra más de tres décadas de carrera, inició su primer tramo en Norteamérica y culminó el 5 de junio de 2026 con una presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El segundo tramo del recorrido arrancó en Colombia con dos noches en el Movistar Arena de Bogotá, el 25 y 27 de septiembre de 2026.

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Feid, en el cuarto lugar, con el mayor promedio de entradas por concierto

Feid obtuvo el promedio de público por función más alto de la tabla con 1,1 millones de boletos distribuidos en 78 espectáculos - crédito Europa Press

En la cuarta posición aparece el paisa, con un recaudo de 94,3 millones de dólares y 1,1 millones de entradas vendidas en 78 conciertos. Esa relación lo convierte en el artista del listado con el mayor promedio de público por show. Su primer concierto reportado se celebró el 17 de agosto de 2023 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, con una recaudación de 547.000 dólares.

Su gira más reciente, Ferxxocalipsis World Tour, recorrió el continente americano entre abril y diciembre de 2024, con una única fecha europea en Madrid, donde Karol G —su pareja en ese tiempo— se sumó como invitada para interpretar juntos FRIKI. El cierre de la gira, con tres noches en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín entre el 6 y el 9 de diciembre, convocó a 165.936 personas y generó 11,2 millones de dólares.

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A lo largo de todo el recorrido, Feid promedió 21.566 boletos vendidos y 1,95 millones de dólares por show, de acuerdo con datos reportados a Pollstar Boxoffice.

Maluma completa el podio con 177 conciertos registrados

Maluma se ubicó en la tercera posición del listado y registra el mayor número de presentaciones documentadas con 177 conciertos - crédito Carlos Ortega/EFE

Maluma se ubica en el tercer puesto, con un recaudo de 129,6 millones de dólares y 1,5 millones de entradas vendidas. Es, además, el artista del listado con mayor número de conciertos contabilizados: 177.

Su primer show documentado por Billboard se realizó el 18 de octubre de 2015 en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, con una recaudación de 162.000 dólares.

Su gira más reciente, +Pretty +Dirty World Tour, inició el 15 de marzo de 2025 en Barcelona y recorrió Europa y América Latina, con fechas destacadas en Madrid, Medellín, Bogotá y Ciudad de México. El cierre tuvo lugar el 23 de agosto de 2025 en San Salvador, donde convocó a más de 29.000 personas en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González.

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Karol G ocupa el segundo lugar, quedándose a poco de la cima

Karol G alcanzó el segundo lugar del ranking con 621,7 millones de dólares obtenidos a lo largo de 152 espectáculos - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

En el segundo puesto del listado aparece la Bichota, con un recaudo total de 621,7 millones de dólares y 4 millones de boletos vendidos en 152 conciertos. Su primer concierto reportado por Billboard tuvo lugar el 19 de enero de 2018 en el Envy Night Club, en Elizabeth, Nueva Jersey, con una recaudación de apenas 12.000 dólares, la cifra más baja entre los primeros shows de los cinco artistas incluidos en el ranking.

La diferencia entre el recaudo de Karol G y el de Shakira es de poco más de 51 millones de dólares, la brecha más estrecha entre posiciones consecutivas de todo el listado. Entre ambas artistas suman 9,9 millones de entradas vendidas a nivel global, la cifra más alta de asistencia combinada entre los nombres del ranking.

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Su gira más reciente de estadios, Mañana Será Bonito Tour, concluyó en julio de 2024 tras 65 conciertos, con 2,3 millones de entradas vendidas y una recaudación de 313,3 millones de dólares, lo que la consagró como la gira latina más taquillera de una mujer en la historia de Billboard Boxscore hasta ese momento.

Tras la publicación del álbum Tropicoqueta, la artista anunció una nueva gira, Viajando Por El Mundo Tropitour, que incluyó presentaciones como las dos fechas en el Soldier Field de Chicago, el 24 y 25 de julio de 2026, cada una con 85.300 asistentes y 18 millones de dólares recaudados en su manga norteamericana.

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Shakira lidera el ranking histórico de los colombianos más taquilleros

Shakira lidera el escalafón histórico tras acumular 673,5 millones de dólares y 5,9 millones de boletos vendidos en 244 presentaciones - crédito Shakira / Instagram

Shakira encabeza el listado con un recaudo acumulado de 673,5 millones de dólares y 5,9 millones de entradas vendidas a lo largo de 244 conciertos registrados. Su primer show que figura en los registros de la publicación se realizó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el 22 de noviembre de 1996, y recaudó 207.000 dólares. Junto con Carlos Vives, es uno de los dos artistas del listado cuyo primer concierto reportado en Billboard Boxscore corresponde a la década de los 90.

Su gira más reciente, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, iniciada el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro en respaldo al álbum homónimo, se convirtió en la producción musical latina más taquillera de la historia. Según Billboard Boxscore, hasta el 22 de octubre de 2026 había recaudado 565,5 millones de dólares y vendido 4,4 millones de boletos en 124 presentaciones, cifras que superaron el recorrido de Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos World Tour (472,2 millones de dólares y 3,1 millones de espectadores). La gira incluyó una residencia de 13 fechas en Madrid que convocó a más de 700.000 asistentes.

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