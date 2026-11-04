Ministerio de Educación negó proyecto para modificar la Ley 91 de 1989 y aseguró continuidad de los servicios del Fomag

La ministra descartó que una nueva EPS asuma las funciones del Fondo y anunció una licitación para garantizar los servicios previstos en la norma vigente - crédtio Ministerio de Educación

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El Ministerio de Educación reiteró que el Gobierno nacional no impulsa una reforma a la Ley 91 de 1989. Además, afirmó que la no prórroga del contrato con Fiduprevisora no pondrá en riesgo la salud, las pensiones ni las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Voceros de la cartera publicaron un mensaje en sus redes sociales para rechazar las versiones sobre una posible eliminación del Fondo o un cambio en el marco legal que regula las prestaciones de los maestros.

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“Ninguna iniciativa para modificar la Ley 91 de 1989 ha salido del Gobierno nacional”, afirmó el ministerio, que calificó esas versiones como una información falsa difundida en medios y redes sociales.

La aclaración se produjo después de que se anunciara que el contrato con la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora), administradora del Fomag desde junio de 1990, no será prorrogado cuando venza su vigencia.

Raúl Alfredo Vásquez, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, pidió aclarar las versiones sobre la Ley 91 de 1989 y el Fomag - crédito @adebogota/X

No obstante, horas antes, desde la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación respaldaron el llamado de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) al Ministerio de Educación Nacional para que aclare las versiones sobre ese supuesto proyecto de ley.

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El presidente de la organización, Raúl Alfredo Vásquez, expresó preocupación por la posición del Gobierno frente al régimen especial del magisterio, en declaraciones a Caracol Radio.

Vásquez aseguró que los docentes defenderán las garantías relacionadas con la atención en salud y las prestaciones sociales. El pronunciamiento se conoció después de que el Ministerio de Educación negara la iniciativa.

Desde Fecode, organizaciones docentes manifestaron preocupación por el futuro del régimen especial del magisterio y las garantías en salud y prestaciones sociales - crédito Fecode

La ministra Iva Myriam Hoyos afirmó que la Ley 91 de 1989 seguirá vigente

Por su lado, la jefe de la cartera educativa, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sostuvo que el Ejecutivo mantendrá la norma que rige el Fondo y recordó que cualquier modificación requeriría una discusión con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

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“El proyecto de ley que está circulando en las redes sociales no lo ha presentado el Gobierno nacional”, explicó la funcionaria. Añadió que el Ministerio sostuvo conversaciones con el presidente de Fecode y ratificó el compromiso de conservar la Ley 91 de 1989, salvo que la propia federación plantee la necesidad de una modificación.

El Ministerio de Educación aseguró que la no prórroga del contrato con Fiduprevisora no afectará la salud, las pensiones ni las cesantías de los docentes - crédtio Ministerio de Educación

La ministra señaló que la decisión sobre Fiduprevisora fue comunicada el viernes anterior durante una reunión en la que participaron delegados de los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, además de dos representantes de Fecode.

Según Hoyos Castañeda, el fin de la relación contractual con Fiduprevisora no implicará la suspensión de las prestaciones de los docentes. En cambio, el Gobierno iniciará una etapa de transición para establecer los requisitos de un proceso licitatorio que permita contratar una fiduciaria bajo las condiciones previstas en la Ley 91.

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El Ministerio indicó que el proceso buscará definir el mecanismo para garantizar la administración de los recursos y la prestación de los servicios a los afiliados del Fomag.

La ministra visitó una sede del Fomag y una IPS en Bogotá

La funcionaria informó que el martes 3 de noviembre estuvo en una sede administradora del Fomag en Bogotá, donde escuchó reclamos de docentes y directivos relacionados con la atención médica.

La ministra de Educación Ilva Myriam Hoyos, indicó que la cartera educativa anunció un proceso de transición y una licitación para elegir la fiduciaria que administrará los recursos del Fomag - crédito Isaac Bechara/Presidencia

Después visitó la Institución Prestadora de Salud (IPS) Visión Total para conocer la situación de los servicios de salud destinados al magisterio.

Tras esas visitas, Hoyos Castañeda pidió a los docentes que no den crédito a las versiones sobre una eventual desaparición del Fondo o el traslado de sus funciones a una nueva Entidad Promotora de Salud (EPS).

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“El Gobierno respetará la Ley 91 de 1989 e iniciará un proceso de transición”, sostuvo la ministra al explicar que el objetivo será contratar una fiduciaria que garantice la continuidad de los servicios para los maestros.