Colombia

Eva Ferrer emitió nuevas declaraciones ante la Fiscalía sobre supuestos gastos de Verónica Alcocer durante viajes oficiales

La exasesora presidencial señaló presuntas compras de alto valor, problemas con la justificación de los gastos y, además, mencionó a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol

Eva Ferrer rendirá nuevamente declaraciones ante la Fiscalía por su denuncia de una presunta red de tráfico de armas y drogas que salpicó a Verónica Alcocer - crédito Reuters
Eva Ferrer rindió nuevamente declaraciones ante la Fiscalía por su denuncia de una presunta red de tráfico de armas y drogas que salpicó a Verónica Alcocer - crédito Reuters
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La exconsejera presidencial Eva Ferrer ya declaró ante la Fiscalía General de la Nación sobre los supuestos gastos de la ex primera dama Verónica Alcocer durante misiones internacionales en el Gobierno Petro, luego de que el ente de control iniciara una investigación tras sus polémicas denuncias en los medios de comunicación.

El actual testimonio incluiría, por ejemplo, señalamientos sobre presuntas compras de prendas de alto valor y el uso de tarjetas de crédito en viajes al exterior, de acuerdo con información conocida por Noticias RCN sobre la diligencia judicial.

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Ferrer, que fue cercana a la ex primera dama, afirmó que Alcocer habría adquirido un pantalón blanco por USD 1.800 durante una visita a Nueva York, Estados Unidos, en septiembre de 2022, cuando el entonces presidente Gustavo Petro asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La exasesora también aseguró que, durante una visita al Vaticano, Alcocer habría comprado un abrigo de cerca de USD 5.000 con recursos provenientes de viáticos oficiales, conforme informó el medio.

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