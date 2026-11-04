Entrenador de arqueros con pasado en la selección Colombia explicó el error de Jesús Owono que derivó en la muerte de Jesús de Miguel en pleno partido

Nelson Ramos, exarquero profesional con pasado en la selección Colombia y entrenador de porteros, explicó el error de Jesús Owono en la muerte de Jesús de Miguel - crédito AFP/@cdtenerifefem/Montaje Infobae

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Nelson Ramos, exarquero profesional, cuestionó la salida de Jesús Owono en la jugada que terminó con la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda. En diálogo con Infobae Colombia, sostuvo que la acción del guardameta de Andorra fue “desmedida” y remarcó que los arqueros no son formados para salir con la rodilla por delante ni para atacar a un rival lejos de su área.

Jesús de Miguel murió a las 8:00 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026, horas después de sufrir un fuerte choque con Owono durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre. El delantero fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos tras padecer una parada cardiorrespiratoria.

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El Tenerife informó inicialmente que el jugador se encontraba estable “dentro de la gravedad”, pero luego comunicó un empeoramiento neurológico antes de confirmar su fallecimiento.

La jugada ocurrió cuando De Miguel perseguía un balón aéreo y Owono salió de su posición para intervenir. El arquero impactó contra el atacante, que quedó adolorido sobre el césped. Los jugadores de ambos equipos reclamaron de inmediato asistencia médica y el árbitro Pérez Hernández expulsó al portero del Andorra y suspendió el encuentro.

De Miguel fue estabilizado por el personal sanitario y retirado en ambulancia, mientras la grada expresaba su apoyo.

Nelson Ramos jugó en Millonarios entre 2011 y 2014, procedente de América de Cali - crédito Colprensa

El análisis de Nelson Ramos sobre la salida de Owono

Nelson Ramos explicó que el trabajo específico para los guardametas contempla salidas con protección corporal, pero no acciones como la protagonizada por Owono. “Nosotros siempre preparamos a los arqueros para salir armados. Siempre, siempre preparamos un arquero que salga armado, que se proteja. Somos los arqueros que salimos con nuestras manos, nunca salimos con la rodilla a perjudicar”, afirmó en diálogo con Infobae Colombia.

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Para el exarquero, el punto central de la jugada fue el lugar y la forma en la que Owono decidió intervenir. “Para mí esa acción ya es desmedida, es una acción en la mitad de la cancha”, señaló. Ramos añadió que había observado el partido completo y consideró que el portero atravesaba un estado emocional particular durante el encuentro: “El arquero está viviendo una euforia diferente, porque entre otras cosas expulsaron al arquero del equipo contrario”.

El entrenador también vinculó ese contexto con la decisión tomada por Owono. “Yo creo que eso también ayudó a que mentalmente él estuviera jugando otro partido y por eso la acción”, sostuvo ante Infobae Colombia.

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Según su análisis, el arquero había participado antes en “una serie de acciones bruscas” y el choque con De Miguel fue el desenlace más grave de esa dinámica. “Hay que tomar riendas en el asunto, pero es una acción desmedida por lo que hizo en la mitad de la cancha”, insistió.

Nelson Ramos, el exarquero con pasado en selección Colombia, y uno de sus ejercicios en el entrenamiento de porteros que realizó después de finalizar su etapa en el fútbol profesional - crédito Suministrado a Infobae

Ramos descartó que una salida de ese tipo forme parte de la enseñanza habitual para un arquero. “No, nunca. Ni uno enseña eso. Ni enseña eso, ni salir hasta allá a hacer eso. Eso ya es una decisión individual”, dijo.

También precisó que la preparación para salir “armado” está asociada a intervenciones dentro del área. “Ya una acción afuera, nosotros como arqueros no somos ágiles para poder hacer un choque afuera a un jugador, no sabemos hacerlo”, agregó.

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El exjugador reconoció que el fútbol es un deporte de contacto y que los golpes forman parte de su dinámica, aunque subrayó que el resultado de esta acción obliga a una reflexión: “Estamos en un deporte de contacto, de adrenalinas, de alegrías, de rabias, de tristeza y eso puede ocasionar esto que pasó”.

¿Qué es una parada cardíaca repentina y cómo puede ocurrir tras un golpe?

Tras el choque, Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Aunque la información oficial no estableció una causa médica definitiva del fallecimiento, el caso volvió a poner el foco sobre las emergencias cardíacas y la atención inmediata ante un colapso en el campo de juego.

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Portero Nelson Ramos representando a la selección Colombia en 2011 cuando jugaba para Millonarios - crédito Colprensa

La organización médica estadounidense Mayo Clinic, dedicada a la atención clínica, la investigación y la educación en salud, explicó en un artículo publicado el 16 de septiembre de 2026 que el paro cardíaco repentino consiste en “la interrupción súbita de toda la actividad del corazón debido a un ritmo cardíaco irregular”.

Según esa publicación, cuando ocurre el episodio, “la respiración se detiene” y “la persona queda inconsciente”; si no recibe tratamiento inmediato, “puede llevar a la muerte”.

Mayo Clinic también indicó que la respuesta inicial resulta determinante. “El tratamiento de emergencia del paro cardíaco repentino incluye reanimación cardiopulmonar y descargas eléctricas al corazón con un dispositivo llamado desfibrilador externo automático”, detalló. La entidad precisó que se puede sobrevivir ante una emergencia de este tipo “si se recibe una atención médica correcta y rápida”.

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En otra publicación, difundida el 8 de octubre de 2026 sobre la muerte súbita en personas jóvenes, la entidad señaló que “un golpe contundente en el pecho” puede provocar una alteración en la señalización eléctrica del corazón. La institución describió ese cuadro como conmoción cardíaca y advirtió que el impacto puede desencadenar una fibrilación ventricular si ocurre en un momento específico del ciclo de señalización cardíaca.

Sin embargo, esos datos médicos no permiten atribuir por sí solos la muerte de De Miguel al golpe con Owono: esa determinación depende de la información clínica y de las conclusiones que se conozcan sobre el caso.

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