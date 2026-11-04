Una oferta en redes sociales lo sacó del retiro: así es la historia de Christian Correa, campeón de la Serie Mundial de Béisbol con los Cerveceros

Christian Correa pasó del retiro del béisbol a salir campeón por primera vez de la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee - crédito @chrisbaseball7/X

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La Serie Mundial de Béisbol tuvo una definición cargada de emociones en los cinco partidos disputados. Los Cerveceros de Milwaukee consiguieron el primer trofeo de su historia tras imponerse por cuatro victorias a una a los Rays de Tampa Bay, con un colombiano en sus filas.

Christian Correa pasó del retiro a celebrar el título con la novena de Milwaukee. El colombiano levantó el trofeo del principal torneo de béisbol y recibió un anillo de campeón, después de incorporarse al cuerpo técnico del equipo.

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Del retiro a la gloria en cuatro años

En una entrevista con el periódico colombiano El Heraldo, Correa recordó su último año como profesional, en 2022, cuando jugó para los Caimanes de Barranquilla y en Fargo, Estados Unidos, ciudad en la que conoció a su esposa, Lía.

“Yo estaba jugando aquí en Milwaukee y me cambiaron para allá. Yo no quería estar cambiado. Y mira cómo salen las cosas, jugué todo el año y mi carrera se acabó. Ahí empecé a ser coach”, expresó.

Tiempo después, Correa y su madre encontraron una publicación en X que lo llevó a postularse a un trabajo. Tras realizar entrevistas, tuvo opciones con los Yankees y los Cerveceros.

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“Tiempo después, mi mamá y yo encontramos algo en Twitter y mandé mi aplicación para ver si salía un trabajo e hice entrevistas. Yo tenía chance para trabajar con los Yankees o con Cerveceros y escogimos”, mencionó el bullpen catcher, cuya labor en el cuerpo técnico consiste en recibir los lanzamientos de los pitchers durante el calentamiento antes de que ingresen al juego.

Christian Correa jugó en equipos de categorías inferiores de beisbol en Estados Unidos, antes de llegar a los Cerveceros - crédito @kcmonarchsbaseball/Facebook

Correa aprovechó para dedicar el título a su madre, a quien recordó con mucho cariño: “Ella se llamaba Ana Castaño, era de Pereira. Me crio con mi abuela, luego de que entré al equipo, le dio cáncer de ovario y falleció a los ocho meses. Este sueño que tenía de chiquito también era de mi mamá. Y gracias a Dios que pude hacer algo por Colombia”.

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Sobre la razón para no ir a los Yankees, que es uno de los clubes más reconocidos de la MLB en el mundo, el colombo-estadounidense mencionó que los Cerveceros le dieron un ambiente especial: “Sentía cómo ellos me querían de verdad, el esfuerzo que ellos pusieron al buscarme y querer que yo sea parte de la organización. Yo no podía pasar por alto eso”.

El entrenador de los catchers de los "Cerveceros" había dado unas declaraciones previas a los partidos de la Serie Mundial -crédito Béisbol al 100/Facebook

“Este es mi tercer año aquí. Llegué en el 2024, antes estaba en clase AA en el 2023. Y la cosa con los lanzadores es que los coach de pitcheo, Chris Hook y Jim Henderson, están trabajando todos los días en cosas chiquitas: la mecánica del guante ese día, como es el peso del pie, donde está el concentrado peso, cosas así de chiquitas que en una temporada larga no lo piensas demasiado pero que te ayuda mucho y donde yo les puedo dar la mano”, añadió.

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“Enfocarnos en el hoy y en cada picheo”

En su experiencia como receptor, Christian Correa explicó que una de las claves para conseguir la Serie Mundial fue en el trabajo con los lanzadores sin descanso: “Creo que el trabajo que se hizo todo el año en el bullpen. La meta de cada lanzador del equipo siempre era ‘yo voy a sacar mi out y que cuando me saquen, el próximo va a sacar los outs también’”.

“Ni cuando la Serie estaba 3-0 pensamos que teníamos el título asegurado. Siempre decíamos ‘vamos a ganar esta noche, luego vamos a ver qué pasa mañana’. Cuando llegaba el día siguiente, no importaba qué había pasado ayer. La idea era ‘vamos a ganar hoy, enfocarnos en el hoy y en cada picheo’”, mencionó.

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Christian Correa celebró con el resto de jugadores de los Cerveceros el título de la Serie Mundial de la MLB 2026 - crédito Captura de video Fox

El bullpen catcher también destacó la labor de los jugadores Aaron Ashby o William Contreras: “Yo soltaba con Ashby todos los días, es tremendo muchacho, tremendo pelotero. La verdad es que, si él quiere, puede tirar todos los días. Siempre está preguntando: ¿Esto se ve bien o mal? ¿Estoy detrás de la bola? Siempre quiere mejorar.

“También hablo mucho con Contreras después de los juegos. El trabajo que él hizo y la energía enfocada el juego, manejando los lanzamientos, él manejó el juego. Mostró que puede ser el mejor catcher en el béisbol. Por ellos es que podíamos ganar la Serie Mundial, en el 2025 nuestro capitán, Christian Yelich, nos dijo: ‘Estamos más cerca de ganar de lo que la gente cree’. Gracias a Dios ganamos y lo pudimos demostrar”, finalizó.

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