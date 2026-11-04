Colombia

Video | Pipe Bueno fue blanco de una divertida broma antes de la boda con Luisa Fernanda W: su familia participó

Desde su hermano Miguel hasta la madre del cantante, todos participaron de un jocoso momento que ayudó a relajar el ambiente antes de la ceremonia en Zipaquirá

Antes de ir a la iglesia, los familiares del cantante protagonizaron un curioso momento que ayudó a relajar el ambiente antes de la ceremonia - crédito @dannymarin/Instagram

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El cantante Pipe Bueno y la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W se casaron el jueves 29 de octubre de 2026 en una ceremonia religiosa realizada en la Catedral de Sal de Zipaquirá. El lugar, de reconocido valor histórico y turístico en Colombia, sirvió de escenario para una celebración que reunió a familiares, amigos cercanos y figuras del entretenimiento nacional.

La pareja, que mantiene una relación de varios años y comparte la crianza de sus dos hijos, Máximo y Dominic, eligió este espacio subterráneo por su carácter simbólico y por el ambiente que ofrece para una ceremonia de carácter íntimo. Entre los asistentes se encontraron artistas y personalidades del medio musical y televisivo colombiano, que acompañaron a los novios durante la jornada.

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Minutos antes de que Pipe Bueno se dirigiera al altar para encontrarse con su pareja, su hermano Miguel Bueno organizó una sorpresa junto a dos amigos cercanos del artista, Danny Marín y Nicolás Becerra. En su cuenta de Instagram, el presentador dejó ver la broma que le gastaron al intérprete de música popular.

Los tres se presentaron ante el cantante vestidos con velos y trajes de novia, en lugar de la vestimenta formal que se esperaba para la ocasión. La mamá de Pipe le dijo que Luisa quería darle un beso antes de irse a la iglesia, sin darse cuenta de lo que sucedía detrás de ella.

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Al voltearse y encontrarse con la escena, su reacción de sorpresa y las risas posteriores circularon con rapidez entre los usuarios, especialmente cuando Marín amagó con besarlo como lo haría la creadora de contenido.

“Esta no te la esperabas”, fue una de las frases que más se repitió entre los asistentes y seguidores que compartieron el clip en redes sociales.

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El video se hizo viral en redes sociales y generó reacciones entusiastas del público ante la broma - crédito @pipebueno/IG

La publicación del video generó todo tipo de reacciones entre los cibernautas, que celebraron la ocurrencia del círculo cercano del cantante. Entre los mensajes más replicados se encontraron frases como “los nervios de Pipe al principio son todo un poema” y “demasiado buena la broma”, además de menciones puntuales a la actuación de Danny Marín con el velo de novia.

La broma no solo distendió el ambiente previo a la ceremonia, sino que reflejó la cercanía entre el artista y su entorno familiar y de amistades, en una jornada que combinó momentos de solemnidad con instantes de comedia espontánea.

Planes de luna de miel: Italia es el destino que evalúa la pareja

La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recien casados ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram
Pipe Bueno compartió algunos detalles de sus planes para la luna de miel con Luisa Fernanda W, antes de la boda - crédito @luisafernandaw/Instagram

En una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, Pipe Bueno habló sobre los planes que tiene junto a su ahora esposa tras la boda. El cantante señaló que, tras conversarlo con Luisa Fernanda W, ambos consideran que Italia podría ser el destino elegido para la luna de miel.

El intérprete de Dígale confirmó además que el viaje se realizaría sin los hijos de la pareja, lo que representaría una oportunidad para compartir tiempo a solas y celebrar el inicio de esta nueva etapa. Según indicó en el mismo diálogo con el medio citado, el destino definitivo del viaje aún no está confirmado, aunque Italia se perfila como la opción que más interés despierta en los recién casados.

Luisa Fernanda W explicó por qué los hombres tenían que ir de negro al matrimonio

Luisa Fernanda W aclara las dudas sobre el código de vestimenta de su boda - crédito @radiolatv/IG

La influenciadora detalló, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, las razones detrás de la exigencia de vestir de negro que impuso a los invitados de su boda.

Según explicó, la elección respondió al carácter del recinto elegido para la ceremonia. “Nosotros queríamos expresar solemnidad, respeto, sobriedad, y más porque íbamos para la Catedral de Sal de Zipaquirá, una de nuestras maravillas en Colombia”, señaló la empresaria en sus historias.

La creadora de contenido también mencionó un motivo práctico detrás de la decisión, orientado especialmente a las invitadas.

“Ir a buscar un vestido negro es muy fácil, de verdad. Lo hice pensando en ellas también”, afirmó en la misma dinámica digital. Agregó que el resultado superó sus expectativas, ya que cada invitada aportó brillos y detalles personales a su vestuario.

Luisa Fernanda W ofreció además una lectura simbólica de la paleta de colores elegida para el evento. Comparó la ceremonia con una obra de arte, en la que los asistentes de negro funcionaban como el marco de ese momento.

“Todos los invitados de negro hagan de cuenta que eran el marco de esa obra, de ese día tan especial para nosotros como novios. Como que nos sentíamos acobijados”, precisó.

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