Álvaro Uribe aseguró que el ministro de Hacienda habría pedido dos hojas de vida a un representante del Centro Democrático

Álvaro Uribe aseguró que el ministro Miguel Gómez Martínez habría pedido hojas de vida a congresistas del Centro Democrático - crédito Colprensa y @miguel_gomez_m/X

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez se mantuvo en sus declaraciones sobre la presunta solicitud de hojas de vida por parte de un integrante del Gobierno nacional a un congresista del Centro Democrático.

Luego de recordar en una publicación en X que ningún legislador debe allegar ese tipo de documentos al Ejecutivo y de pedir al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, abstenerse de solicitarlos, informó que tiene conocimiento sobre un hecho específico que respaldaría sus aseveraciones.

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Según detalló, un legislador del partido le informó que, al parecer, el jefe de la cartera de Hacienda pidió dos hojas de vida para hacer nombramientos. Uno de los beneficiarios sería, presuntamente, un hombre que apoyó al presidente de la República en las elecciones.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó detalles sobre la presunta solicitud de hojas de vida por parte del ministro de Hacienda a un congresista del Centro Democrático - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Nuestro representante me expresó que el Ministro le pidió dos hojas de vida, y que en respuesta mencionó a un señor de Caldas, cuyo nombre por ahora me reservo, que había votado por el Presidente Abelardo para que lo nombraron en una entidad nacional”, indicó el exmandatario en su cuenta de X.

En la publicación inicial que hizo sobre el tema, mencionó al representante a la Cámara por Caldas Mateo Hidalgo Montoya, que integra la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la corporación, aunque no hizo señalamientos directos en su contra.

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“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, precisó el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que los congresistas del Centro Democrático no pueden entregar hojas de vida al Gobierno - crédito @AlvaroUribeVel/X

Sin embargo, ante los medios de comunicación, el congresista negó haber incurrido en irregularidades relacionadas con la entrega de hojas de vida al Gobierno.

“Yo creo que es una tergiversación de alguna información, pues de parte del ministro de Hacienda a mí no me han ofrecido absolutamente nada (...) Nosotros la única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral. Se da en el marco de lo que se hace en las comisiones. Nosotros estamos en la Comisión Quinta”, precisó el legislador en declaraciones ante la prensa.

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La postura del ministro Miguel Gómez Martínez

Ahora bien, ante los señalamientos del exmandatario, el ministro de Hacienda y Crédito Público indicó que tanto su talante como el Gobierno al que representan le impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto en el Legislativo. Aseguró, además, que no ha recibido insinuaciones ni documentos por parte de congresistas de ningún partido político, incluido el Centro Democrático.

“Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, precisó.

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El ministro Miguel Gómez Martínez aseguró que no ha recibido hojas de vida de congresistas del Centro Democrático ni de ningún otro partido - crédito @miguel_gomez_m/X

El ex jefe de Estado respondió con un comentario en el que reafirmó su postura e insistió en que Gómez Martínez no debe pedir hojas de vida a los legisladores.

En consecuencia, el jefe de la cartera recordó que el expresidente lo conoce porque hizo parte del Centro Democrático en su momento y recalcó que no ha hecho ofrecimientos de ningún tipo y que tampoco ha hecho solicitudes irregulares como titular de la cartera.

Además, aseguró que el Gobierno ahora enfrenta uno de los momentos más difíciles de la hacienda pública.

El ministro Miguel Gmez aseguró que no ha hecho ofrecimientos ni solicitudes irregulares a los congresistas - crédito @miguel_gomez_m/X

“Señor expresidente @AlvaroUribeVel, usted me conoce porque estuve en su partido y sabe de mi talante. Ni pido ni ofrezco. Mucho menos en el sagrado cumplimiento del deber. En estos momentos en que la Patria llama, concentro toda mi energía en sacar adelante lo que antes parecía imposible: un rescate patriótico sin acuerdos bajo la mesa. Confío en que, entre todos, lo lograremos”, indicó.

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