Por el asesinato a golpes del estudiante Jaime Moreno, abogado de la familia explicó qué podría pasar con la prófuga mujer del disfraz azul: “Aparentemente está en Venezuela”

La sospechosa de 24 años afronta una orden de captura internacional con circular roja de Interpol tras salir libre por falta de pruebas iniciales (Redes sociales)

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La defensa de la familia de Jaime Esteban Moreno busca que la investigación avance sin esperar la comparecencia de Kledimar Paola Fernández Ulvara, señalada como presunta promotora de la agresión ocurrida el 31 de octubre de 2025, en Chapinero. El abogado Camilo Rincón sostuvo que la Fiscalía puede vincularla al proceso como persona ausente.

La situación judicial de Kleidymar Fernández se mantiene abierta pese a que no ha comparecido ante las autoridades. Según explicó Rincón, existen indicios de que estaría en Venezuela y la estrategia de la familia apunta a que la justicia continúe el trámite, incluso si ella no se presenta.

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Camilo Rincón, abogado penalista de la familia Moreno, afirmó que existen labores de seguimiento sobre la mujer. “Lo que puedo decir es que sí hay información, que sí hay, eh, digamos, un seguimiento y que, eh, hoy en día aparentemente sí está en Venezuela”, dijo a La Kalle.

El letrado añadió que la información disponible permitiría mantener la búsqueda. “Sí hay buena información y sí se le hace un seguimiento”, sostuvo Rincón ante la emisora.

El abogado Camilo Rincón reveló que reportes de inteligencia sitúan a Kleidymar Fernández en territorio de Venezuela (Interpol | Policía Metropolitana de Bogotá)

La ausencia de la señalada, según el abogado, no detendría el expediente. Rincón explicó que la defensa pidió a la Fiscalía avanzar con el trámite sin su presencia, una alternativa que consideró válida dentro del proceso.

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“Si ella no va a comparecer, pues tarde o temprano, por supuesto, tendrá que asumir su responsabilidad”, afirmó el penalista ante el medio radial.

La defensa ya realizó diligencias para intentar vincularla formalmente. “Nosotros ya hemos realizado audiencias para vincularla como persona ausente. Hemos realizado algunas audiencias y sí, en eso estamos avanzando”, señaló Rincón.

El abogado explicó que la estrategia judicial contempla cerrar primero el caso contra otras dos personas vinculadas a los hechos. Luego, buscarán concentrar los esfuerzos en el expediente de Paola Fernández.

Rincón planteó que la decisión busca reducir riesgos dentro de la investigación. “A veces es más estratégico, terminar el caso de estas dos personas y ahora sí comenzar el de Paola Fernández”, manifestó a La Kalle.

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La estrategia legal plantea concluir primero los procesos contra dos implicados antes de avanzar en el expediente contra Fernández (@PoliciaBogota / X)

El representante de la familia agregó que el proceso requiere un avance gradual. “El que mucho abarca poco aprieta y por estar pendiente de tantas cosas, las posibilidades de error son muchas”, expresó.

Aun así, aseguró que mantiene expectativas sobre el resultado de las actuaciones. “Yo tengo mucha confianza en que esto, no va a quedar así”, concluyó el abogado.

Jaime Alberto Moreno pidió que la señalada responda ante la justicia

Jaime Alberto Moreno, padre del estudiante de Ingeniería de Sistemas, habló de forma directa sobre la joven de 24 años durante un especial judicial. Su reclamo se centró en que se presente ante las autoridades y responda por su presunto papel en la agresión.

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El padre descartó la posibilidad de un diálogo personal distinto de una exigencia judicial. “La única conversación que quiero sostener y a la única persona que quiero ver en la cara es a Kledimar Paola Fernández Ulvara”, dijo en declaraciones a La Kalle.

Moreno cuestionó que la mujer permanezca fuera del alcance de las autoridades. Para él, su falta de comparecencia revela una actitud frente al proceso que debe ser evaluada por la justicia.

La estrategia legal plantea concluir primero los procesos contra dos implicados antes de avanzar en el expediente contra Fernández (Policía Metropolitana de Bogotá | Fiscalía General de la Nación | Red social X)

“La mujer que está prófuga, pues con su acción de no responder y no presentarse a las autoridades ya está evidenciando el tipo de comportamiento y persona que es”, afirmó.

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El progenitor también expresó su deseo de que la investigada se entregue voluntariamente. “Ella fue la promotora de todo esto y lo que esperamos es que algún día, en presencia o en ausencia de ella, se manifieste la justicia terrenal”, agregó.

Jaime Alberto Moreno, padre del estudiante de Ingeniería de Sistemas, habló de forma directa sobre la joven de 24 años durante un especial judicial. Su reclamo se centró en que se presente ante las autoridades y responda por su presunto papel en la agresión.

El padre descartó la posibilidad de un diálogo personal distinto de una exigencia judicial. “La única conversación que quiero sostener y a la única persona que quiero ver en la cara es a Kledimar Paola Fernández Ulvara”, dijo en declaraciones a La Kalle.

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Moreno cuestionó que la mujer permanezca fuera del alcance de las autoridades. Para él, su falta de comparecencia revela una actitud frente al proceso que debe ser evaluada por la justicia. “La mujer que está prófuga, pues con su acción de no responder y no presentarse a las autoridades ya está evidenciando el tipo de comportamiento y persona que es”, afirmó.

El progenitor también expresó su deseo de que la investigada se entregue voluntariamente. “Ella fue la promotora de todo esto y lo que esperamos es que algún día, en presencia o en ausencia de ella, se manifieste la justicia terrenal”, agregó.

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