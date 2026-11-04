Padre de Ana María Ramírez recordó cómo fue la llamada que confirmó la muerte de su hija en el accidente aéreo en Florida: “La niña se nos murió”

El padre de la joven se mostró conmovido por su partida (@lilianaf523/X y Entrevista La FM/X)

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La muerte de la colombiana Ana María Ramírez Cetina en un accidente aéreo en Florida, Estados Unidos, dejó a su padre, Alejandro Ramírez, ante la realidad de vivir sin la joven. La joven viajaba en un jet privado que cayó el domingo 1 de noviembre de 2026 en una zona residencial cercana a Greenacres, en el condado de Palm Beach; las nueve personas a bordo murieron.

En conversación con La FM, el padre contó quién le comunicó primero la tragedia durante la mañana: “La mamá de la niña me llamó y me dijo: ‘Ana María se murió, la niña se nos murió’”. Según su relato, la noticia lo sorprendió mientras intentaba entender qué había ocurrido con el vuelo en el que viajaba su hija.

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La confirmación llegó poco después por medio de otra persona cercana a la familia. Alejandro Ramírez señaló que recibió una segunda llamada en la que le ratificaron que Ana María había muerto en el accidente aéreo. Tras esas comunicaciones, buscó información en redes sociales y medios de comunicación, donde encontró detalles de la tragedia que acababa de afectar a su familia.

“Es complicado decir lo que uno siente ahorita. Desde que me enteré, es una noticia muy dura, tanto para mí como para nosotros, la familia”, expresó Ramírez en la entrevista. El padre aseguró que no suele seguir la sección informativa con frecuencia, por lo que comenzó a dimensionar el alcance del siniestro a través de publicaciones y reportes periodísticos.

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Así quedó el lugar donde impactó el jet privado en Florida, Estados Unidos (REUTERS)

Ana María viajaba con la familia para la que trabajaba como niñera

La joven trabajaba como niñera de Emma y Charlie Robinson, de 4 y 2 años, respectivamente. Los menores también murieron junto con sus padres, el empresario tecnológico Adam Robinson, de 45 años, y Helen Sharp, de 40. En la aeronave viajaban además dos amigas de la pareja y los dos integrantes de la tripulación.

El avión, un Learjet 60, había despegado desde Austin, Texas, y tenía como destino Eleuthera, en Bahamas. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos investiga las circunstancias del hecho, pues la tripulación había informado sobre turbulencia y condiciones de formación de hielo antes de declarar una emergencia y reportar un descenso pronunciado, según la información preliminar divulgada por las autoridades.

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Alejandro contó a la emisora nacional que habló con Ana María el jueves anterior al accidente y que ella le expresó que estaba feliz, que se sentía bien y que estaba viajando. “Bueno, bien chévere, lo que a usted le gusta”, le respondió él, de acuerdo con su testimonio.

La colombiana Ana María Ramírez Cetina murió junto a otras ocho personas en el accidente del Learjet 60 en Florida (Reuters)

Su padre la apoyó en sus estudios y en su decisión de emigrar

Ramírez describió a su hija como una joven tranquila, dedicada al estudio y con interés por conocer nuevos lugares. Dijo que la acompañó durante el colegio, el bachillerato y la universidad, y que respaldó su decisión de irse a vivir con su madre a Estados Unidos, pese a que esa separación fue difícil para él.

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“Yo no la iba a estancar. Hágale, siga para adelante”, relató al recordar el impulso que buscó darle. Ana María había emigrado a Estados Unidos casi dos años atrás en busca de nuevas oportunidades y residía en Colorado. Su formación académica era en ingeniería biomédica, aunque en ese país trabajaba en el cuidado de los dos niños.

Presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de la joven colombiana de 23 años, que trabajaba de niñera (@ABDELAESPRIELLA/X)

La hermana de Ana María, Angie Ramírez Cetina, también la recordó en entrevista con Noticias Caracol como una persona “bondadosa” y “amorosa”, atenta a quienes la rodeaban. Contó que disfrutaba viajar, compartir con su madre y estar con su sobrino; además, aseguró que tenía previsto visitar a su familia en diciembre, pues cumpliría 25 años el 17 de ese mes.

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Angie señaló que la joven había realizado una videollamada desde el aeropuerto antes de abordar el avión y que se mostraba feliz junto a los niños. Esa terminó siendo la última comunicación entre las hermanas.