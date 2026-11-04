Colombia

Padre de Ana María Ramírez recordó cómo fue la llamada que confirmó la muerte de su hija en el accidente aéreo en Florida: “La niña se nos murió”

El hombre recordó la última conversación con la joven, quien estaba contenta con sus viajes y con su vida laboral fuera de Colombia

El padre de la joven se mostró conmovido por su partida (@lilianaf523/X y Entrevista La FM/X)
El padre de la joven se mostró conmovido por su partida (@lilianaf523/X y Entrevista La FM/X)
Guardar

La muerte de la colombiana Ana María Ramírez Cetina en un accidente aéreo en Florida, Estados Unidos, dejó a su padre, Alejandro Ramírez, ante la realidad de vivir sin la joven. La joven viajaba en un jet privado que cayó el domingo 1 de noviembre de 2026 en una zona residencial cercana a Greenacres, en el condado de Palm Beach; las nueve personas a bordo murieron.

En conversación con La FM, el padre contó quién le comunicó primero la tragedia durante la mañana: “La mamá de la niña me llamó y me dijo: ‘Ana María se murió, la niña se nos murió’”. Según su relato, la noticia lo sorprendió mientras intentaba entender qué había ocurrido con el vuelo en el que viajaba su hija.

PUBLICIDAD

La confirmación llegó poco después por medio de otra persona cercana a la familia. Alejandro Ramírez señaló que recibió una segunda llamada en la que le ratificaron que Ana María había muerto en el accidente aéreo. Tras esas comunicaciones, buscó información en redes sociales y medios de comunicación, donde encontró detalles de la tragedia que acababa de afectar a su familia.

“Es complicado decir lo que uno siente ahorita. Desde que me enteré, es una noticia muy dura, tanto para mí como para nosotros, la familia”, expresó Ramírez en la entrevista. El padre aseguró que no suele seguir la sección informativa con frecuencia, por lo que comenzó a dimensionar el alcance del siniestro a través de publicaciones y reportes periodísticos.

PUBLICIDAD

Así quedó el lugar donde impactó el jet privado en Florida, Estados Unidos (REUTERS)
Así quedó el lugar donde impactó el jet privado en Florida, Estados Unidos (REUTERS)

Ana María viajaba con la familia para la que trabajaba como niñera

La joven trabajaba como niñera de Emma y Charlie Robinson, de 4 y 2 años, respectivamente. Los menores también murieron junto con sus padres, el empresario tecnológico Adam Robinson, de 45 años, y Helen Sharp, de 40. En la aeronave viajaban además dos amigas de la pareja y los dos integrantes de la tripulación.

El avión, un Learjet 60, había despegado desde Austin, Texas, y tenía como destino Eleuthera, en Bahamas. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos investiga las circunstancias del hecho, pues la tripulación había informado sobre turbulencia y condiciones de formación de hielo antes de declarar una emergencia y reportar un descenso pronunciado, según la información preliminar divulgada por las autoridades.

Alejandro contó a la emisora nacional que habló con Ana María el jueves anterior al accidente y que ella le expresó que estaba feliz, que se sentía bien y que estaba viajando. “Bueno, bien chévere, lo que a usted le gusta”, le respondió él, de acuerdo con su testimonio.

La colombiana Ana María Ramírez Cetina murió junto a otras ocho personas en el accidente del Learjet 60 en Florida (Reuters/Redes sociales)
La colombiana Ana María Ramírez Cetina murió junto a otras ocho personas en el accidente del Learjet 60 en Florida (Reuters)

Su padre la apoyó en sus estudios y en su decisión de emigrar

Ramírez describió a su hija como una joven tranquila, dedicada al estudio y con interés por conocer nuevos lugares. Dijo que la acompañó durante el colegio, el bachillerato y la universidad, y que respaldó su decisión de irse a vivir con su madre a Estados Unidos, pese a que esa separación fue difícil para él.

Yo no la iba a estancar. Hágale, siga para adelante”, relató al recordar el impulso que buscó darle. Ana María había emigrado a Estados Unidos casi dos años atrás en busca de nuevas oportunidades y residía en Colorado. Su formación académica era en ingeniería biomédica, aunque en ese país trabajaba en el cuidado de los dos niños.

Presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de la joven colombiana de 23 años, que trabajaba de niñera (@ABDELAESPRIELLA/X)
Presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de la joven colombiana de 23 años, que trabajaba de niñera (@ABDELAESPRIELLA/X)

La hermana de Ana María, Angie Ramírez Cetina, también la recordó en entrevista con Noticias Caracol como una persona “bondadosa” y “amorosa”, atenta a quienes la rodeaban. Contó que disfrutaba viajar, compartir con su madre y estar con su sobrino; además, aseguró que tenía previsto visitar a su familia en diciembre, pues cumpliría 25 años el 17 de ese mes.

Angie señaló que la joven había realizado una videollamada desde el aeropuerto antes de abordar el avión y que se mostraba feliz junto a los niños. Esa terminó siendo la última comunicación entre las hermanas.

Temas Relacionados

Ana María RamírezJet privadoAccidente de avión en FloridaAccidenteFloridaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se enreda la declaración de renta en la Dian de millones de personas ante la reforma del Gobierno: estos son los salarios que se empezarían a gravar

Lisandro Junco, exdirector de la entidad, analizó la Ley de Rescate Económico del Ministerio de Hacienda y anotó, entre otras cosas, que “hay un umbral de desfase de $2.000.000 que amplía la base gravable del impuesto”

Se enreda la declaración de renta en la Dian de millones de personas ante la reforma del Gobierno: estos son los salarios que se empezarían a gravar

Ministerio de Educación negó proyecto para modificar la Ley 91 de 1989 y aseguró continuidad de los servicios del Fomag

La ministra Ilva Myriam Hoyos afirmó que el fin del vínculo con Fiduprevisora abrirá una transición para contratar otra fiduciaria sin afectar salud, pensiones ni cesantías del magisterio

Ministerio de Educación negó proyecto para modificar la Ley 91 de 1989 y aseguró continuidad de los servicios del Fomag

Ley de sometimiento avanza con respaldo del Consejo de Política Criminal: la iniciativa tendría estos cambios

El concepto favorable del organismo colegiado llega en medio de cuestionamientos a los resultados de la política de Paz Total y de la urgencia de garantizar la continuidad de las herramientas legales para los procesos de desmovilización

Ley de sometimiento avanza con respaldo del Consejo de Política Criminal: la iniciativa tendría estos cambios

Álvaro Uribe aseguró que el ministro de Hacienda habría pedido dos hojas de vida a un representante del Centro Democrático

El expresidente mencionó en su denuncia a un hombre de Caldas que, al parecer, habría votado por el presidente Abelardo de la Espriella en las elecciones

Álvaro Uribe aseguró que el ministro de Hacienda habría pedido dos hojas de vida a un representante del Centro Democrático

Eva Ferrer emitió nuevas declaraciones ante la Fiscalía sobre supuestos gastos de Verónica Alcocer durante viajes oficiales

La exasesora presidencial señaló presuntas compras de alto valor, problemas con la justificación de los gastos y, además, mencionó a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol

Eva Ferrer emitió nuevas declaraciones ante la Fiscalía sobre supuestos gastos de Verónica Alcocer durante viajes oficiales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Karol G encabezan la lista de cinco artistas colombianos más taquilleros de la historia, según Billboard

Shakira y Karol G encabezan la lista de cinco artistas colombianos más taquilleros de la historia, según Billboard

Video | Pipe Bueno fue blanco de una divertida broma antes de la boda con Luisa Fernanda W: su familia participó

Pipe Bueno, Emilia, Fontaines D.C., Editors y más: estos son los lanzamientos destacados de octubre

La Segura reapareció en redes sociales y contó lo que hay detrás de sus dolores de espalda: "Es peor si entran a sacarlo"

Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

Deportes

Convocatoria de la selección Colombia: esta es la fecha para conocer la lista para los partidos contra Chile

Convocatoria de la selección Colombia: esta es la fecha para conocer la lista para los partidos contra Chile

Entrenador de arqueros con pasado en la selección Colombia explicó el error de Jesús Owono que derivó en la muerte de Jesús de Miguel en pleno partido

Una oferta en redes sociales lo sacó del retiro: así es la historia de Christian Correa, campeón de la Serie Mundial de Béisbol con los Cerveceros

Devis Vásquez debutó como titular con AS Roma ante Manchester United en Champions League: Davinson Sánchez y Luis Suárez también tuvieron acción

Nelson Ramos, con pasado en América y Millonarios, confirmó a qué equipo apoyará en el clásico: “Ojalá la final sea con el Deportivo Cali”