La SAE subastará 93 vehículos en noviembre: estas son las fechas, los catálogos y el proceso para participar

La Sociedad de Activos Especiales subasta 93 vehículos en dos jornadas virtuales mediante la plataforma El Martillo del Banco Popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) pondrá a disposición 93 vehículos en dos subastas virtuales durante noviembre de 2026, con automóviles, camionetas, motocicletas, camiones, remolques y otros automotores bajo administración de la entidad. Los procesos se realizarán en la plataforma El Martillo del Banco Popular y tendrán plazos, reglas y mecanismos de oferta distintos.

La convocatoria se divide entre una subasta con base de reserva y otra convencional. En conjunto, las jornadas incluyen 86 lotes: tres corresponden a la primera modalidad, con cuatro vehículos, y 83 a la segunda, que reúne 89 automotores.

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Los interesados ya pueden consultar en línea los catálogos de cada lote. Allí figuran las fotografías, las especificaciones técnicas, los precios base cuando correspondan, los requisitos y los documentos exigidos para presentar una oferta.

La subasta con base de reserva cerrará el 6 de noviembre

La primera modalidad abrió el 3 de noviembre de 2026 a las 12:00 m. y finalizará el 6 de noviembre a las 10:30 a. m. Comprende tres lotes con cuatro vehículos y funciona bajo un sistema de propuestas secretas.

La subasta convencional reúne 89 vehículos con precios base fijados y recibe propuestas hasta el 9 de noviembre. (SAE)

En esta subasta, quienes participen no podrán conocer las ofertas de otros interesados durante el plazo de recepción. Una vez concluido el evento, la SAE revisará la propuesta de mayor valor para establecer si se ajusta a los criterios definidos para la comercialización de cada activo.

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La existencia de una base de reserva implica que la oferta más alta no supone de forma automática la adjudicación del vehículo. La entidad deberá evaluar si el monto presentado cumple las expectativas fijadas antes de continuar con el proceso.

Los detalles sobre las unidades incluidas en esta convocatoria están disponibles en el catálogo publicado en la plataforma de El Martillo del Banco Popular. Antes de ofertar, los usuarios deberán verificar qué condiciones aplican a cada lote, ya que los requisitos pueden variar según el bien.

La subasta convencional ofrecerá 89 vehículos hasta el 9 de noviembre

La segunda jornada corresponde a la subasta convencional, que estará habilitada desde el 4 de noviembre a las 12:00 m. hasta el 9 de noviembre de 2026 a las 2:30 p. m. Esta convocatoria concentra la mayor parte de la oferta, con 83 lotes que agrupan 89 vehículos.

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El catálogo de bienes bajo administración estatal abarca automóviles, camionetas, motocicletas, camiones y remolques. (El Martillo / Sitio web)

A diferencia de la modalidad con base de reserva, cada automotor cuenta con un precio inicial establecido. Las propuestas que alcancen o superen ese valor podrán avanzar hacia la etapa de adjudicación, siempre que el participante cumpla las condiciones y supere las validaciones requeridas.

La oferta reúne vehículos de distintas categorías. Entre ellos hay carros particulares, camionetas, motos, camiones y remolques. La SAE no detalló en la información suministrada cuántas unidades corresponden a cada tipo de automotor, por lo que los interesados deberán revisar el contenido de cada lote antes de definir su participación.

El mecanismo busca que los bienes bajo administración estatal puedan ser comercializados a través de un proceso abierto al público. La inscripción o presentación de una oferta debe ajustarse a los términos que figuran en la plataforma, que también establece los pasos posteriores a la puja.

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Los catálogos incluyen fotografías, precios y requisitos por lote

Para participar, los ciudadanos deben ingresar al portal de El Martillo del Banco Popular y ubicar el botón naranja identificado como “Próximos eventos”. Desde esa sección podrán encontrar las dos subastas de la SAE de acuerdo con la fecha de cierre de cada una.

Los catálogos contienen la información necesaria para revisar los bienes antes de presentar una propuesta. Cada publicación incluye imágenes del vehículo, características técnicas, condiciones de venta y documentación requerida. En el caso de la subasta convencional, también se podrá consultar el precio base fijado para cada automotor.

Los usuarios deben ingresar a la sección de próximos eventos en el portal de El Martillo para consultar las convocatorias. (El Martillo / Sitio web)

La revisión de esos documentos resulta necesaria porque las dos convocatorias tienen mecanismos diferentes. En la subasta con base de reserva, las ofertas permanecen bajo reserva hasta el cierre; en la convencional, el proceso parte de un valor mínimo que debe ser igualado o superado para continuar hacia la adjudicación.

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Los participantes también deberán verificar los términos aplicables a cada lote, incluidos los documentos que deben presentar y las condiciones establecidas para formalizar una eventual compra. La información disponible en el portal permite identificar los vehículos incluidos en cada proceso y conocer el calendario antes del cierre de las ofertas.

La SAE busca obtener recursos mediante procesos públicos de venta

Las subastas forman parte de la estrategia de la SAE para comercializar los activos bajo su administración mediante mecanismos digitales y competitivos. La entidad señaló que el objetivo es ampliar la participación ciudadana en estos procesos y generar recursos para el Estado.

Los interesados deberán consultar los catálogos publicados y cumplir los requisitos de cada convocatoria antes de enviar sus propuestas a través de la plataforma digital.

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