Colombia

Andrea Petro dio ‘picante’ respuesta cuando llamaron “putero” a su papá, Gustavo Petro, por los escándalos que lo rodean: “Él no, pero yo sí”

Durante una dinámica de preguntas en redes sociales, la mujer lanzó comentarios irónicos sobre las polémicas del expresidente y explicó por qué considera que existen asuntos más importantes que el enfrentamiento con la periodista Vicky Dávila

Andrea reaccionó a las acusaciones sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos estatales (@andreapetro91/Instagram)

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Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, se pronunció sobre los señalamientos que involucran a su padre en presuntos intercambios de favores sexuales por cargos en entidades del Estado, y reveló además las razones por las cuales el exmandatario no radicó acciones judiciales formales contra la periodista y ex candidata presidencial Vicky Dávila antes de dichas acusaciones.

El pronunciamiento ocurrió durante una dinámica de preguntas e interacción abierta con sus seguidores en su cuenta de Instagram, canal donde habitualmente responde inquietudes sobre su vida cotidiana, hasta sexual —tema del que ella es abierta a la hora de hablarlos—, pero que en esta ocasión se concentró en lo político y en las controversias que envuelven a su núcleo familiar.

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Uno de los momentos con mayor repercusión en la red social se produjo cuando un internauta le consultó sin rodeos sobre la conducta privada del ex jefe de Estado: “Tu papá es un putero, pareciera que sí”.

Ante ese mensaje, Andrea Petro descartó de plano la acusación contra el exmandatario y reaccionó con tono desinhibido: “No, él no, pero yo sí”, para luego rematar entre risas: “Sí, me voy a poner a putear, hace rato no lo hago”.

Retrato en acuarela de un hombre con gafas y una mujer joven, con piernas en tacones y medias oscuras en el fondo.
Andrea Petro, la hija mayor del expresidente Gustavo Petro, rrespondió preguntas sobre las controversias que rodean a su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta de los usuarios guarda estrecha relación con las denuncias públicas que aseguran la existencia de una red conformada por más de 40 mujeres que presuntamente habrían accedido a contratos estatales tras sostener encuentros íntimos con el exgobernante, una hipótesis que se encuentra bajo indagación preliminar en los despachos de la Fiscalía General de la Nación para determinar responsabilidades penales.

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En el transcurso del intercambio, los usuarios insistieron en conocer los motivos por los cuales el expresidente prefirió guardar silencio legal y no instaurar una querella penal directa contra la comunicadora Vicky Dávila, que dio amplia difusión a uno de estos testimonios, específicamente por la exfuncionaria Deicy Jiménez.

Andrea Petro le restó trascendencia al conflicto y contestó de forma irónica: “Espere, espere, que esto toca ponerle drama”, agregando enseguida que “hay 1.000 cosas más importantes que ella, bebé”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Andrea reaccionó a las acusaciones sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos estatales (AFP)

Andrea Petro y su distanciamiento con Verónica Alcocer

La conversación digital avanzó hacia otros integrantes del círculo más cercano del exmandatario, deteniéndose en la figura de la ex primera dama Verónica Alcocer —también exesposa de Gustavo Petro—, sobre quien pesan cuestionamientos por supuestos excesos de gastos protocolarios y por los señalamientos de la exasesora presidencial catalana Eva Ferrer en torno a supuestos manejos de recursos y traslados hacia territorio venezolano.

Al ser interrogada sobre su percepción frente a Alcocer, Andrea Petro fijó un distanciamiento radical y definitivo frente a cualquier contacto presente o futuro: “Voy a ser clara y contundente con ese tema, ella y yo no tenemos ningún tipo ni índole de relación”, sentenció la joven, aclarando que no le corresponde emitir opiniones sobre la vida de quien no considera parte de su círculo afectivo.

La hija mayor del ex jefe de Estado enfatizó su postura explicando que no tiene motivos para intervenir en asuntos ajenos: “No tengo por qué estar hablando de ella ni estar comentando temas que le corresponden y le competen a ella o a mis hermanas, porque sencillamente no me incumben”.

En un video reciente, asegura que no hay relación y que prefiere mantenerse al margen de opinar sobre figuras públicas con las que no tiene un vínculo directo - crédito @andreapetro91/IG

Andrea recordó que tiene una madre distinta y que su consideración hacia Alcocer se limita exclusivamente al hecho de ser la mamá de Sofía y Antonella: “Solo la respeto por ser la madre de mis hermanas, pero se queda ahí el tema, no me interesa y ya”.

Andrea Petro no quiso responder por la relación que tiene con sus hermanos

El ambiente familiar y el vínculo entre los hermanos Petro también fue materia de debate entre los seguidores, teniendo en cuenta la composición diversa del hogar, integrado por Andrés (de misma mamá), Nicolás, Sofía, Antonella y Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del exmandatario.

Cuando una persona indagó directamente si mantenía conversaciones frecuentes con sus hermanos, exceptuando a Andrés, la CEO de la marca Bachué irónicamente negó cualquier puente de comunicación con él.

¿Pero a ustedes quién les dijo que yo hablaba con ese man? [Andrés] O sea, ¿yo hablar con ese man? ¿Qué les pasa? Ni abate. Y lo pongo acá pa’ que lo escuche. Y con esta hermosa foto que hace poco vi”, palabras que acompañó con la publicación de una imagen de su hermano.

Andrea Petro destacó la importancia de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, en la unidad de su familia - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea también respondió preguntas sobre la relación que mantiene con sus hermanos (@andreapetro91/Instagram)

La interacción Instagram —sobre su familia— culminó con aclaraciones sobre versiones digitales que circulan desde hace varios años, en las cuales se asegura que Andrea Petro adquirió una mansión cotizada en miles de millones de pesos, pese a que en el pasado tanto ella como su familia han declarado que se trata de una fake news; en redes aún la cuestionan sobre el tema.

Frente a la insistencia ciudadana sobre la supuesta propiedad, la hija del mandatario desmintió la posesión de cualquier bien de lujo apelando al sarcasmo popular: “Hagamos una cadena de oración para que un día sí pueda comprar una”.

“Por el momento estoy mondada. Y con deudas que ni son mías”, dijo, aunque esta vez por escrito.

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