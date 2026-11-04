Estados Unidos habría aportado inteligencia y drones para el ataque de las Fuerzas Militares Venezolanas contra un campamento del ELN en Apure

El Ejército venezolano atacó una instalación del ELN en el estado Apure con apoyo de inteligencia y drones de Estados Unidos - crédito @javiertarazona/X

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Una operación del Ejército venezolano contra una instalación atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia, habría contado con apoyo de inteligencia y drones de Estados Unidos, según cuatro funcionarios estadounidenses citados por The New York Times. El ataque dejó al menos 23 muertos, de acuerdo con la organización no gubernamental Fundaredes.

La acción ocurrió el viernes 30 de octubre en una zona rural próxima al caserío Buena Vista del Meta. Hasta ahora, ni Washington ni Caracas han asumido públicamente la responsabilidad conjunta por la operación, que constituye un cambio en la respuesta militar contra las estructuras del ELN que operan en territorio venezolano.

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Un alto oficial militar venezolano confirmó al diario estadounidense que las Fuerzas Armadas de su país ejecutaron el bombardeo. No obstante, afirmó que no recibió información directa sobre una eventual participación de Estados Unidos.

Imagen de referencia. El bombardeo, contra el ELN, en las inmediaciones de Buena Vista del Meta causó la muerte de al menos 23 personas - crédito Jair Coll/Reuters

La instalación atacada era identificada por habitantes y organizaciones de derechos humanos como un punto utilizado por el ELN para actividades vinculadas con el tráfico de cocaína, según los testimonios recopilados por Fundaredes.

La instalación atacada era identificada por habitantes y organizaciones de derechos humanos como un punto utilizado por el ELN para actividades vinculadas con el tráfico de cocaína, según los testimonios recopilados por Fundaredes.

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Fuentes militares consultadas por medios colombianos señalaron que la planificación de la ofensiva se extendió durante cerca de un mes. La operación incluyó drones y helicópteros artillados, una combinación que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar, de acuerdo con esas versiones.

The New York Times informó que funcionarios estadounidenses atribuyeron a Washington un aporte de inteligencia y drones. Uno de ellos indicó que el tipo de aeronave no tripulada utilizado suele estar bajo operación de fuerzas estadounidenses, aunque no precisó quién controló los equipos durante el ataque.

Fundaredes informó al menos 23 muertos y varios heridos

Juan Francisco García, coordinador de Fundaredes en Apure, afirmó que visitó una morgue cercana y vio cadáveres mutilados por los explosivos - crédito Fundaredes

La primera alerta sobre lo ocurrido fue difundida por Fundaredes, una organización con presencia en la zona fronteriza. Su coordinador en Apure, Juan Francisco García, sostuvo que los residentes de fincas cercanas oyeron dos explosiones durante la mañana del viernes y hallaron cuerpos entre los restos de la estructura alcanzada.

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La entidad elevó el saldo a al menos 23 fallecidos, aunque la cifra no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas. En reportes iniciales se habló de nueve muertos; luego se informó del traslado de otros cuerpos a la morgue de San Fernando de Apure.

García declaró que visitó una morgue de la región y observó cadáveres con heridas provocadas por explosivos. También afirmó que los testimonios de sobrevivientes y familiares indican que entre las víctimas había personas que no pertenecían a la guerrilla, entre ellas pilotos, proveedores y familiares de integrantes del grupo armado.

El medio estadounidense indicó que algunas identificaciones halladas en los cuerpos correspondían a ciudadanos venezolanos. Periodistas de la Alianza Rebelde Investiga identificaron además a víctimas de nacionalidad colombiana y mexicana, según informó El País de España.

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Caracas no dio una explicación oficial sobre la ofensiva

El ministro del Interior Diosdado Cabello dispuso el envío de tropas hacia la frontera con Colombia para custodiar la zona - credito Iván Cárdenas/EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos remitió las consultas al Departamento de Defensa, que a su vez señaló al gobierno venezolano como responsable de responder sobre el ataque, según la reconstrucción de The New York Times. Las autoridades de Caracas no emitieron una explicación detallada sobre la operación.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, se refirió días después a unas “muertes extrañas” en Apure y anunció investigaciones en la zona. No confirmó el ataque contra el ELN ni se pronunció sobre un posible respaldo de Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Colombia negó cualquier participación en la ofensiva. La operación coincidió con un aumento de la presión militar contra las estructuras del ELN en ambos lados de la frontera.

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El ELN usó durante años territorio venezolano como retaguardia

Las autoridades militares de Colombia descartaron su intervención en el operativo y difundieron recompensas contra cabecillas de la guerrilla - crédito Europa Press

El ELN mantuvo presencia en estados venezolanos limítrofes con Colombia, como Apure, Táchira, Zulia y Amazonas. Informes de organizaciones internacionales y centros de investigación han señalado que la guerrilla utilizó esos territorios como refugio, corredor logístico y plataforma para economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, la minería aurífera y el contrabando.

Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, el ataque podría obligar a la organización a reforzar la protección de sus mandos y a revisar su despliegue en la frontera. El analista ha señalado que una parte considerable de la capacidad armada y de la conducción estratégica de la guerrilla se concentró históricamente en esa área.

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La ofensiva en Apure no confirma, por ahora, que Estados Unidos vaya a intervenir de forma directa en operaciones contra el ELN dentro de Colombia. Sí expone un posible incremento de la cooperación en inteligencia, vigilancia y localización de objetivos en Venezuela, donde la guerrilla conservó durante años espacios de operación.