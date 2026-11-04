El Icetex abre becas para estudiar en cinco países con auxilios que cubren matrículas, boletos aéreos y hospedaje

El Icetex tiene convocatorias abiertas para cursos cortos, maestrías y programas de emprendimiento en cinco países - crédito Infobae/Jesús Avilés

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El Icetex mantiene abiertas convocatorias para que profesionales y servidores públicos colombianos accedan a becas, descuentos de matrícula y cursos cortos en el exterior, con programas presenciales en Suiza, Singapur, Reino Unido, India y Nueva Zelanda. Los plazos más próximos vencen el 23 de noviembre de 2026, según cada oferta.

Diez emprendimientos irán a Colombia y Suiza con gastos cubiertos

La convocatoria Academia-Industry Training Colombia 5 seleccionará a 10 startups colombianas, con un representante por empresa, para un proceso de formación dividido en dos etapas: el Colombia Camp, del 8 al 12 de febrero de 2027 en Bogotá y Cali, y el Swiss Camp, del 15 al 19 de marzo en Lausana y San Gallen, en Suiza.

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El programa, organizado por Swiss Leading House y el Icetex, está dirigido a proyectos relacionados con innovación tecnológica, comercio internacional y emprendimiento. La formación será en inglés y abordará planes de negocio, propiedad intelectual, acceso a mercados, financiación y presentación de proyectos.

Diez startups colombianas podrán participar en una formación que incluye actividades en Colombia y Suiza durante 2027 - crédito Icetex

La convocatoria cubre transporte, alojamiento y manutención de las 10 personas seleccionadas durante las actividades en ambos países. Además, el proyecto colombiano elegido como el más prometedor recibirá $40.000.000 para continuar su investigación o desarrollo empresarial. El cierre está previsto para el 23 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m.

Singapur ofrece dos cursos para servidores públicos colombianos

El Gobierno de Singapur tiene dos convocatorias abiertas para funcionarios públicos de nivel medio y alto. Ambas cubren el 100% de la matrícula y se desarrollarán de forma presencial durante cinco días.

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La primera está enfocada en seguridad alimentaria. El curso Food Security and Resilience se realizará del 11 al 15 de enero de 2027 y está dirigido a personas que trabajan en políticas públicas, innovación, cadenas de suministro y respuesta ante crisis alimentarias.

Esta oferta contempla alojamiento con desayuno, viáticos diarios de 130 dólares singapurenses, transporte local, costos de visa y seguro médico no farmacéutico. Las personas beneficiarias recibirán un certificado de participación si cumplen con la asistencia completa.

La segunda alternativa es el curso Inclusivity in Multicultural Societies, que se dictará entre el 15 y el 19 de febrero de 2027. Está orientado a servidores vinculados con inclusión social, diversidad, convivencia, planeación comunitaria y relaciones intergrupales. El plazo para postularse vence el 19 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m.

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Singapur ofrece cursos presenciales para servidores públicos enfocados en seguridad alimentaria, inclusión y cohesión social - crédito Icetex

El contenido incluye sesgos inconscientes, género e inclusión, relaciones entre grupos raciales y religiosos, cohesión social y liderazgo inclusivo. La metodología contempla estudios de caso, presentaciones de los países participantes y discusiones grupales.

Las personas interesadas en los cursos del Programa de Cooperación de Singapur pueden consultar la información del oferente en Singapore Cooperation Programme. Las postulaciones a las convocatorias se realizan bajo las condiciones publicadas por el Icetex, entidad que canaliza en Colombia las becas de cooperación ofrecidas por gobiernos y organismos internacionales.

University of Salford ofrece una beca total y diez descuentos

En Reino Unido, la University of Salford abrirá opciones de financiación para maestrías presenciales que comienzan en septiembre de 2027. La convocatoria entrega una beca del 100% de la matrícula y 10 reducciones de £5.000 ($21.874.455 en pesos colombianos) sobre el costo de los programas académicos seleccionados.

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La beca completa se asignará a la persona con el mayor puntaje dentro de la preselección del Icetex. Para distribuir los beneficios entre distintos programas, la asignación priorizará al aspirante mejor calificado de cada maestría hasta completar las 11 ayudas disponibles.

Los estudios tendrán una duración de un año en Manchester y se impartirán en inglés. La convocatoria no cubre alojamiento, transporte, manutención, seguro médico, tiquetes ni otros gastos asociados. El cierre será el 26 de febrero de 2027 a la 1:00 p. m.

La University of Salford asignará una beca completa y diez descuentos para maestrías que iniciarán en septiembre de 2027 - crédito Icetex

India y Nueva Zelanda amplían las opciones de formación

Otra convocatoria disponible es el curso presencial Data Analytics for Decision Making, ofrecido por el Gobierno de la India a través del International Statistical Education Centre, en Calcuta. Se realizará del 5 al 25 de enero de 2027 y está dirigido a funcionarios, investigadores, docentes y profesionales que trabajen con estadística, planeación, seguimiento o toma de decisiones basada en información.

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El programa cubre matrícula, tiquetes aéreos en clase económica, alojamiento, visa, visitas de estudio, materiales y un estipendio diario. Incluye contenidos de programación en R, regresión, analítica predictiva, series de tiempo y redes neuronales. El plazo vence el 12 de noviembre de 2026 a la 1:00 p. m.

Por su parte, Whitecliffe College, en Auckland, ofrece dos becas parciales para colombianas interesadas en las maestrías de Business Innovation and Leadership o Information Technology. El descuento cubre el 50% de la matrícula y los programas iniciarán en marzo de 2027. La beneficiaria deberá asumir los demás costos de viaje, estadía, seguro, visa y materiales.

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Los interesados que requieran más información deben acceder al sitio web oficial de Icetex y, en la opción Becas para estudios en el exterior, ingresar a cada alternativa para comenzar el proceso de participación.