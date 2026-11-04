Colombia

En medio de una pelea, la pareja actual y la expareja destruyeron el apartamento de un hombre en El Peñol, Antioquia: la Policía las capturó

Las dos personas quedaron bajo custodia después de que, presuntamente, causaran daños en la vivienda del ciudadano, en un hecho que estaría relacionado con una disputa amorosa

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
La Policía capturó a dos mujeres dentro de un apartamento en el municipio de El Peñol (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dos mujeres fueron capturadas en el municipio de El Peñol (Antioquia) tras un presunto ataque contra los bienes de un apartamento, en un caso que habría surgido de una disputa sentimental.

La intervención policial ocurrió el martes 3 de noviembre hacia las 3:30 p. m. Según información oficial, los uniformados llegaron al inmueble después de recibir una alerta y encontraron a ambas mujeres dentro de la vivienda.

PUBLICIDAD

Las detenidas quedaron a disposición de las autoridades por el presunto delito de daño en bien ajeno.

El caso se originó cuando una de las mujeres, quien era pareja sentimental del propietario, ingresó al apartamento al tener acceso al lugar. Allí habría coincidido con la expareja del hombre, con quien él presuntamente había retomado contacto.

La información conocida por el diario regional Mi Oriente indica que el encuentro derivó en daños contra varios objetos que estaban en el interior de la vivienda. Las pérdidas preliminares superaron los 15 millones de pesos, de acuerdo con el reporte.

Entre los bienes afectados figuraban televisores, un sistema de sonido, gafas, perfumes, prendas de vestir, zapatos y otros enseres. La denuncia también incluyó la desaparición de una cadena de oro.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Captura dos mujeresPareja y expareja hombreDisputa amorosaEl Peñol, AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bogotá reunirá a 600 especialistas en neurogastroenterología durante el congreso mundial

Será la primera edición de la serie en América Latina y se celebrará del 5 al 7 de noviembre de 2026, con más de 80 sesiones y 150 resúmenes de investigación

Bogotá reunirá a 600 especialistas en neurogastroenterología durante el congreso mundial

‘Timochenko’ y otros cinco exintegrantes del último Secretariado de las Farc responderán por crímenes contra menores ante la JEP

La justicia transicional fijó para abril de 2027 una audiencia pública con seis antiguos excomandantes de la guerrilla, quienes deberán asumir los crímenes imputados en el Caso 07

‘Timochenko’ y otros cinco exintegrantes del último Secretariado de las Farc responderán por crímenes contra menores ante la JEP

Buñuelos de manzana: la receta fácil y dulce para preparar en casa

Si busca una receta dulce para acompañar el café o el chocolate caliente, estos buñuelos de manzana son una excelente opción. Se preparan con pocos ingredientes y pueden cocinarse en el horno o en la freidora de aire

Buñuelos de manzana: la receta fácil y dulce para preparar en casa

Reconocido periodista anunció que dejará de ser el corresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Estados Unidos: “Fui inmensamente feliz”

El comunicador compartió una publicación en redes sociales para agradecer las oportunidades que recibió en sus más de 10 años de trabajo en la compañía

Reconocido periodista anunció que dejará de ser el corresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Estados Unidos: “Fui inmensamente feliz”

La JEP imputará a cabecillas de las Farc, incluyendo a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, por abusos contra menores reclutados: fusilaron niños por tratar de hablar con sus familias

La Sala de Reconocimiento atribuyó a los antiguos mandos regionales torturas, ejecuciones sin garantías y violencia reproductiva, tras documentar prácticas sistemáticas que regulaban la vida cotidiana de las víctimas afectadas

La JEP imputará a cabecillas de las Farc, incluyendo a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, por abusos contra menores reclutados: fusilaron niños por tratar de hablar con sus familias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Reconocido periodista anunció que dejará de ser el corresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Estados Unidos: “Fui inmensamente feliz”

Reconocido periodista anunció que dejará de ser el corresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Estados Unidos: “Fui inmensamente feliz”

Westcol aseguró que se está preparando para un apocalipsis tecnológico y compró provisiones para más de un año: “Ese colapso puede suceder”

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Supuesta expareja de Escro, acusó al prometido de Aida Victoria Merlano de ser un mal padre, pero antigua compañera la desmintió: “Trabajamos en el mismo strip club”

Deportes

Falcao expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció tras un choque con Jesús Owono: “Descansa en paz”

Falcao expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció tras un choque con Jesús Owono: “Descansa en paz”

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Técnico bicampeón con Junior Alfredo Arias sorprendió con su candidato para ganar el título de la Liga BetPlay: “Han mantenido una idea de juego”

Gerente Deportivo del América de Cali se refirió a la continuidad del arquero Jean Fernandes que podría ir al fútbol mexicano: “Hay una intención de parte del club”