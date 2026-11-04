En medio de una pelea, la pareja actual y la expareja destruyeron el apartamento de un hombre en El Peñol, Antioquia: la Policía las capturó

La Policía capturó a dos mujeres dentro de un apartamento en el municipio de El Peñol (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos mujeres fueron capturadas en el municipio de El Peñol (Antioquia) tras un presunto ataque contra los bienes de un apartamento, en un caso que habría surgido de una disputa sentimental.

La intervención policial ocurrió el martes 3 de noviembre hacia las 3:30 p. m. Según información oficial, los uniformados llegaron al inmueble después de recibir una alerta y encontraron a ambas mujeres dentro de la vivienda.

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Las detenidas quedaron a disposición de las autoridades por el presunto delito de daño en bien ajeno.

El caso se originó cuando una de las mujeres, quien era pareja sentimental del propietario, ingresó al apartamento al tener acceso al lugar. Allí habría coincidido con la expareja del hombre, con quien él presuntamente había retomado contacto.

La información conocida por el diario regional Mi Oriente indica que el encuentro derivó en daños contra varios objetos que estaban en el interior de la vivienda. Las pérdidas preliminares superaron los 15 millones de pesos, de acuerdo con el reporte.

Entre los bienes afectados figuraban televisores, un sistema de sonido, gafas, perfumes, prendas de vestir, zapatos y otros enseres. La denuncia también incluyó la desaparición de una cadena de oro.

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