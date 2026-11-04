El representante Mateo Hidalgo afirmó que fue “malinterpretado” sobre la supuesta solicitud de cargos en el ministro de Hacienda: “Un desafortunado error de comunicación”

El legislador explicó que expuso el caso durante una sesión de la Comisión Quinta y propuso buscar perfiles idóneos para la entidad pública, sin presentar candidatos ni pedir designaciones estatales - crédito Miguel Hidalgo Montoya

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El representante a la Cámara por Caldas del Centro Democrático, Mateo Hidalgo, negó haber solicitado nombramientos o entregado hojas de vida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tras el cruce público que involucró al expresidente Álvaro Uribe Vélez y reabrió el debate sobre el clientelismo en el Congreso.

El congresista reconoció que una explicación imprecisa que dio a Uribe pudo llevar al exmandatario a interpretar que el ministro le había pedido dos hojas de vida. Hidalgo asumió la responsabilidad por esa expresión y sostuvo que el encuentro no incluyó ofertas de cargos ni intercambios de apoyos políticos.

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“Quiero contribuir a que se conozca la verdad y evitar que un desafortunado error de comunicación termine afectando injustamente a otras personas”, afirmó el representante en una carta abierta dirigida a Uribe y a Gómez.

Hidalgo afirmó que el ministro Gómez no ofreció puestos ni vinculó decisiones legislativas a designaciones en el Estado - crédito Mateo Hidalgo

Así mismo, durante una rueda de prensa el congresista ratificó esta versión, aclarando que el trabajo con los funcionarios del gobierno es solo de índole laboral: “Yo creo que es una tergiversación de alguna información, pues de parte del ministro de Hacienda a mí no me han ofrecido absolutamente nada. Lo que yo dije por todos los medios de comunicación y esta mañana lo dije en Blu Radio, en un momentico que logré coger la llamada, fue lo siguiente: eh, nosotros la única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral”, dijo Hidalgo en un video publicado en su cuenta de X.

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La reunión con el ministro se produjo después de que Hidalgo expusiera en una sesión de la Comisión Quinta de la Cámara sus preocupaciones por presuntas irregularidades en la administración de una empresa de generación de energía de su región. Según su explicación, Gómez lo invitó a su despacho para conocer los detalles del caso.

El encuentro oficial entre Hidalgo y el ministro de Hacienda, ocurrió tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en una empresa de energía regional en la Comisión Quinta de la Cámara - crédito Isaac Bechara/Presidencia

Durante la conversación, el legislador planteó la necesidad de corregir los problemas que había denunciado y de encontrar personas con condiciones profesionales y éticas para asumir responsabilidades en la empresa pública. En ese entorno, mencionó la iniciativa Defensores de la Patria como una posible fuente de perfiles profesionales.

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Hidalgo insistió en que esa referencia no constituyó una gestión para obtener cargos ni la presentación de candidatos. “No es lo mismo conversar sobre la necesidad de encontrar personas idóneas para administrar una empresa pública que solicitar nombramientos, entregar hojas de vida o negociar apoyos políticos”, sostuvo.

El representante aseguró que el ministro no le pidió documentos, no le ofreció puestos y no propuso vincular decisiones legislativas con designaciones en el Estado. También negó haber entregado hojas de vida o haber solicitado nombramientos para él o para terceros.

La aclaración dirigida a Álvaro Uribe

Álvaro Uribe pidió de manera pública al titular de Hacienda que no solicitara hojas de vida a los militantes del Centro Democrático - crédito Colprensa/EFE/Centro Democrático

La controversia surgió cuando Uribe pidió públicamente a Gómez que no solicitara hojas de vida a militantes del Centro Democrático, en una referencia a Hidalgo. El congresista afirmó que, al intentar explicarle al expresidente lo ocurrido, utilizó una formulación equivocada que dio lugar a esa interpretación.

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“Cuando posteriormente intenté explicarle al presidente Uribe lo que había sucedido, utilicé una expresión equivocada que pudo llevarlo a interpretar que el ministro me había solicitado dos hojas de vida”, señaló. “Esa afirmación fue imprecisa y asumo personalmente la responsabilidad por haberla expresado de esa manera”.

Hidalgo sostuvo que su relación con el Gobierno y los ministros se limita al trabajo legislativo y a las tareas desarrolladas en las comisiones del Congreso. Aseguró que no ha usado su investidura para gestionar contratos, recomendar personas o solicitar beneficios particulares.

El legislador expresó respeto por el liderazgo de Uribe, a quien identificó como fundador y líder natural del Centro Democrático, y dijo compartir su preocupación ante posibles hechos de corrupción.

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También afirmó que intentó reunirse personalmente con el expresidente para explicarle la situación, pero el encuentro aún no se concretó.