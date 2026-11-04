Colombia Mayor y el Fondo Milagro tendrían más plata ante aprobación que le hizo el Congreso al Gobierno: qué falta para que se haga realidad

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca recursos ante el déficit fiscal de cerca del 9% de la Nación - Banco de la República

Guardar

Las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate una adición de $3,8 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, destinada a financiar la atención de los damnificados del terremoto por medio del Fondo Milagro, las transferencias del programa Colombia Mayor para adultos mayores vulnerables y otras necesidades del Estado.

Ahora, la iniciativa deberá surtir un segundo debate en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley.

PUBLICIDAD

Dicha modificación asigna:

$2,7 billones al rubro de funcionamiento del Ministerio de Hacienda para capitalizar el Fondo Milagro, mecanismo previsto para atender a los damnificados y respaldar la reconstrucción tras el terremoto.

$1,15 billones se destinan a inversión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con destino al programa Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el trámite de la iniciativa del Gobierno al señalar que los proyectos son “importantísimos para el país, para sus regiones”.

Christian Garcés, senador ponente, precisó que la adición de $3,8 billones permitirá destinar $2,7 billones al Fondo Milagro, para apoyar a los damnificados del terremoto y $1,15 billones a Colombia Mayor, para atender a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad - @ChriGarces/X

Recursos para la emergencia y Colombia Mayor

Con exactitud, el senador ponente, Christian Garcés, del Centro Democrático, explicó que $2,71 billones procederían de un recaudo extraordinario vinculado a uno de los decretos de emergencia, y que el Ministerio de Hacienda informó que ese recaudo alcanzaba $1,2 billones, cifra que presentó como parte de la financiación para enfrentar las consecuencias del terremoto. Los dineros derivados de ese decreto irían al Fondo Milagro.

Precisó que las demás fuentes de la adición incluirían:

$891.000 millones del Fondo de Soberanía Pensional y fondos especiales.

$258.000 millones en reintegros de entidades que no ejecutarían esos recursos.

Además, las comisiones también avalaron traslados presupuestales por $1,47 billones. Una de las versiones expuestas durante la sesión los vincula con necesidades del sector energético y compromisos con veteranos de la fuerza pública.

PUBLICIDAD

La reconstrucción por el terremoto del 10 de agosto de 2026 podría costar entre $30 y $40 billones - FDI

El desglose citado por Garcés incluye:

$450.000 millones trasladados desde el Ministerio de Minas y Energía para subsidios de energía.

$238.000 millones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur).

$27.527 millones para la gestión institucional de Prosperidad Social.

El congresista también pidió garantizar los pagos para policías y veteranos vinculados a programas de rehabilitación.

Traslados y liquidez para el sistema eléctrico

Miguel Gómez Martínez anunció que el Gobierno presentará con mensaje de urgencia un proyecto de ley para obtener $1,2 billones destinados a mantener las medidas de liquidez del sistema eléctrico. En la sesión también participó la ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda. La iniciativa busca sostener el abastecimiento de energía ante los riesgos asociados con el fenómeno de El Niño y las necesidades financieras del sector.

El programa Colombia Mayor beneficia a más de 2,8 millones de adultos mayores en todo el país, según Prosperidad Social - Prosperidad Social

El ministro recordó que, dos semanas y media después de la posesión del actual Ejecutivo, el Gobierno decidió inyectar $1,5 billones al sistema eléctrico durante este año, de los que ya se habían girado $300.000 millones. Sobre el estado de la infraestructura, afirmó que “las redes están abandonadas, el sistema totalmente al garete y los proyectos estancados, recuperar esto cuesta muchísimo dinero”.

PUBLICIDAD

Gómez Martínez anunció además una capitalización de $20.200 millones para la Empresa de Energía del Chocó, con el fin de preservar el funcionamiento de la compañía pública tras las afectaciones del terremoto. La medida responde a las dificultades de operadores regionales que deben reparar infraestructura sin interrumpir la prestación del servicio eléctrico.

Regalías, Ecopetrol y los próximos proyectos económicos

Durante la misma jornada, las comisiones aprobaron el Presupuesto de Regalías para el bienio 2027-2028 por $ 27,8 billones. Gómez Martínez indicó que el siguiente proyecto económico de gran alcance será la ley de rescate económico, aunque aún no fue anunciada ante las comisiones porque faltan por designar sus coordinadores y ponentes.

PUBLICIDAD

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, anotó que el Gobierno necesita recursos para garantizar el funcionamiento de programas sociales - Isaac Bechara/Presidencia

El ministro también abordó la situación financiera de Ecopetrol y sus efectos sobre las cuentas públicas. Según las cifras que presentó, la petrolera pasó de utilidades por $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025. “Es un caso universitario, un caso académico de destrucción de valor”, afirmó.

Advirtió que esa caída representa un faltante significativo para el Presupuesto General de la Nación y que la recuperación de la empresa tomará tiempo.

Frente a los cuestionamientos sobre la responsabilidad del Gobierno en la crisis del sistema eléctrico, el ministro sostuvo que los problemas son acumulados y que la actual administración lleva apenas un mes en funciones. El Ejecutivo dejó planteado que deberá sostener la financiación del sistema energético mientras el Congreso define las iniciativas pendientes, pues la continuidad del suministro eléctrico quedó ligada a esos recursos y a la capacidad de ambas ramas de acordar nuevas medidas.

PUBLICIDAD