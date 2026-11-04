Colombia

Álvaro Leyva se despachó contra la JEP al acusarla de “inventar normas” en Colombia: “Un engendro impropio”

El excanciller se mantuvo en firme luego de unas polémicas declaraciones en las que afirmó que la hoy Jurisdicción Especial para la Paz “no es lo estipulado, lo consagrado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272”

Leyva ofreció la entrevista a la revista Semana el 20 de octubre y el 4 de noviembre volvió a reafirmarse en sus señalamientos - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Catalina Olya/Colprensa | @JEP_Colombia/X
Leyva ofreció la entrevista a la revista Semana el 20 de octubre y el 4 de noviembre volvió a reafirmarse en sus señalamientos - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Catalina Olya/Colprensa | @JEP_Colombia/X
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Por medio de una carta que compartió el amanecer del miércoles 4 de noviembre de 2026, el excanciller Álvaro Leyva Durán, reiteró lo que reveló en una entrevista que concedió a la revista Semana el 20 de octubre de 2026, en la que señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “se inventa normas” y que las críticas que ha recibido el organismo, y por las que el exministro de Relaciones Exteriores afirmó que “se quedan cortas”.

“En la JEP no se está reparando a las víctimas. Se han inventado normas que no existen. Hay algo que se llama la movilidad vertica; es un invento”, advirtió al comienzo de su charla el jurista con el mismo medio.

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Por su parte, el exfuncionario de la administración de Gustavo Petro menciona al comienzo de la carta, que compartió vía y en la que etiquetó las cuentas de la JEP y del canciller Omar Bula Escobar: “La JEP de hoy no fue la acordada oficialmente. Se trata de un engendro impropio auto reglado carente de las atribuciones jurídicas que se atribuye”.

Por lo anterior, Leyva argumentó que “la verdadera JEP está reglada en un documento único con valor universal: El del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, y hasta anexó un vínculo: “Verlo: https://docs.un.org/S/2017/272″.

@AlvaroLeyva/X
Leyva compartió la carta vía X la mañana del miércoles 4 de noviembre - crédito @AlvaroLeyva/X

“Fíjense bien en lo que aparece al abrirse”, continúa la carta de Leyva, en la que precisó que “no hay un solo documento del Consejo de Seguridad que haya sido impugnado; o modificado por quien carece de competencia para ello”.

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Para sostener su posición, el excanciller detalló que “el citado documento se originó en Acuerdos Especiales (Art. 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949), y en una Declaración Unilateral de Estado (supra bloque de constitucionalidad), que es obligatoria para todos los Estados del mundo. La propia Corte Internacional de Justicia ha sido clara al respecto.

Al final del documento, Leyva dijo que “aquello inventado por la JEP usurpadora como la denominada Movilidad Vertical y la llama Verdad Previa, igual que la presencia de alto personal suyo que es juez y parte, invalida su actuación; y muchas iniciativas y situaciones suyas más altamente descalificadoras”.

@AlvaroLeyva/X
@AlvaroLeyva/X

El excanciller concluyó estar “dispuesto a hacer el debate”, ya sea en Colombia o ante la sede de las “las propias Naciones Unidas, Nueva York. Allá se tiene aún a quién con mucha autoridad, escucha”, cerró.

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