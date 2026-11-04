Colombia

Abelardo de la Espriella destacó operativo de la Armada que incautó casi una tonelada de droga en el Pacífico y capturó a cinco personas: “No habrá lugar seguro”

El mandatario informó que la Armada de Colombia interceptó cargamentos de cocaína y marihuana durante dos procedimientos y dejó a varios ciudadanos colombianos a disposición de las autoridades

Presidente Abelardo de la Espriella anunció incautación de cocaína y marihuana en aguas del Pacífico colombiano - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella informó el 4 de noviembre de 2026 que la Armada de Colombia incautó 854 kilogramos de cocaína y marihuana en dos operaciones de interdicción marítima desarrolladas en el Pacífico colombiano.

El mandatario también señaló que cinco ciudadanos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

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La información fue divulgada a través de su cuenta en X, donde presentó el resultado como una afectación de más de USD 26 millones a las estructuras dedicadas al narcotráfico. De la Espriella afirmó que los operativos impidieron la circulación de 1,3 millones de dosis en mercados internacionales.

“Nuestros mares no serán autopistas para el narcotráfico”, escribió el jefe de Estado al referirse a la labor de la Fuerza Pública en la zona marítima.

Abelardo de la Espriella destacó incautación de 854 kilos de droga en el Pacífico colombiano - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella destacó incautación de 854 kilos de droga en el Pacífico colombiano - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Cinco colombianos quedaron a disposición de las autoridades

Según el mensaje presidencial, las personas detenidas son de nacionalidad colombiana. Corresponderá a las autoridades judiciales definir su situación legal y establecer su posible participación en el transporte de los estupefacientes.

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La Armada realiza operativos de interdicción en aguas del Pacífico para detectar embarcaciones utilizadas en el traslado de cargamentos ilícitos. Estas acciones incluyen labores de patrullaje, seguimiento y control sobre rutas marítimas que pueden ser empleadas por organizaciones criminales.

De la Espriella expresó su respaldo a los integrantes de la fuerza pública y sostuvo que su administración mantendrá las operaciones contra las redes ilegales. “Los vamos a perseguir por tierra, mar y aire”, manifestó.

El presidente añadió que la estrategia no se limitará a la incautación de cargamentos. Según indicó, el objetivo también apunta a las rutas, las estructuras y los recursos económicos vinculados con el negocio ilegal de drogas.

El Gobierno atribuyó una afectación de USD 26 millones a las organizaciones ilegales

El cálculo difundido por el mandatario estima que las incautaciones representaron una afectación superior a USD 26 millones para las finanzas de los grupos responsables.

Dos interdicciones en el Pacífico evitaron la salida de 1,3 millones de dosis de droga - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Dos interdicciones en el Pacífico evitaron la salida de 1,3 millones de dosis de droga - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“No habrá lugar seguro para quienes pretendan convertir a Colombia en plataforma del narcotráfico”, afirmó De la Espriella, quien calificó el resultado como parte de una ofensiva sostenida contra esas organizaciones.

El mensaje concluyó con referencias a su lema de gobierno, “la era del tigre”, y a la necesidad de mantener la presión operativa contra las redes ilegales. También incluyó las expresiones “Firme por la Patria” y “Viva Cristo Rey”.

Armada interceptó lancha con 2.250 kilos de cocaína que iba hacia México

Una lancha de alta velocidad que navegaba hacia México con 2.250 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue interceptada por la Armada Nacional en el Pacífico sur colombiano. El procedimiento dejó tres capturados y, según la institución, representó una afectación cercana a USD 104 millones para redes de narcotráfico transnacional.

La operación se desarrolló en aguas bajo jurisdicción de la Fuerza Naval del Pacífico. Unidades de Guardacostas detectaron la embarcación tipo flipper durante labores de control marítimo, debido a sus condiciones de navegación y a la ruta que llevaba.

Tras detener la motonave, los uniformados inspeccionaron su interior y encontraron 75 bultos que contenían 2.250 paquetes rectangulares. Las autoridades trasladaron el cargamento, la lancha y sus ocupantes a la Estación de Guardacostas de Tumaco, en Nariño.

El cargamento, que iba en una lancha rápida con destino a México, fue valorado por las autoridades en USD 104 millones y dejó tres detenidos (Armada de Colombia)

En el procedimiento fueron capturados un ciudadano colombiano de 33 años y dos ecuatorianos, de 34 y 38 años. Los tres quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán establecer su posible responsabilidad en el transporte del alijo.

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional realizó los actos urgentes en tierra y aplicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada. El análisis confirmó que la sustancia incautada era clorhidrato de cocaína.

El comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, el capitán de corbeta Andrés Felipe Henao Morales, atribuyó el resultado a la coordinación entre los componentes marítimo y aéreo de la institución.

“Las unidades de Guardacostas, con apoyo de la Aviación Naval, interceptaron una embarcación de alta velocidad”, afirmó el oficial.

La Armada señaló que la interdicción evitó el traslado del cargamento hacia territorio mexicano.

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