Colombia

Canciller de Colombia, que llegó a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, aseguró que busca rescatar la posición internacional de Colombia: “Le hicieron daño los últimos cuatro años”

La delegación nacional estableció que su objetivo es restablecer alianzas estratégicas perdidas y transformar los acuerdos políticos en inversión, empleo y progreso tecnológico para los ciudadanos

Bernardo Arévalo viaja a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
La Cumbre Iberoamericana se realiza cada dos años y reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno. (Gobierno de Guatemala)
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El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, hace presencia en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid (España), que reunirá a representantes de 22 países, incluidos 19 de Latinoamérica y tres de Europa.

La delegación nacional está encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula y otros funcionarios del Gobierno nacional.

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Justamente, el canciller dio sus primeras impresiones al llegar a territorio español sobre lo que será la participación del país en el encuentro internacional y enfatizó en que será el primer paso para lo que, según él, será la recuperación del nivel de las relaciones internacionales, tras las polémicas que surgieron en la anterior administración.

“Reposicionando a Colombia donde tiene que estar. Demostrar que somos un país prominente en la diplomacia internacional, el establecimiento de relaciones útiles para los colombianos en el ámbito del comercio, de la cultura, en tantos ámbitos. Tenemos que prepararnos”, indicó el funcionario.

Así mismo, el canciller recalcó que la meta primordial es fortalecer relaciones internacionales estratégicas que, para Bula, aporten beneficios tangibles a la ciudadanía en sectores como el comercio y la cultura durante cuatro jornadas clave de trabajo. “Esto es operación rescate. A este país le hicieron un daño impresionante los últimos cuatro años, hay que rescatarlo y sacarlo de este hueco en el que nos metieron”, declaró.

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Igualmente, el ministro mencionó las dificultades que el país atravesó tras los manejos en las relaciones internacionales en el Gobierno de Gustavo Petro. “Colombia no se merece lo que le pasó durante los últimos cuatro años y vamos a trabajar sin parar de manera incesante para que Colombia vuelva a las alturas en que estuvo en el siglo pasado. Colombia era un país prominente”, indicó.

La Cancillería señaló que la presencia de Colombia en la Cumbre Iberoamericana busca convertir los acuerdos internacionales en oportunidades de formación, intercambio de conocimientos, comercio, inversión y cooperación.

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