Este es el chef pastuso de uno de los restaurantes favoritos de Antonio Navarro Wolff: “Era conocido de mi abuela”

créditos Sergio Acero/Colprensa | @koch4736/IG

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Siguen conociendo mensajes y publicaciones de condolencias por la partida del político Antonio Navarro Wolff, cuyo deceso se confirmó por parte de sus familiares la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026.

Una de las voces que recordó al dirigente oriundo de Pasto fue el chef nariñense David Alberto Ruiz Koch, que compartió en Instagram unas sentidas palabras sobre lo que eran las visitas de Navarro al restaurante familiar Sausalito, fundado por una de sus abuelas, y que rescata la tradición gastronómica del Pacífico.

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“Triste noticia, de jovencito, cuando empezaba este camino el señor Wolff iba mucho a comer, era conocido de mi abuela la dueña en ese tiempo del restaurante, yo lo veía entrar al restaurante familiar con su caminado peculiar, voz fuerte pero a su misma vez amable y jocosa, un amigo de la casa” inicia el mensaje de Ruiz Koch, que mostró una faceta más personal de Navarro.

El chef contó que cada vez que le tocaba atender el dirigente político se sentía “súper importante”.

“Faltaba más, gran persona, gran profesional, gran cliente, gran político y lo mejor de todo pastuso que nunca dejó de luchar por su gente y su país”, añadió Ruiz Koch a la anécdota.

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El chef compartió el mensaje el lunes 2 de noviembre de 2026, en vísperas de las honras fúnebres de Navarro Wolff - crédito @koch4736/IG

Al final, el chef nariñense le expresó su gratitud a Navarro, cuyas honras fúnebres se llevaron a cabo la mañana del martes 3 de noviembre de 2026 en el norte de Bogotá.

“Gracias leyenda, las hazañas y logros quedarán grabadas para siempre en el corazón de la sociedad pastusa y colombiana, que en paz descanse y esté al lado de su hijo en el regazo del señor, muchas condolencias a su familia”, concluyó Ruiz Koch.