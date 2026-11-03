Davivienda se integrará definitivamente con Davibank: esto qué significa para los clientes de ambos bancos

Davivienda asumió las operaciones bancarias de Davibank y mantuvo las condiciones vigentes de los productos y canales de atención - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

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Desde el 1 de noviembre de 2026, Davivienda asumió las operaciones bancarias de Davibank mediante una cesión parcial de activos, pasivos y contratos, sin que los clientes deban cambiar sus productos, claves ni canales de atención. Las cuentas, créditos, tarjetas y demás servicios conservarán sus condiciones vigentes durante la integración.

“Banco Davivienda S.A. informa que el día de hoy, 1 de noviembre de 2026, se perfeccionó la cesión parcial de activos, pasivos y contratos del banco DAVIbank S.A. (DAVIbank) a favor del Banco Davivienda S.A. (Davivienda). Con la Cesión, las operaciones bancarias y financieras de DAVIbank se integran a Davivienda fortaleciendo su posición competitiva y aumentando su escala en el sistema financiero colombiano, dando inicio a una etapa de integración operativa y a la captura progresiva de sinergias”, se observa en el comunicado emitido por Davivienda.

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La operación elevó los activos de Davivienda en Colombia a más de $194 billones, de acuerdo con las cifras pro forma del banco a agosto de 2026. La cartera bruta superará los $151 billones y el patrimonio se ubicará cerca de $15,7 billones.

La integración elevó los activos de Davivienda en Colombia a más de 194 billones de pesos según las cifras pro forma a agosto de 2026 - crédito Davivienda

“El Banco Davivienda en Colombia alcanza más de $194 billones de activos, creciendo aproximadamente 21% y alcanzando una participación de mercado pro forma de alrededor del 16%, una cartera bruta por más de $151 billones, aumentando cerca del 21% y una participación de mercado de 18,7%, además de cerca de $15,7 billones de patrimonio y consolidando al Banco Davivienda como el segundo jugador del mercado colombiano, a corte de agosto de 2026 bajo estándar contable local”, se añade en el documento.

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La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó el proceso mediante la Resolución 1505 del 2 de octubre de 2026. A partir de esa aprobación, Davivienda tomó a su cargo las operaciones que realizaba Davibank.

Aplicaciones y pagos programados sin modificaciones generales

Los clientes de Davibank conservan el acceso a su aplicación móvil habitual y mantienen la configuración de sus pagos programados - crédito Davivienda

Los usuarios que tenían productos en Davibank podrán seguir utilizando la aplicación móvil y la banca virtual de esa entidad con sus mismos datos de acceso. No tendrán que descargar otra aplicación ni completar nuevos registros.

Los pagos programados continuarán con la configuración actual. Davivienda indicó que solo deberán modificarse si cada cliente recibe una comunicación oficial que lo solicite.

Los clientes que ya disponían de productos de Davivienda continuarán administrándolos desde la App Davivienda y el portal habitual del banco. Los servicios procedentes de Davibank, en cambio, mantendrán sus canales digitales actuales.

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Las personas que llegaron desde Davibank también podrán entrar a la App Davivienda para conocer y solicitar productos del banco. Para hacerlo deberán descargar la aplicación, crear una clave virtual y registrar su número de teléfono celular.

Dos redes de oficinas y cajeros durante la transición

Davibank modificó su razón social a Lambda Bank y cesó la oferta de servicios financieros directos al público - crédito DAVIbank

Las oficinas y los cajeros automáticos de las redes de Davivienda y Davibank permanecerán habilitados para realizar operaciones. La marca Davibank seguirá identificando una red de atención destinada a los usuarios que provenían de esa entidad.

La coexistencia de ambas redes busca evitar interrupciones durante la integración operativa, según informó Davivienda. Los clientes no deberán trasladar manualmente sus cuentas ni volver a contratar los servicios que ya poseían.

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Davibank cambiará su razón social a Lambda Bank S. A. después de que la asamblea de accionistas aprobara una reforma estatutaria el 31 de octubre. La sociedad conservará su licencia como establecimiento de crédito hasta que la Superintendencia Financiera resuelva la solicitud de cancelación correspondiente.

Davivienda advirtió que ninguna de las dos entidades solicitará contraseñas, tokens ni acceso remoto a los dispositivos de los clientes - crédito Luisa González/Reuters

La nueva sociedad dejará de prestar servicios y de ofrecer productos bancarios al público, ya que esa actividad pasó a Banco Davivienda. El cambio societario no implica el cierre inmediato de las oficinas, cajeros, aplicación y banca virtual identificados con la marca Davibank.

Davivienda alertó sobre comunicaciones que utilicen la integración para pedir datos personales o financieros. Los asesores de ambas entidades no solicitarán contraseñas, tokens, información sobre productos ni acceso remoto a teléfonos celulares o computadoras.

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Tampoco pedirán reemplazar tarjetas físicas o digitales por canales no oficiales. Ante llamadas, mensajes o correos con esas solicitudes, los clientes deberán evitar entregar información y comunicarse directamente con las entidades mediante sus líneas, aplicaciones o portales oficiales.