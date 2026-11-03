Nuevo temblor en Colombia revivió la preocupación de los residentes de Cali por los edificios en riesgo de colapso

Secuencia de grabaciones ciudadanas y de cámaras de seguridad muestran la evacuación de los habitantes de diferentes sectores de Cali mientras sonaban con fuerza las alarmas (benyerdossantos/TikTok)

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El nuevo sismo de magnitud 5,6 que se sintió durante la madrugada del 3 de noviembre de 2026, con epicentro en Chaparral, Tolima, reactivó el temor entre los habitantes de Cali, Valle del Cauca, que viven cerca de estructuras dañadas desde el terremoto del 10 de agosto ocurrido en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y que afectó varias regiones del país.

Tras el movimiento de tierra más reciente, los habitantes de distintos barrios solicitaron que se agilicen las demoliciones de edificios con riesgo de colapso ante la posibilidad de que nuevos movimientos sísmicos deterioren aún más las construcciones priorizadas.

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De acuerdo con Blu Radio, las autoridades adelantan revisiones en 85 edificaciones que ya cuentan con autorización para ser demolidas. La evaluación busca determinar si el reciente temblor provocó cambios en las condiciones estructurales de esos inmuebles, especialmente en sectores que habían concentrado daños tras la emergencia ocurrida en agosto.

En la comuna 19, una de las zonas más afectadas por el terremoto anterior, varias familias salieron de sus viviendas luego de sentir el movimiento. En conversación con la emisora, el edil Carlos Ortiz señaló que la evacuación llenó de pánico a los ciudadanos por el recuerdo de la tragedia y por la cercanía de algunas unidades residenciales con construcciones que permanecen comprometidas.

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“El susto de esta madrugada fue completamente terrorífico, volver a revivir ese instinto de supervivencia”, afirmó Ortiz. Según explicó, los habitantes de la zona se comunicaron entre sí y evacuaron preventivamente.

El representante comunitario pidió que se prioricen los inmuebles con mayores afectaciones, pues la permanencia de estas estructuras representa una fuente constante de preocupación, en especial cuando ocurren réplicas o temblores de magnitud considerable.

El sismo del 3 de noviembre de 2026 a las 4:13 a. m. en Chaparral, Tolima, de magnitud 5,6 se sintió en Cali y otras ciudades (Servicio Geológico Colombiano/X)

La solicitud se extendió al barrio Bretaña, donde un edificio localizado en la calle 10 con carrera 23 figura entre las construcciones que deben ser intervenidas. Aunque el inmueble está incluido en la lista de priorizados, la comunidad todavía no conoce una fecha concreta para el inicio de su demolición.

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Catalina Ceballos, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector, advirtió que varias personas continúan viviendo en predios cercanos al edificio. La dirigente sostuvo que la incertidumbre persiste porque sus habitantes temen que un nuevo temblor agrave el estado de la estructura.

“Todavía hay muchas personas que están viviendo a los lados de este edificio y esperan que sea demolido para poder continuar con sus vidas”, indicó Ceballos en la emisora.

Algunos edificios continúan en riesgo de colapso y la ciudadanía clama por su pronta demolición. Imagen referencial (REUTERS/Sergio Acero)

La Alcaldía busca activar recursos del Fondo Milagro

Ante la preocupación de la ciudadanía, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, informó que las primeras inspecciones posteriores al sismo no evidenciaron afectaciones graves ni diferencias relevantes en el estado de los edificios revisados. Sin embargo, anunció que se convocarán mesas técnicas para definir la activación de las demoliciones financiadas con el Fondo Milagro.

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Entre las estructuras mencionadas por la administración local aparecen los edificios Bretaña, Coral, Colosal, Elizabeth, Cootranal y Archinié. El propósito es establecer cuáles requieren atención inmediata y organizar la ejecución de las intervenciones con recursos del Gobierno Nacional.

Las autoridades locales también solicitarán que el desembolso de esos fondos se acelere, puesto que la disponibilidad del dinero resulta determinante para avanzar con las obras y reducir la exposición de residentes, comerciantes y peatones en los sectores donde persisten edificaciones dañadas.

Algunas estructuras siguen con daños y no han sido reparadas (@LaRegiaReal / X)

Videos en redes sociales reflejaron el miedo tras el nuevo temblor

Luego del sismo del 3 de noviembre, usuarios publicaron videos en redes sociales que mostraron evacuaciones y mensajes de preocupación. Muchas personas relacionaron la sacudida con lo ocurrido el 10 de agosto y expresaron temor por lo que pudiera ocurrir.

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Ante las solicitudes de la ciudadanía, las verificaciones técnicas continuarán en diferentes puntos de Cali y podrían extenderse hasta diciembre.

Varias publicaciones en redes sociales documentaron las reacciones de residentes en Cali tras el temblor registrado la madrugada del 3 de noviembre (florangelbello, paulavegag, camiladuarteee / TikTok)