Colombia

Ley de Sometimiento supera primer filtro en la Plenaria de la Cámara tras repetirse la votación

La ponencia recibió finalmente 99 votos por el sí y 39 por el no. Ahora la Cámara deberá discutir el articulado antes de que el proyecto continúe su trámite en el Senado

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Congreso de la República - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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La Ley de Sometimiento dio un nuevo paso en el Congreso después de que la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobara el informe de ponencia con 99 votos a favor y 39 en contra, en una jornada marcada por la reapertura de la votación y la presión del calendario legislativo.

La decisión permite que el proyecto del Gobierno continúe su segundo debate, aunque todavía no significa que la iniciativa haya sido aprobada definitivamente por la Cámara.

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Según informó Semana, inicialmente el informe de ponencia había recibido 90 votos positivos y 44 negativos hacia las 9:20 de la noche. Cerca de media hora después, la votación fue reabierta con el argumento de evitar eventuales vicios durante el trámite.

El resultado definitivo quedó en 99 votos por el sí y 39 por el no.

La Cámara había sido convocada para sesionar este lunes festivo con el objetivo de avanzar en el proyecto, que modifica y prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997 y establece reglas para el sometimiento a la justicia de organizaciones armadas ilegales. La propia corporación ha advertido que el trámite enfrenta un plazo estrecho, pues la norma vigente vence el 4 de noviembre.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ley de Sometimiento Colombia (Colprensa)

El articulado todavía debe ser votado

Antes de la aprobación de la ponencia, sectores políticos promovieron una proposición para aplazar la discusión, pero esta fue rechazada por las mayorías de la Plenaria.

Superado ese punto, la discusión deberá concentrarse ahora en los artículos que integran la iniciativa.

El proyecto contempla mecanismos para que integrantes de organizaciones criminales puedan acceder a beneficios condicionados al cumplimiento de requisitos como la dejación de armas, el cese de actividades ilícitas y la entrega de bienes, entre otras obligaciones previstas en el texto aprobado durante el primer debate.

La iniciativa también incluye disposiciones relacionadas con el registro de organizaciones, congelamiento de bienes y herramientas para combatir la financiación de grupos criminales.

Durante el primer debate, realizado en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, el proyecto logró avanzar después de que fueran derrotadas las ponencias que buscaban archivarlo.

El Gobierno ha impulsado su trámite mediante mensaje de urgencia, mecanismo que permitió acelerar la discusión conjunta en las comisiones constitucionales.

El presidente Gustavo Petro aseguró que las administraciones de Iván Duque y Juan Manuel Santos no impulsaron como debían la implementación del Acuerdo de Paz - @SenadoGovCo/X
Congreso de la República - @SenadoGovCo/X

El tiempo presiona al Congreso

El ministro Iván Cancino ha asumido un papel central en la defensa de la iniciativa ante el Legislativo, luego de los cambios registrados en el Ministerio del Interior.

Con el informe de ponencia aprobado, la Cámara deberá completar la discusión y votación del articulado antes de que el proyecto pueda continuar hacia las etapas restantes en el Senado.

La información oficial del Congreso confirma que la iniciativa se encuentra en segundo debate en la Cámara y que previamente fue aprobada en las comisiones primeras conjuntas el 21 de octubre.

Si supera las votaciones pendientes, deberá continuar su recorrido legislativo y eventualmente conciliar las diferencias que puedan surgir entre los textos aprobados por ambas cámaras antes de pasar a sanción presidencial.

El margen es reducido. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, había advertido antes de la sesión que el Congreso estaba “contra el tiempo” debido al vencimiento de la Ley 418 el próximo miércoles.

La aprobación de la ponencia representa así un avance importante para el Gobierno, pero todavía quedan votaciones decisivas antes de que la Ley de Sometimiento pueda convertirse en norma.

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