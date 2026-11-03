Colombia

Ataque con dron deja dos militares heridos en Catatumbo antes de visita presidencial

El Ejército reportó además la recuperación de un adolescente presuntamente reclutado y la entrega voluntaria de dos integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las Farc

El Ejército reportó además la recuperación de un adolescente presuntamente reclutado y la entrega voluntaria de dos integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las Farc - crédito Colprensa
El Ejército reportó además la recuperación de un adolescente presuntamente reclutado y la entrega voluntaria de dos integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las Farc - crédito Colprensa
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Dos militares resultaron heridos en la región del Catatumbo, Norte de Santander, después de que un artefacto explosivo fuera lanzado desde un dron en medio de operaciones adelantadas por el Ejército Nacional.

El hecho se produjo a menos de 24 horas de la llegada del presidente de la República a Norte de Santander y en momentos en que la Fuerza Pública desarrolla distintas acciones operacionales en esta zona del país.

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Según informó Caracol Radio, el ataque ocurrió durante labores militares en el Catatumbo y dejó a los dos uniformados lesionados. La información disponible no precisa la gravedad de sus heridas ni entrega detalles sobre su estado de salud.

Tampoco se informó de manera oficial quién habría ejecutado directamente el ataque con el dron ni desde qué punto fue lanzado el explosivo.

El hecho se conoce en medio de otras operaciones desarrolladas por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, que también reportaron resultados contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc.

Dones

Recuperaron a un adolescente presuntamente reclutado

En una de las acciones, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11 localizaron a un adolescente de nacionalidad venezolana que, según el Ejército Nacional, habría sido reclutado de manera ilegal por integrantes de la estructura 33.

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“En una primera acción, en el marco de las operaciones militares sostenidas en la región del Catatumbo, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11 de la Fuerza de Tarea Vulcano lograron la recuperación de un adolescente de nacionalidad venezolana que presuntamente había sido reclutado de forma ilegal por el GAO-r Estructura 33”, señaló el Ejército en un comunicado.

El adolescente quedó posteriormente bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de activar las rutas correspondientes para el restablecimiento de sus derechos.

La información oficial no detalla cuánto tiempo llevaba el joven dentro de la estructura armada ni las circunstancias específicas en las que habría ocurrido el presunto reclutamiento.

El Ejército también informó sobre la entrega voluntaria de dos personas señaladas de integrar la misma estructura armada.

Una de ellas se presentó ante soldados que adelantaban labores de seguridad en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.

Posteriormente, otra persona perteneciente al mismo grupo se entregó a las tropas en ese municipio.

Según el reporte militar, esta segunda persona entregó una pistola, munición, una granada de mano, una motocicleta sin placa y un teléfono celular.

Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes para que se adelanten los procedimientos legales correspondientes.

El Icbf acudió a su homóloga la institución hondureña encargada de los derechos de los menores - crédito Colprensa
Icbf - crédito Colprensa

Incautaron un dron y un dispositivo explosivo

La Fuerza de Tarea Vulcano reportó además la incautación de material de guerra, comunicaciones y tecnología durante las operaciones desarrolladas en el Catatumbo.

Entre los elementos encontrados aparecen una pistola Pietro Beretta, un dron con sus respectivos accesorios, un dispositivo explosivo y tres teléfonos celulares.

El Ejército sostuvo que este material estaría relacionado con capacidades logísticas y de vigilancia utilizadas por la estructura armada.

La institución aseguró que las incautaciones afectan directamente la capacidad operativa de esa organización ilegal, aunque la información entregada no establece si el dron hallado corresponde al mismo aparato utilizado en el ataque en el que resultaron heridos los dos militares.

Este punto permanece sin aclararse en el reporte disponible.

El uso de drones aparece nuevamente como uno de los elementos presentes dentro de las operaciones y confrontaciones que se desarrollan en la región del Catatumbo.

En este caso, las autoridades informaron específicamente que los dos uniformados resultaron lesionados después del lanzamiento de un explosivo desde uno de estos dispositivos.

El episodio ocurre además en vísperas de la llegada del presidente de la República a Norte de Santander, circunstancia que aumenta la atención sobre las condiciones de seguridad en la región.

Hasta el momento no se han suministrado detalles sobre posibles modificaciones a la agenda presidencial debido al ataque.

Las operaciones militares continúan en el Catatumbo mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas de la agresión, identificar a sus responsables y hacer seguimiento a la recuperación de los uniformados heridos.

Paralelamente, el Ejército mantiene las acciones contra la estructura 33 y otras organizaciones armadas que operan en esta zona de Norte de Santander.

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