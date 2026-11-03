Ministerios no podrán usar recursos públicos para las celebraciones de Navidad y Fin de Año: esta es la directriz de la Presidencia

Gobierno nacional ordenó a los ministerios restringir el uso de recursos públicos para celebraciones navideñas - crédito Presidencia

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La Presidencia de la República de Colombia ordenó a ministerios y entidades del Gobierno nacional no destinar recursos públicos a fiestas de Navidad ni a actividades de cierre de año de carácter exclusivamente festivo. La directriz se conoció mientras el Ejecutivo presenta ante el Congreso la denominada ley de rescate.

La instrucción figura en una circular suscrita por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, y está dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y demás responsables de las entidades estatales.

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La circular restringe gastos en banquetes, decoración y espectáculos

El documento pide racionalizar y limitar las partidas que se empleen en celebraciones navideñas, recepciones, agasajos, banquetes y eventos de fin de año cuya finalidad sea solo recreativa. La prioridad, según la circular, debe ser el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general.

La medida también impide que las entidades tramiten contratos, convenios u órdenes de compra cuyo propósito principal sea financiar esas actividades. La restricción alcanza servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística cuando no haya una necesidad institucional justificada ni respaldo jurídico suficiente.

“Racionalización de la contratación estatal. Impartir el lineamiento de abstenerse de promover procesos de contratación, celebrar contratos, convenios u órdenes de compra cuyo objeto o finalidad principal consista en financiar celebraciones navideñas o actividades de cierre de año de naturaleza exclusivamente festiva, incluidos servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística, cuando no exista una necesidad institucional debidamente justificada ni fundamento jurídico suficiente”, puntualiza el oficio.

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Las entidades deberán reforzar los controles sobre el gasto público

El Dapre señaló que se debe priorizar el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general - crédito @CarlosARiosP / X

El Dapre solicitó a los representantes legales y a los ordenadores del gasto que adopten medidas administrativas de austeridad presupuestal. Al mismo tiempo, pidió fortalecer las revisiones presupuestales, contractuales y administrativas para impedir que dineros públicos terminen en eventos de naturaleza exclusivamente festiva.

La circular establece que cada entidad deberá verificar que sus decisiones de gasto se ajusten a sus competencias y que las apropiaciones se destinen de manera prioritaria a objetivos institucionales. El texto plantea que esos controles buscan prevenir desembolsos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

“Impartir el lineamiento de fortalecer los mecanismos de revisión presupuestal, contractual y administrativa para verificar que los recursos públicos no sean destinados a financiar actividades exclusivamente festivas mediante contratos de logística, bienestar, comunicaciones, eventos institucionales u otras denominaciones que desvirtúen la finalidad del gasto”, señala el escrito.

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La instrucción contempla que cualquier actividad navideña que se realice bajo estos lineamientos deberá ser voluntaria. Por ello, las entidades no podrán exigir aportes económicos a sus funcionarios para organizar celebraciones ni imponer la asistencia a estos encuentros.

Con la circular, el Gobierno nacional fija límites para los gastos asociados a las festividades de diciembre y encarga a las entidades la aplicación de los mecanismos de control definidos para el cierre de año.

Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá recortes por más de $267.000 millones en la Presidencia y otras entidades

El vocero presidencial detalló los recortes presupuestarios y las medidas de eficiencia implementadas en la presidencia, con la intención de optimizar los recursos públicos y eliminar privilegios - crédito @Infopresidencia/X

En una nueva aparición, el vocero presidencial Miller Soto aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha una reducción presupuestal superior a $267.000.000.000, de los cuales cerca de $192.000.000.000 corresponden a ajustes en la Presidencia de la República y en entidades vinculadas al despacho.

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Soto explicó que la decisión responde a una directriz del jefe de Estado, que insistió en la necesidad de disminuir gastos de funcionamiento, revisar la contratación y reducir la estructura burocrática. “El ajuste del Estado y el respeto sagrado por los recursos de los contribuyentes tiene que empezar por nuestra propia casa”, afirmó.