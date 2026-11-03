Colombia

Ministerios no podrán usar recursos públicos para las celebraciones de Navidad y Fin de Año: esta es la directriz de la Presidencia

El Dapre señaló que se debe priorizar el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general

Abelardo de la Espriella (Presidencia)
Gobierno nacional ordenó a los ministerios restringir el uso de recursos públicos para celebraciones navideñas - crédito Presidencia
Guardar

La Presidencia de la República de Colombia ordenó a ministerios y entidades del Gobierno nacional no destinar recursos públicos a fiestas de Navidad ni a actividades de cierre de año de carácter exclusivamente festivo. La directriz se conoció mientras el Ejecutivo presenta ante el Congreso la denominada ley de rescate.

La instrucción figura en una circular suscrita por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, y está dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y demás responsables de las entidades estatales.

PUBLICIDAD

La circular restringe gastos en banquetes, decoración y espectáculos

El documento pide racionalizar y limitar las partidas que se empleen en celebraciones navideñas, recepciones, agasajos, banquetes y eventos de fin de año cuya finalidad sea solo recreativa. La prioridad, según la circular, debe ser el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general.

La medida también impide que las entidades tramiten contratos, convenios u órdenes de compra cuyo propósito principal sea financiar esas actividades. La restricción alcanza servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística cuando no haya una necesidad institucional justificada ni respaldo jurídico suficiente.

“Racionalización de la contratación estatal. Impartir el lineamiento de abstenerse de promover procesos de contratación, celebrar contratos, convenios u órdenes de compra cuyo objeto o finalidad principal consista en financiar celebraciones navideñas o actividades de cierre de año de naturaleza exclusivamente festiva, incluidos servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística, cuando no exista una necesidad institucional debidamente justificada ni fundamento jurídico suficiente”, puntualiza el oficio.

PUBLICIDAD

Las entidades deberán reforzar los controles sobre el gasto público

Carlos Ríos afirmó que las órdenes de prestación de servicios crecieron 228% entre 2025 y 2026 en el Dapre - crédito @CarlosARiosP / X
El Dapre señaló que se debe priorizar el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general - crédito @CarlosARiosP / X

El Dapre solicitó a los representantes legales y a los ordenadores del gasto que adopten medidas administrativas de austeridad presupuestal. Al mismo tiempo, pidió fortalecer las revisiones presupuestales, contractuales y administrativas para impedir que dineros públicos terminen en eventos de naturaleza exclusivamente festiva.

La circular establece que cada entidad deberá verificar que sus decisiones de gasto se ajusten a sus competencias y que las apropiaciones se destinen de manera prioritaria a objetivos institucionales. El texto plantea que esos controles buscan prevenir desembolsos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

“Impartir el lineamiento de fortalecer los mecanismos de revisión presupuestal, contractual y administrativa para verificar que los recursos públicos no sean destinados a financiar actividades exclusivamente festivas mediante contratos de logística, bienestar, comunicaciones, eventos institucionales u otras denominaciones que desvirtúen la finalidad del gasto”, señala el escrito.

La instrucción contempla que cualquier actividad navideña que se realice bajo estos lineamientos deberá ser voluntaria. Por ello, las entidades no podrán exigir aportes económicos a sus funcionarios para organizar celebraciones ni imponer la asistencia a estos encuentros.

Con la circular, el Gobierno nacional fija límites para los gastos asociados a las festividades de diciembre y encarga a las entidades la aplicación de los mecanismos de control definidos para el cierre de año.

Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá recortes por más de $267.000 millones en la Presidencia y otras entidades

El vocero presidencial detalló los recortes presupuestarios y las medidas de eficiencia implementadas en la presidencia, con la intención de optimizar los recursos públicos y eliminar privilegios - crédito @Infopresidencia/X

En una nueva aparición, el vocero presidencial Miller Soto aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha una reducción presupuestal superior a $267.000.000.000, de los cuales cerca de $192.000.000.000 corresponden a ajustes en la Presidencia de la República y en entidades vinculadas al despacho.

Soto explicó que la decisión responde a una directriz del jefe de Estado, que insistió en la necesidad de disminuir gastos de funcionamiento, revisar la contratación y reducir la estructura burocrática. “El ajuste del Estado y el respeto sagrado por los recursos de los contribuyentes tiene que empezar por nuestra propia casa”, afirmó.

Temas Relacionados

Gobierno nacionalRecursos públicosGasto públicoNavidadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

La modelo aseguró que el bienestar espiritual se refleja en la apariencia mientras enfrentaba comentarios sobre la naturalidad de su imagen y compartía una reflexión sobre la luz de Dios

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

El cuadro de los “Leones” visitará al equipo ucraniano en una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Denuncian irregularidades en consulado en México abierto por el Gobierno Petro: una sede sin abrir, 153.000 dólares en salarios y una deuda de alquiler

Con la determinación, los trámites de los cerca de 1.500 colombianos residentes en Tijuana y Baja California volverán a depender del Consulado de Colombia en Ciudad de México, ubicado a unos 2.700 kilómetros de distancia

Denuncian irregularidades en consulado en México abierto por el Gobierno Petro: una sede sin abrir, 153.000 dólares en salarios y una deuda de alquiler

Comer un huevo sin freír al día puede ayudar a conservar la memoria, según expertos

La tirosina contenida en este alimento actúa como antioxidante y favorece el control de la ansiedad. El potasio y la luteína, además, contribuyen al desarrollo de las funciones cognitivas

Comer un huevo sin freír al día puede ayudar a conservar la memoria, según expertos

Disidencias de las Farc atacaron con drones una estación de Policía en Nariño: no se reportan heridos

El subsecretario de Seguridad del departamento, Andrés Peñaranda, informó que aún verifican el alcance de las afectaciones y buscan establecer cuántos artefactos fueron lanzados

Disidencias de las Farc atacaron con drones una estación de Policía en Nariño: no se reportan heridos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló cómo el artista reaccionó tras la amputación de su pierna debido al accidente: “Está muy consciente”

Luisa Fernanda W explicó por qué quería que los asistentes a su boda con Pipe Bueno se vistieran de negro: “Queríamos expresar solemnidad”

Andrea Valdiri se habría arrepentido de pelear contra La Divza en ‘Stream Fighters 5′: esto fue lo que dijo Westcol

Sara Corrales y Diva Jessurum lanzaron duras críticas contra Isabella Ladera por un video viral con su hija Mía: “Completamente irresponsable y absurdo”

Deportes

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Junior de Barranquilla no estaría en conversaciones con Gustavo Costas: entorno del técnico argentino desmintió vínculos con el bicampeón de Colombia

Antioquia será la sede del Sudamericano Sub-20 de la Conmebol que se jugará en 2027: Envigado y Medellín, las ciudades anfitrionas

Dimayor confirmó los horarios de las semifinales de ida de la Copa BetPlay 2026: así se jugarán los partidos

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció cuatro medidas para garantizar la seguridad en los estadios de fútbol: “Quien vaya a disfrutar del fútbol no tiene por qué llevar armas”