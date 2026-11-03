Ideam prevé lluvias y mantiene alertas por crecientes súbitas y deslizamientos en Colombia hoy 3 de noviembre: consulte el pronóstico del clima

El Ideam advirtió que 196 subzonas hidrográficas y 429 municipios de Colombia permanecen bajo alerta durante la segunda temporada de lluvias. (Colprensa)

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las lluvias continuarán el martes 3 de noviembre en amplias zonas de Colombia, mientras 196 subzonas hidrográficas y 429 municipios permanecen bajo algún nivel de alerta por crecientes súbitas, inundaciones o movimientos en masa.

La segunda temporada de lluvias del año mantiene bajo vigilancia a autoridades y comunidades de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Aunque el pronóstico anticipa una reducción de las precipitaciones frente a la jornada anterior, el Ideam advirtió que persistirán acumulados relevantes en varios departamentos y que las lluvias recientes ya elevaron la humedad de los suelos y los niveles de ríos y quebradas.

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El boletín de condiciones hidrometeorológicas señaló que las precipitaciones más intensas de las últimas horas se concentraron en el norte de la región Andina y en sectores de la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico colombiano.

Los mayores registros incluyeron zonas de Córdoba, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Santander, Meta, Guainía, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Las precipitaciones se concentrarán en el Caribe, Pacífico y parte de la región Andina

El pronóstico meteorológico anticipa precipitaciones durante la tarde y la noche en la región Caribe y en el archipiélago de San Andrés. (AP/Ricardo Hernandez)

Para las siguientes horas, el Ideam prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en buena parte del país. La nubosidad será más persistente en la región Pacífica, el Caribe, el norte de la región Andina y áreas orientales de la Orinoquía y la Amazonía.

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En la región Caribe, las lluvias más importantes se esperan durante la tarde y la noche. El pronóstico abarca el sur de La Guajira, Magdalena, Atlántico, el norte de Sucre, Bolívar, el sur del Cesar y Córdoba. También se contemplan precipitaciones sobre el mar Caribe colombiano.

La situación será similar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se anticipa cielo nublado y lluvias de intensidad variable, sobre todo durante la tarde.

En la región Pacífica, el Ideam pronosticó lluvias moderadas y fuertes en sectores de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El organismo indicó que el cielo permanecerá mayormente cubierto durante el día, con posibilidad de tormentas en algunas áreas.

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En la región Andina, las lluvias tendrán mayor probabilidad durante la tarde y la noche en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima. El reporte también incluyó el occidente de Antioquia, el sur de Cundinamarca y el nororiente de Boyacá entre las áreas con posibles acumulados importantes.

La región Pacífica registrará lluvias de variada intensidad y posibilidad de tormentas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. (Colprensa)

Para la Orinoquía se esperan precipitaciones de intensidad variable en Arauca, Casanare, Vichada, Meta y el sur de Guainía. En esta región, las lluvias más relevantes podrían presentarse al final de la tarde y durante la noche.

La Amazonía mantendrá condiciones de cielo nublado en amplios sectores, con lluvias ligeras y moderadas en Amazonas, Guaviare y Vaupés. El Ideam también prevé aguaceros en el occidente de Caquetá, Putumayo y el oriente de Amazonas.

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Hay 196 subzonas hidrográficas bajo advertencia por crecientes e inundaciones

Además del pronóstico meteorológico, el Ideam sostuvo las alertas hidrológicas por posibles aumentos repentinos de los caudales. Un total de 196 subzonas hidrográficas presenta algún nivel de advertencia por crecientes súbitas o inundaciones, según el reporte emitido durante la madrugada.

El área hidrográfica Caribe concentra nueve subzonas en alerta roja. Le siguen el Pacífico, con ocho, y Magdalena-Cauca, con tres. En alerta naranja, la mayor concentración se ubica en Magdalena-Cauca, con 39 subzonas, seguida por Caribe, con 27; Pacífico, con 20; Orinoco, con tres, y Amazonas, con una.

El Ideam identificó una subzona puntual en alerta roja por inundaciones o crecientes súbitas dentro del área Magdalena-Cauca. El organismo no informó advertencias puntuales por niveles bajos en ríos.

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El área hidrográfica del Caribe concentra nueve subzonas en alerta roja ante el riesgo de crecientes súbitas e inundaciones. (Defensoría del Pueblo)

Los departamentos donde se requiere especial atención por el comportamiento de ríos y quebradas incluyen Chocó, Antioquia, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Las autoridades recomendaron a las comunidades evitar actividades cerca de las corrientes de agua durante los periodos de lluvia y atender las instrucciones de los organismos locales de gestión del riesgo.

Más de 400 municipios permanecen en alerta por deslizamientos

La persistencia de las precipitaciones también elevó el riesgo de deslizamientos en zonas de ladera. El Ideam reportó 429 municipios con algún nivel de alerta por movimientos en masa, debido a la saturación de los suelos tras las lluvias de los últimos días.

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Las alertas rojas están distribuidas en municipios de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Chocó concentra 19 municipios en alerta roja, seguido por Antioquia, con 11, y Nariño, con 10. En el nivel naranja, Santander registra 27 municipios y Antioquia, 20. Para las alertas amarillas, Antioquia suma 49 municipios y Santander, 20.

La saturación de los suelos elevó a 429 los municipios en riesgo de deslizamientos de tierra en zonas de ladera. (Invías)

El informe también registra alertas por incendios de cobertura vegetal en 17 municipios, aunque no hay advertencias rojas por este fenómeno. Tolima y Huila tienen un municipio cada uno en alerta naranja, mientras Boyacá, Cundinamarca y Huila presentan municipios en nivel amarillo.

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Bogotá tendría tiempo seco, con posibles lluvias ligeras en el occidente

En Bogotá, el pronóstico elaborado por el Ideam junto con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) prevé un cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Durante la tarde no se descartan lluvias ligeras y dispersas en el occidente de la capital, en particular en las localidades de Suba, Bosa, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar. Para la noche se anticipa tiempo seco, aunque podrían presentarse lloviznas aisladas en sectores del occidente y sur de la ciudad.

La temperatura mínima estimada para la madrugada es de 9 °C (48,2 °F), mientras que la máxima prevista alcanza los 21 °C (69,8 °F).