Gobierno de Abelardo de la Espriella pretendería eliminar el Fomag con un proyecto de ley en el Congreso, según Fecode

El Gobierno Nacional proyecta la eliminación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) - crédito Fomag

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El Gobierno nacional radicaría ante el Congreso un proyecto de ley que plantea la eliminación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con un traslado gradual de la atención en salud de los docentes oficiales, pensionados y sus beneficiarios a Nueva EPS.

La información fue revelada por la dirigente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Martha Alfonso, en declaraciones a Caracol Radio. Según el borrador conocido por esa emisora, la iniciativa contemplaría un período de transición de hasta dos años para reasignar las funciones que hoy tiene el fondo.

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El texto prevé que Nueva EPS se encargue de la administración, el aseguramiento y la gestión integral de los servicios de salud de los afiliados que actualmente pertenecen al Fomag. La medida abarcaría a docentes oficiales, jubilados y beneficiarios del régimen especial del magisterio.

La Nueva EPS asumiría el aseguramiento y la gestión integral de salud de los docentes oficiales - crédito Nueva EPS

El proyecto establecería una primera etapa administrativa, financiera, contractual y operativa de hasta 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley. El Gobierno podría extender ese plazo por otros 12 meses mediante un acto motivado.

Durante ese período, el Ministerio de Educación Nacional coordinaría el proceso con los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Salud y Protección Social y Trabajo. El objetivo sería avanzar en la supresión definitiva del Fomag y el traslado de sus funciones a otras entidades públicas.

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El documento señala que el cambio en la administración de la atención médica deberá realizarse sin afectar los tratamientos que ya estén en curso. También estipula que no podrían suspenderse las autorizaciones ni las prestaciones asistenciales reconocidas antes de la transición.

“Nueva EPS asumirá la administración, aseguramiento y gestión integral de los servicios de salud de los docentes oficiales, pensionados y sus beneficiarios”, señala el borrador citado por Caracol Radio.

Colpensiones asumiría las jubilaciones y el Fondo Nacional del Ahorro las cesantías

Colpensiones administraría el reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación de los maestros - crédito Colpensiones

La iniciativa también redefiniría el manejo de las prestaciones económicas de los maestros. De acuerdo con la propuesta, Colpensiones asumiría la administración, el reconocimiento, la liquidación y el pago de las pensiones de jubilación de los docentes que actualmente están vinculados al Fomag.

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Las cesantías parciales y definitivas pasarían al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que quedaría a cargo de los trámites y desembolsos correspondientes a los docentes oficiales que estaban afiliados al fondo.

El eventual proyecto representaría un cambio en la estructura del régimen de prestaciones sociales del magisterio, que concentra en el Fomag la administración de la salud, las pensiones y las cesantías de los educadores oficiales.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha divulgado públicamente el texto definitivo ni ha confirmado la fecha en que radicaría la iniciativa ante el Congreso.

Gobierno justificó la no prórroga del contrato entre el Fomag y Fiduprevisora

El Gobierno de Abelardo de La Espriella dio por terminado el contrato fiduciario entre el Fomag y Fiduprevisora tras 36 años de vigencia - crédito Presidencia de la República

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, vigente durante 36 años, después de que el Ministerio de Educación revisó su marco jurídico, los 43 otrosíes, los informes de supervisión, la situación financiera del Fondo y las condiciones de prestación de los servicios de salud.

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El análisis identificó dificultades en la atención médica, retrasos en el reconocimiento de prestaciones económicas y un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026. Los hallazgos fueron trasladados a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, mientras el Ministerio solicitó una auditoría forense para examinar la administración de los recursos y establecer posibles irregularidades.

La revisión también incluyó mesas técnicas sobre salud, finanzas y tecnología, decisiones judiciales, actas del Consejo Directivo del Fomag, medidas de la Superintendencia Nacional de Salud y reuniones con representantes de Fecode, usuarios y funcionarios. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, afirmó que la decisión busca “proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias”.

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El contrato venció el 31 de octubre de 2026 y dio paso a una transición inicial de un año, prorrogable por otro. Durante ese periodo, Fiduprevisora deberá mantener las obligaciones operativas, mientras el Ministerio prepara una licitación pública para seleccionar al nuevo administrador de los recursos del Fondo.

La transición contempla garantizar la atención en salud, continuar el trámite de pensiones y cesantías, revisar la red de prestadores y mantener abiertas las oficinas del Fomag. Según la ministra, la terminación del contrato “no significa en ningún caso la afectación de los servicios de salud”.