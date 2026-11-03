Colombia

Bogotá ofrecerá más de 3.000 vacantes laborales con o sin experiencia en noviembre, con ferias de empleo y opciones virtuales

La oferta reúne 2.654 plazas publicadas en la plataforma oficial y 420 cupos en encuentros presenciales previstos en Barrios Unidos, Fontibón y Ciudad Bolívar del 3 al 7 de noviembre

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico abrieron 3.074 ofertas laborales en noviembre de 2026 - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico abrieron 3.074 ofertas laborales en noviembre de 2026 - crédito Secretaría de Desarollo Económico
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La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico habilitaron 3.074 oportunidades de empleo en Bogotá durante la primera semana de noviembre de 2026.

La oferta reúne 2.654 vacantes publicadas en la plataforma del Servicio Público de Empleo y 420 puestos disponibles en ferias presenciales programadas en varias localidades de la ciudad.

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Las personas interesadas pueden consultar las vacantes en la plataforma del Servicio Público de Empleo y recibir orientación gratuita para registrar su hoja de vida. También podrán acercarse a las jornadas presenciales con el documento actualizado para conocer los perfiles requeridos y participar en los procesos de selección.

“Comenzamos noviembre acercando nuevas oportunidades de empleo a la ciudadanía, con puestos de trabajo para personas con diferentes perfiles, niveles educativos y experiencia”, afirmó la secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.

La feria presencial en Barrios Unidos ofrece 120 vacantes para auxiliares de bodega y de farmacia en el Centro Comercial Metrópolis - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La feria presencial en Barrios Unidos ofrece 120 vacantes para auxiliares de bodega y de farmacia en el Centro Comercial Metrópolis - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Tres ferias de empleo ofrecerán vacantes en Barrios Unidos, Fontibón y Ciudad Bolívar

La Agencia de Empleo de Bogotá realizará jornadas presenciales en sectores como logística, comercio, construcción, farmacia, electricidad y soldadura. Las ferias se llevarán a cabo el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre.

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En la localidad de Barrios Unidos, la jornada será el miércoles 4 de noviembre, entre las 9:00 a. m. y las 12:30 p. m., en el Centro Comercial Metrópolis, ubicado en la avenida carrera 68 #75A-50. Habrá 120 vacantes para auxiliar de bodega, con o sin experiencia, y auxiliar de farmacia, cargo que requiere al menos 12 meses de experiencia.

Ese mismo día, Fontibón tendrá una feria en el Centro Empresarial Dorado Plaza, en la avenida calle 26 #85D-55. La atención será de 8:00 a. m. a 12:00 m. y reunirá 100 puestos para asesor comercial de punto de venta, asesor comercial financiero, cajero, asesor de servicio al cliente, auxiliar de bodega y auxiliar de seguridad de almacén.

La tercera feria tendrá lugar el jueves 5 de noviembre en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en la diagonal 62 sur #20F-20, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Allí se ofrecerán más de 200 puestos para auxiliar y oficial de obra, técnico en maquinaria, equipos y vehículos, técnico electricista, soldadores Smaw, 3G y 4G, además de maestros de obra.

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concentra más de 200 oportunidades para operarios de construcción, electricistas y soldadores - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concentra más de 200 oportunidades para operarios de construcción, electricistas y soldadores - crédito Secretaría de Desarollo Económico

La plataforma concentra 2.654 vacantes para distintos perfiles y niveles educativos

La mayor parte de la oferta laboral está publicada en el Servicio Público de Empleo. De las 2.654 vacantes, 996 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, 564 a mujeres, 358 a personas con discapacidad, 265 a candidatos sin experiencia laboral y 233 a mayores de 50 años.

Además, 375 oportunidades están destinadas a perfiles profesionales. Una misma vacante puede aplicar a más de uno de estos grupos poblacionales, por lo que las categorías no deben sumarse entre sí.

En cuanto a la formación requerida, la convocatoria incluye 1.103 puestos para bachilleres, 730 para técnicos, 322 para profesionales universitarios y 208 para personas con básica primaria. También hay 148 opciones para tecnólogos, 90 para quienes cuentan con básica secundaria y 48 para personas con especialización.

Entre los cargos disponibles figuran:

  • Tecnóloga (o) en radiología e imágenes diagnósticas.
  • Jardinero (a).
  • Auxiliar de mantenimiento.
  • Ejecutiva (o) comercial.
  • Operador (a) logístico(a) motorizado(a).
  • Técnica (o) en atención prehospitalaria.
  • Médico (a) de consulta.
  • Ejecutiva (o) comercial B2B.
  • Agente de servicio al cliente bilingüe.
  • Cajero(a).
  • Asesor(a) de call center.
  • Analista junior de nómina.
  • Vendedor(a) TAT.
  • Líder de tienda.
  • Asesor(a) de ventas.
  • Asesor(a) bancario(a).
  • Auxiliar logístico(a).
  • Asesora o asesor de cobranza.
  • Agente de servicio al cliente.
  • Subgerente de tienda.
  • Profesional en enfermería.
  • Optómetra.
  • Tecnólogo(a) en electricidad, mecánica, electromecánica o mecatrónica.
  • Técnico(a) de mantenimiento electromecánico.
  • Analista de producción.
  • Supervisor(a) de producción o manufactura.
  • Auxiliar de cocina.
  • Auxiliar de bodega o logístico(a).
La oferta de empleo del Distrito incluye 1.103 vacantes para bachilleres y 730 perfiles técnicos - crédito Luisa González/REUTERS
La oferta de empleo del Distrito incluye 1.103 vacantes para bachilleres y 730 perfiles técnicos - crédito Luisa González/REUTERS

La Unidad Móvil de Empleo atenderá en Titán Plaza hasta el 7 de noviembre

Del 3 al 7 de noviembre, la Unidad Móvil de Empleo estará en el Centro Comercial Titán Plaza, en la avenida Boyacá #80-94. El punto atenderá de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Allí se prestará orientación ocupacional, apoyo para el registro de hojas de vida en la plataforma de empleo, información sobre vacantes y alternativas gratuitas de formación. La Alcaldía también indicó que las ofertas, ferias y cursos se difunden en el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

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