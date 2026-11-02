Explosión de motobomba cerca de hospital en Cauca dejó daños materiales: autoridades investigan el ataque en Balboa

Imágenes muestran los daños materiales ocasionados por la detonación de una motocicleta cargada con explosivos durante la noche del domingo 1 de noviembre en Cauca. - crédito X

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Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó durante la noche del domingo 1 de noviembre en inmediaciones del hospital de Balboa, Cauca. La explosión ocasionó daños materiales, pero no dejó personas heridas ni víctimas mortales, según los primeros reportes conocidos. Las autoridades permanecieron en el sector para inspeccionar la zona y descartar posibles amenazas.

De acuerdo con información publicada por La FM, el hecho se registró en medio de la situación de orden público que atraviesa el departamento, donde durante el fin de semana ocurrieron otros ataques con explosivos. Por su parte, El Tiempo informó que, entre las hipótesis iniciales, se contempla que la motocicleta hubiera sido utilizada en una acción contra integrantes de la Fuerza Pública. Pero, hasta el momento, no se ha establecido oficialmente cuál era el objetivo del atentado ni quiénes fueron sus responsables.

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Explosión de motobomba en Balboa ocasionó daños materiales

La detonación ocurrió en los alrededores de las instalaciones del centro hospitalario. Videos e imágenes registrados por testigos permitieron conocer las afectaciones materiales ocasionadas por la explosión.

Según los primeros reportes de los dos medios citados, el ataque no dejó víctimas. Después de lo ocurrido, uniformados permanecieron en el lugar para inspeccionar el área y verificar la posible presencia de otros elementos explosivos.

Como medida preventiva, el tramo afectado fue cerrado mientras avanzaban las labores de seguridad. Las autoridades buscaban establecer las condiciones del lugar antes de permitir nuevamente el tránsito por el sector.

La detonación de una motobomba cerca del hospital del municipio dejó daños materiales, sin personas heridas ni víctimas mortales. - crédito Captura de video

Segundo atentado con motocicleta bomba en Cauca durante el fin de semana

La explosión en Balboa se produjo menos de 24 horas después de otro ataque registrado el sábado 31 de octubre en el peaje de El Mango, en el municipio de La Sierra, también en el sur del Cauca.

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En ese punto se presentó otra detonación relacionada con una motocicleta acondicionada con explosivos. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades militares y recogida por El Tiempo, detrás de ese atentado estaría la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc que siguen las órdenes de alias Iván Mordisco.

La atribución corresponde al ataque ocurrido en el peaje de El Mango. Por ahora, no existe una confirmación oficial que permita responsabilizar a esa misma estructura por la explosión cerca del hospital de Balboa.

Los dos episodios tienen como elemento común el uso de motocicletas cargadas con explosivos y ocurrieron en municipios del sur del departamento. Sin embargo, las investigaciones deberán determinar si existe alguna relación entre ambos acontecimientos.

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Afectaciones en la vía Panamericana tras ataque armado cerca del peaje El Bordo en La Sierra, Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X

Disidencias de las Farc y la situación de orden público en el Cauca

El departamento del Cauca enfrenta dificultades de seguridad por la presencia de organizaciones armadas ilegales que disputan el control territorial y de economías ilícitas.

Según el contexto presentado por el diario, las confrontaciones entre estas estructuras están relacionadas con el dominio de rutas del narcotráfico y otros corredores estratégicos para sus actividades ilegales.

En este escenario, los ataques con explosivos representan un riesgo para las comunidades y afectan la movilidad por diferentes sectores del departamento. Los cierres preventivos de vías y las inspecciones posteriores a las detonaciones también inciden en las actividades de los habitantes y de quienes transitan por estos municipios.

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La estructura Carlos Patiño ha sido señalada por las autoridades como responsable de diferentes acciones armadas en la región. No obstante, en el caso de Balboa, la investigación deberá establecer si esta organización tuvo participación o si los responsables pertenecen a otro grupo armado.

La estructura Carlos Patiño fue señalada por las autoridades como presunta responsable del atentado con explosivos en el peaje de El Mango, Cauca. - crédito REUTERS/Luisa González

Autoridades preparan medidas de seguridad tras los atentados

De acuerdo con el medio radial mencionado, se espera la instalación de un consejo de seguridad extraordinario para analizar los dos ataques registrados durante el fin de semana y evaluar las medidas necesarias frente a la situación de orden público en el departamento.

La preocupación de las autoridades también estaba relacionada con el puente festivo y la operación retorno prevista para el lunes 2 de noviembre, jornada en la que se esperaba un mayor movimiento de viajeros por los corredores viales del suroccidente colombiano.

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Según la información entregada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se había desplegado un esquema de seguridad en el sur del país para acompañar los desplazamientos y garantizar la movilidad de los viajeros.