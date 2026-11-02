Colombia

Explosión de motobomba cerca de hospital en Cauca dejó daños materiales: autoridades investigan el ataque en Balboa

La detonación no dejó personas heridas ni víctimas mortales, según los primeros reportes conocidos. Las autoridades realizaron inspecciones para descartar nuevas amenazas y establecer el objetivo del ataque

Imágenes muestran los daños materiales ocasionados por la detonación de una motocicleta cargada con explosivos durante la noche del domingo 1 de noviembre en Cauca. - crédito X

Guardar

Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó durante la noche del domingo 1 de noviembre en inmediaciones del hospital de Balboa, Cauca. La explosión ocasionó daños materiales, pero no dejó personas heridas ni víctimas mortales, según los primeros reportes conocidos. Las autoridades permanecieron en el sector para inspeccionar la zona y descartar posibles amenazas.

De acuerdo con información publicada por La FM, el hecho se registró en medio de la situación de orden público que atraviesa el departamento, donde durante el fin de semana ocurrieron otros ataques con explosivos. Por su parte, El Tiempo informó que, entre las hipótesis iniciales, se contempla que la motocicleta hubiera sido utilizada en una acción contra integrantes de la Fuerza Pública. Pero, hasta el momento, no se ha establecido oficialmente cuál era el objetivo del atentado ni quiénes fueron sus responsables.

PUBLICIDAD

Explosión de motobomba en Balboa ocasionó daños materiales

La detonación ocurrió en los alrededores de las instalaciones del centro hospitalario. Videos e imágenes registrados por testigos permitieron conocer las afectaciones materiales ocasionadas por la explosión.

Según los primeros reportes de los dos medios citados, el ataque no dejó víctimas. Después de lo ocurrido, uniformados permanecieron en el lugar para inspeccionar el área y verificar la posible presencia de otros elementos explosivos.

Como medida preventiva, el tramo afectado fue cerrado mientras avanzaban las labores de seguridad. Las autoridades buscaban establecer las condiciones del lugar antes de permitir nuevamente el tránsito por el sector.

La detonación de una motobomba cerca del hospital del municipio dejó daños materiales, sin personas heridas ni víctimas mortales. - crédito Captura de video
La detonación de una motobomba cerca del hospital del municipio dejó daños materiales, sin personas heridas ni víctimas mortales. - crédito Captura de video

Segundo atentado con motocicleta bomba en Cauca durante el fin de semana

La explosión en Balboa se produjo menos de 24 horas después de otro ataque registrado el sábado 31 de octubre en el peaje de El Mango, en el municipio de La Sierra, también en el sur del Cauca.

PUBLICIDAD

En ese punto se presentó otra detonación relacionada con una motocicleta acondicionada con explosivos. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades militares y recogida por El Tiempo, detrás de ese atentado estaría la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc que siguen las órdenes de alias Iván Mordisco.

La atribución corresponde al ataque ocurrido en el peaje de El Mango. Por ahora, no existe una confirmación oficial que permita responsabilizar a esa misma estructura por la explosión cerca del hospital de Balboa.

Los dos episodios tienen como elemento común el uso de motocicletas cargadas con explosivos y ocurrieron en municipios del sur del departamento. Sin embargo, las investigaciones deberán determinar si existe alguna relación entre ambos acontecimientos.

Afectaciones en la vía Panamericana tras ataque armado cerca del peaje El Bordo en La Sierra, Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X

Disidencias de las Farc y la situación de orden público en el Cauca

El departamento del Cauca enfrenta dificultades de seguridad por la presencia de organizaciones armadas ilegales que disputan el control territorial y de economías ilícitas.

Según el contexto presentado por el diario, las confrontaciones entre estas estructuras están relacionadas con el dominio de rutas del narcotráfico y otros corredores estratégicos para sus actividades ilegales.

En este escenario, los ataques con explosivos representan un riesgo para las comunidades y afectan la movilidad por diferentes sectores del departamento. Los cierres preventivos de vías y las inspecciones posteriores a las detonaciones también inciden en las actividades de los habitantes y de quienes transitan por estos municipios.

La estructura Carlos Patiño ha sido señalada por las autoridades como responsable de diferentes acciones armadas en la región. No obstante, en el caso de Balboa, la investigación deberá establecer si esta organización tuvo participación o si los responsables pertenecen a otro grupo armado.

La estructura Carlos Patiño fue señalada por las autoridades como presunta responsable del atentado con explosivos en el peaje de El Mango, Cauca. - crédito REUTERS/Luisa González
La estructura Carlos Patiño fue señalada por las autoridades como presunta responsable del atentado con explosivos en el peaje de El Mango, Cauca. - crédito REUTERS/Luisa González

Autoridades preparan medidas de seguridad tras los atentados

De acuerdo con el medio radial mencionado, se espera la instalación de un consejo de seguridad extraordinario para analizar los dos ataques registrados durante el fin de semana y evaluar las medidas necesarias frente a la situación de orden público en el departamento.

La preocupación de las autoridades también estaba relacionada con el puente festivo y la operación retorno prevista para el lunes 2 de noviembre, jornada en la que se esperaba un mayor movimiento de viajeros por los corredores viales del suroccidente colombiano.

Según la información entregada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se había desplegado un esquema de seguridad en el sur del país para acompañar los desplazamientos y garantizar la movilidad de los viajeros.

Temas Relacionados

motobomba en CaucaExplosión cerca del hospital de Balboaatentado con explosivosdisidencias de las FarcBalboa, CaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 2 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 2 de noviembre

Atentado con volqueta bomba en Planadas, Tolima, deja cuatro muertos en balance preliminar: entre las víctimas hay una bebé

La Alcaldía decretó toque de queda y ordenó evacuar el CEATI, centro de atención de salud del municipio. Las personas heridas recibieron atención en el colegio Domingo Savio mientras las autoridades evaluaban las afectaciones por la explosión

Atentado con volqueta bomba en Planadas, Tolima, deja cuatro muertos en balance preliminar: entre las víctimas hay una bebé

Ministro de Comercio denunció presuntas irregularidades en Fontur ante la Fiscalía: 148 contratos por más de $125.000 millones

El funcionario señaló que los acuerdos fueron suscritos durante los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. La revisión identificó posibles incumplimientos legales y falsedades en documentos, fechas y firmas

Ministro de Comercio denunció presuntas irregularidades en Fontur ante la Fiscalía: 148 contratos por más de $125.000 millones

Cayó el presunto cabecilla de la compañía Eiber González de Iván Mordisco: Ejército la desarticuló en el Valle

La operación militar se desarrolló en zona rural de El Cerrito y dejó un presunto integrante muerto, tres capturados y un menor de 17 años aprehendido. Entre los detenidos está Alex Antonio Jaramillo Hoyos, alias J. J., señalado como jefe de esta estructura

Cayó el presunto cabecilla de la compañía Eiber González de Iván Mordisco: Ejército la desarticuló en el Valle
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

Ryan Castro puso a “perrear” a Bogotá en Halloween y le dio la bienvenida a la temporada decembrina: más de 40.000 personas colmaron el estadio El Campín

Reviven video de Ariadna Gutiérrez donde defendió las parejas con dinero y madurez, tras su boda con Guus Franke: “¿No sé por qué se ofenden?”

Deportes

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”

Dibu Martínez sorprendió al responder cuál es el jugador colombiano al que “tiene de hijo” y revivió vieja rivalidad

Jackson Martínez podría tener su redebut con el Medellín tras seis años alejado del fútbol profesional: fue convocado por Amaranto Perea

Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”