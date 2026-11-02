Colombia

Atentado con volqueta bomba en Planadas, Tolima, deja cuatro muertos en balance preliminar: entre las víctimas hay una bebé

La explosión destruyó varias viviendas del barrio Aeropuerto y provocó una emergencia cerca de una base militar. La Alcaldía decretó toque de queda y ordenó evacuaciones mientras avanzaba la atención a los afectados

La explosión cerca de una base militar causó graves daños en varias viviendas del barrio Aeropuerto y dejó escombros en la zona. - crédito X

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Un atentado con explosivos en Planadas, Tolima, dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, según confirmó la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre. La explosión se registró en la noche del domingo 1 de noviembre en el barrio Aeropuerto, donde fue detonada una volqueta cargada con explosivos, cerca de una base militar.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el vehículo acondicionado con explosivos detonó en una zona residencial y ocasionó graves daños en varias viviendas. Algunas estructuras quedaron destruidas por la fuerza de la explosión, mientras los habitantes del sector intentaban auxiliar a las personas afectadas.

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La emergencia también estuvo acompañada de un incendio en una farmacia. En los primeros reportes se mencionó la posible utilización de drones con artefactos explosivos antes de la detonación de la volqueta, aunque las circunstancias del ataque todavía deben ser establecidas por las autoridades.

Hacia las 12:40 a. m., la gobernadora del Tolima actualizó la información sobre las consecuencias del atentado y confirmó el fallecimiento de cuatro personas.

Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie", escribió Matiz en su cuenta de X.

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La gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, tras el ataque en Planadas. - crédito @AdrianaMatizTol/X
La gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, tras el ataque en Planadas. - crédito @AdrianaMatizTol/X

Así ocurrió la explosión de la volqueta en Planadas

El ataque se presentó en inmediaciones del barrio Aeropuerto, en un sector cercano a una base militar de Planadas. Según las primeras versiones conocidas, los responsables habrían utilizado drones con artefactos explosivos y posteriormente detonaron una volqueta acondicionada con explosivos.

La fuerza de la detonación afectó varias viviendas del sector. En videos difundidos sobre la emergencia se observa a habitantes de la zona tratando de auxiliar a personas entre los escombros de las estructuras afectadas.

Uno de los registros audiovisuales muestra la angustia de una mujer que busca a su bebé después de la explosión. “No encuentro mi bebé, mi bebé...”, se escucha decir en medio de los restos de una vivienda.

Habitantes del barrio Aeropuerto intentaron auxiliar a los afectados por la explosión. En las imágenes se escucha a una mujer que busca desesperadamente a su bebé entre los restos de una vivienda. - crédito X

La situación generó alarma entre los habitantes, debido a la cercanía de las viviendas con el lugar de la detonación y a las afectaciones ocasionadas por la explosión.

Además de las cuatro muertes confirmadas preliminarmente por la gobernadora, se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, en la información suministrada no se cuenta con un consolidado oficial sobre el número total de heridos.

Alcaldía decretó toque de queda y ordenó evacuaciones

Tras conocerse las primeras informaciones sobre el atentado, el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, se pronunció a través de sus redes sociales y señaló que la Administración municipal estaba pendiente de la emergencia.

Estamos atentos a la situación que se presenta en inmediaciones de la base militar y el hospital de Planadas, donde, al parecer, se habrían utilizado drones con artefactos explosivos. Se reporta un incendio en una farmacia y estamos a la espera de confirmar lo sucedido. Pedimos a la comunidad mantener la calma, alejarse de la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.”, manifestó el mandatario.

Ante la situación de orden público, la Alcaldía decretó toque de queda y ordenó la evacuación del CEATI, centro destinado a la atención de pacientes y a la prestación de servicios de salud en el municipio. El alcalde también informó que las personas heridas estaban recibiendo atención en el colegio Domingo Savio.

Las disposiciones fueron adoptadas mientras avanzaban las acciones de respuesta y las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad para los habitantes de la localidad.

“Hemos decretado toque de queda y evacuado completamente el CEATI. En este momento estamos atendiendo a las personas heridas en el colegio Domingo Savio. Agradecemos de corazón la solidaridad de nuestra gente, que se ha unido para ayudar en medio de esta difícil situación”, indicó en una de sus publicaciones.

El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje decretó toque de queda tras el atentado con explosivos, como medida para atender la emergencia y preservar la seguridad de los habitantes. - crédito Juan Camilo Hueje Ribera/Facebook
El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje decretó toque de queda tras el atentado con explosivos, como medida para atender la emergencia y preservar la seguridad de los habitantes. - crédito Juan Camilo Hueje Ribera/Facebook

Gobernadora del Tolima rechazó el atentado

La gobernadora Adriana Magali Matiz rechazó el ataque y manifestó su preocupación por el riesgo al que fueron expuestos los habitantes de Planadas y los integrantes de la Fuerza Pública.

“Lo ocurrido esta noche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, expresó inicialmente.

La mandataria agregó que el Gobierno departamental estaba coordinando acciones con la Alcaldía y la Fuerza Pública para evaluar las afectaciones y acompañar a la comunidad.

Después de confirmar las cuatro muertes, Matiz reiteró su rechazo a lo ocurrido y pidió acciones contundentes para detener este tipo de ataques.

Por ahora, las autoridades deben establecer las circunstancias en las que fue ejecutado el atentado, identificar a los responsables y determinar el balance completo de personas afectadas y daños materiales. Entre tanto, la Administración municipal mantiene las medidas anunciadas para atender la emergencia y preservar la seguridad de los habitantes de Planadas.

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