Colombia

Ministro de Comercio denunció presuntas irregularidades en Fontur ante la Fiscalía: 148 contratos por más de $125.000 millones

El funcionario señaló que los acuerdos fueron suscritos durante los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. La revisión identificó posibles incumplimientos legales y falsedades en documentos, fechas y firmas

El ministro de Comercio explicó que la revisión identificó posibles incumplimientos legales y falsedades en documentos, fechas y firmas de 148 contratos por más de $125.000 millones. - crédito @infopresidencia/X
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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según informó el funcionario, se firmaron 148 contratos por más de $125.000 millones en los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

El pronunciamiento fue divulgado el domingo 1 de noviembre de 2026 a través de las redes sociales de la Presidencia de la República, mediante un video en el que el ministro expuso los resultados de una revisión a los procesos contractuales de la entidad.

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De acuerdo con Gómez Amín, uno de los aspectos que llamó la atención durante el análisis fue la concentración de los recursos, pues aseguró que en apenas dos días se comprometieron más de $100.000 millones.

En Fontur, durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se firmaron ciento cuarenta y ocho contratos por más de ciento veinticinco mil millones de pesos”, afirmó el funcionario.

Mauricio Gómez Amín señaló que Fontur suscribió 148 contratos por más de $125.000 millones antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. - crédito captura de video y Fontur
Mauricio Gómez Amín señaló que Fontur suscribió 148 contratos por más de $125.000 millones antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. - crédito captura de video y Fontur

Qué irregularidades encontró el Ministerio de Comercio en Fontur

Además del monto de los contratos, el ministro señaló que la revisión permitió identificar posibles anomalías en los procedimientos de contratación.

Entre los hallazgos mencionó presuntos incumplimientos de requisitos legales y posibles falsedades en documentos, fechas y firmas. Sin embargo, en el pronunciamiento público no presentó el detalle individual de los contratos cuestionados ni identificó a sus contratistas o beneficiarios.

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“No se trata solamente de las cifras. Hemos identificado presuntas irregularidades en la contratación, incumplimiento de requisitos legales y posibles falsedades en documentos, fechas y firmas”, manifestó Gómez Amín.

El funcionario también cuestionó las decisiones que llevaron a comprometer esos recursos en un periodo de cuatro días y pidió explicaciones sobre su destino.

¿Qué estaban tratando de hacer a última hora con los recursos de todos los colombianos? ¿A dónde fue a parar toda esa plata?“, expresó.

La denuncia se relaciona con los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, normativa que establece restricciones a determinadas modalidades de contratación estatal durante los periodos electorales. No obstante, la información divulgada por el Ministerio no permite establecer, por sí sola, que la totalidad de los acuerdos haya incumplido esa legislación.

El funcionario afirmó que el turismo receptivo registró una caída del 16% en 2025 y acumuló cinco meses consecutivos de disminuciones mensuales durante 2026, con una reducción cercana al 4,6% hasta agosto - crédito X

La denuncia de Gómez Amín ya había sido expuesta en Barranquilla y Cartagena

Los cuestionamientos sobre la contratación de Fontur ya habían sido planteados por el ministro en intervenciones anteriores.

El 28 de octubre de 2026, durante un encuentro regional en Barranquilla, Gómez Amín se refirió a los 148 contratos por más de $125.000 millones y señaló posibles incumplimientos legales en esos procedimientos.

Posteriormente, el viernes 30 de octubre, durante la inauguración del primer tramo del Gran Malecón del Mar, en Cartagena, volvió a cuestionar el manejo de los recursos destinados al turismo durante la administración de Gustavo Petro.

En esa oportunidad, el funcionario también presentó observaciones sobre las cifras de visitantes internacionales y los gastos de promoción turística. Según explicó, los equipos técnicos del Ministerio encontraron diferencias entre los registros divulgados por el Gobierno anterior y los resultados de la revisión estadística.

Gómez Amín sostuvo que en 2024 llegaron al país 300.000 visitantes menos de los que figuraban en los reportes oficiales. También afirmó que el turismo receptivo cayó un 16% en 2025 y que durante 2026 se registraron cinco meses consecutivos de disminuciones mensuales, con una reducción acumulada cercana al 4,6% hasta agosto.

En su intervención, el ministro relacionó esos resultados con el gasto en promoción internacional y cuestionó que el mayor presupuesto destinado a esa actividad se hubiera registrado en 2025, cuando, según sus declaraciones, disminuyó la llegada de visitantes extranjeros.

El ministro de Comercio cuestionó la contratación de Fontur durante el gobierno de Gustavo Petro y anunció el traslado de los hallazgos a los organismos de control. - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República. Ministerio de Comercio y X
El ministro de Comercio cuestionó la contratación de Fontur durante el gobierno de Gustavo Petro y anunció el traslado de los hallazgos a los organismos de control. - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República. Ministerio de Comercio y X

Fiscalía, Contraloría y Procuraduría recibirán la información

En el video divulgado por la Presidencia, el ministro confirmó que los hechos relacionados con la contratación de Fontur ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, anunció que se dará traslado de la información a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, para que adelanten las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias.

La intervención de estos organismos permitirá examinar los procedimientos contractuales y establecer si existen elementos para determinar eventuales responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

Por ahora, el Gobierno no ha divulgado el listado de los 148 contratos, sus objetos específicos ni la identidad de quienes los suscribieron o recibieron los recursos. Tampoco se han presentado resultados de las investigaciones que permitan establecer responsabilidades.

Gómez Amín aseguró que la actual administración continuará denunciando los hallazgos que encuentre durante la revisión del manejo de los recursos públicos destinados al turismo.

“Lo que encontremos lo vamos a denunciar sin titubear un solo minuto”, concluyó el ministro.

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