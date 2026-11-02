Tras ataque de disidencias de las Farc en Totoró, Cauca, Alcaldía decretó ley seca: estas son las restricciones vigentes

La Alcaldía de Totoró mantiene la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes hasta las 6:00 del lunes 2 de noviembre. - crédito Colprensa (referencia)

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La Alcaldía de Totoró, Cauca, mantiene vigente una ley seca en todo el municipio luego del ataque armado contra la estación de Policía registrado durante la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026. La medida fue adoptada mediante decreto municipal con el objetivo de prevenir situaciones que puedan afectar la tranquilidad y la convivencia ciudadana.

A las 23:00 de este domingo, la restricción continúa vigente. El decreto establece que no se permite el expendio ni el consumo de bebidas embriagantes desde las 18:00 del 1 de noviembre hasta las 6:00 del lunes 2 de noviembre.

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La decisión se produce tras el hostigamiento contra la sede policial del municipio, que generó temor entre habitantes que se encontraban en el casco urbano. Medios de comunicación reportaron disparos, detonaciones y personas que buscaron refugio en viviendas, comercios y otros espacios cercanos.

La ley seca prohíbe vender y consumir licor, incluso en espacios privados

El decreto firmado por el alcalde Jorge Luis Pizo Andela prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas embriagantes en la totalidad del territorio de Totoró.

La restricción no se limita a bares, tiendas, restaurantes o establecimientos abiertos al público. El texto del acto administrativo señala que la prohibición aplica “incluso en lugares cerrados o de carácter privado”.

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Por tanto, durante el tiempo de vigencia de la medida no está permitido consumir licor en viviendas, reuniones privadas, negocios o cualquier otro espacio ubicado dentro del municipio.

El documento establece que las personas que incumplan la ley seca podrán ser sancionadas por las autoridades de Policía, de acuerdo con las normas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Además, ordena la publicación del decreto en la página institucional de la Alcaldía y su difusión a través de los medios de comunicación disponibles, con el propósito de informar a los habitantes sobre el alcance de la decisión.

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El acto administrativo fue expedido el domingo 1 de noviembre. Mabel Medina, asesora jurídica externa, proyectó el texto, mientras que César Augusto García Pizo, secretario de Gobierno, lo revisó.

El alcalde Jorge Luis Pizo Andela firmó el decreto que restringe el consumo y expendio de licor, incluso en espacios privados, en todo Totoró. - crédito alcaldía de Totoró

La Alcaldía de Totoró pidió calma y evitar información sin verificar

Luego de los hechos de orden público, la Administración Municipal de Totoró emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación y rechazo por la situación ocurrida durante la tarde.

La entidad afirmó que los hechos alteraron la seguridad y la tranquilidad del municipio, además de generar incertidumbre entre la comunidad. En ese sentido, rechazó las acciones violentas que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de la población.

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“Invitamos a la ciudadanía a conservar la tranquilidad, evitar la difusión de rumores o información no verificada y atender las orientaciones de las autoridades competentes”, señaló la Alcaldía en el pronunciamiento.

La administración local también pidió prudencia y solidaridad entre los habitantes. En el comunicado, reiteró su compromiso con la protección de la vida, la defensa de los derechos humanos y la convivencia pacífica en el territorio.

El gobierno municipal no detalló en el documento medidas adicionales a la ley seca ni entregó un reporte sobre daños materiales o posibles afectaciones derivadas del hostigamiento.

La administración municipal rechazó el ataque contra la estación de Policía y pidió a la ciudadanía mantener la calma y evitar difundir información sin verificar. - crédito alcaldía de Totoró

El ataque contra la estación de Policía generó temor en el casco urbano

De acuerdo con Blu Radio, hombres armados hostigaron la estación de Policía ubicada en el centro de Totoró. El medio atribuyó el ataque a disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

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Según ese reporte, habitantes del municipio buscaron refugio en negocios y viviendas aledañas para evitar quedar expuestos al intercambio de disparos. Videos divulgados en redes sociales muestran a personas que se resguardan mientras se escuchan detonaciones.

El medio también informó que uno de los momentos de tensión ocurrió en una cancha sintética, donde se disputaba un partido amistoso. Al escuchar las ráfagas, asistentes corrieron hacia las graderías y jugadores se tendieron en el campo.

El medio indicó que, según la información disponible en ese momento, no se reportaban personas heridas, civiles o integrantes de la Fuerza Pública. El medio agregó que fue activado el plan de defensa para responder al hostigamiento.

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Un video registró el momento en que quienes participaban y asistían a un partido amistoso buscaron protección tras escuchar disparos durante el hostigamiento. - crédito X

Medios informaron sobre un cilindro en la vía hacia Popayán

Por su parte, Semana informó que durante la acción armada fue ubicado un cilindro sobre la carretera que comunica a Totoró con Popayán, capital del Cauca. La información conocida no precisa si el objeto contenía explosivos ni si las autoridades ya realizaron una verificación técnica en el sitio.

El medio también reportó que habitantes grabaron con sus teléfonos celulares los momentos de angustia causados por los disparos y las detonaciones. Según su publicación, hasta ese momento no había un reporte de heridos.

El País señaló, con base en testimonios de líderes sociales, que el hostigamiento comenzó hacia las 15:30 y estuvo dirigido contra los uniformados de la Policía. El diario atribuyó de forma preliminar la acción a integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

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Ese medio informó que la confrontación se habría extendido durante cerca de dos horas. También recogió denuncias sobre la presencia de hombres armados en el corregimiento de Gabriel López y la instalación de pancartas en distintos puntos del municipio, versiones que aún no contaban con confirmación oficial de las autoridades.