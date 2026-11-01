Atentado con motobomba en Algeciras, Huila: Alcaldía rechazó el ataque y se identificó a la víctima mortal

Imágenes registradas en Algeciras, Huila, muestran el traslado de una persona lesionada en camilla por parte de uniformados de la Policía y civiles hacia un centro asistencial. En el lugar se observa una ambulancia municipal con luces de emergencia activas y restos destruidos de una motocicleta sobre el suelo tras un presunto atentado con explosivos en la zona. - crédito X

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Un atentado con motobomba causó la muerte de un patrullero de la Policía Nacional y dejó siete personas heridas en el municipio de Algeciras, Huila, durante la noche de Halloween, el sábado 31 de octubre.

La explosión ocurrió a las 11:49 p. m., en el barrio Centro, cerca del establecimiento comercial Las Palmitas, en la zona rosa de la localidad. En ese punto había una alta presencia de personas que participaban en la celebración.

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El ataque alcanzó a una patrulla que realizaba tareas de vigilancia y control en el sector. La onda explosiva también afectó a clientes del comercio y a transeúntes que se encontraban en los alrededores.

El atentado dejó un policía muerto, dos uniformados heridos y cinco civiles lesionados, según el balance expuesto por el alcalde de Algeciras, Alexander Martínez Ballesteros.

Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia tras el ataque ocurrido en la zona rosa de Algeciras, Huila. - crédito Captura de video

Cinco de los afectados fueron trasladados a Neiva por la gravedad de sus heridas, mientras que dos continuaban bajo observación en el centro asistencial del municipio.

El mandatario local rechazó el hecho y afirmó que el municipio volvió a ser blanco de una acción terrorista. “El municipio vuelve a ser objeto de un atentado terrorista”, manifestó Martínez Ballesteros al confirmar la muerte de un agente de la Policía y las lesiones sufridas por otros uniformados y civiles.

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El alcalde explicó que la motobomba fue activada en un área concurrida de la zona rosa, donde se concentraban ciudadanos por la noche de Halloween. Martínez Ballesteros agregó que cinco personas requirieron remisión a la capital del Huila. Los otros dos heridos permanecían en Algeciras bajo estricta observación médica.

Por el momento, se conoció que la víctima mortal fue identificada como el patrullero Julián Smith Castaño López, de 41 años, integrante de la Policía Nacional.

El patrullero Julián Esmite Castaño falleció a consecuencia del impacto de la onda explosiva en el municipio de Huila (Policía Ciolombia)

Tras la explosión, la Policía Nacional reforzó los controles y activó labores de inteligencia criminal para establecer los móviles del atentado e identificar a los responsables materiales e intelectuales.

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¿Qué dijo la Policía?

La Policía Nacional informó el domingo 1 de noviembre a las 9:20 a. m.: “Con profundo dolor, indignación y total rechazo lamentamos el vil asesinato de nuestro patrullero Julián Esmith Castaño López, quien fue atacado cobardemente con un artefacto explosivo, al parecer acondicionado en una motocicleta, mientras adelantaba actividades de registro y control en la zona urbana del municipio de Algeciras, Huila.

Este acto terrorista dejó además dos de nuestros uniformados y cuatro ciudadanos heridos, quienes reciben atención médica en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva".

La institución destacó al patrullero: “Héroe de la Patria, hombre íntegro y valiente que durante 20 años consagró su vida a proteger a los colombianos. Este crimen atroz enluta a la Nación y deja un vacío irreparable en su familia, en sus compañeros y en toda nuestra Institución”.

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La Policía agregó que: “Acompañamos con respeto, solidaridad y sincero sentimiento de condolencia a sus seres queridos en este momento de profundo dolor, así como a las familias de nuestros policías heridos y a los ciudadanos afectados. Honramos su memoria como ejemplo de vocación, valentía y servicio.

De manera inmediata desplegamos acciones operativas para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho y llevarlos ante la justicia".

La explosión ocurrió en las inmediaciones del establecimiento comercial Las Palmitas, en plena zona rosa (Procuraduría)

Por su parte, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condenó y rechazó con total contundencia el atentado terrorista perpetrado con explosivos en la zona rosa de Algeciras, Huila. “Toda nuestra solidaridad con la Policia de Colombia, con la familia del uniformado fallecido y con las familias de los seis heridos que deja este ataque”.

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De igual manera, la entidad señaló que “exigimos a las autoridades actuar con la máxima celeridad para dar con los responsables y garantizar la seguridad de la población en el norte del Huila. El terrorismo no puede seguir intimidando a los colombianos”.

Detalles del atentado

La detonación ocurrió frente al estadero Las Palmitas, en la llamada zona rosa y cerca de la entrada de Algeciras. El artefacto estaba instalado en un vehículo abandonado cerca del acceso, según la información preliminar conocida sobre el caso.

El ataque interrumpió las celebraciones que reunían a habitantes con disfraces, música y actividades por la noche. La explosión alcanzó a los uniformados que custodiaban el área y a civiles que permanecían a pocos metros del establecimiento comercial.

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El estallido se produjo cerca de la medianoche, cuando todavía había numerosos asistentes en el lugar. Tras la detonación, los pedidos de ayuda reemplazaron la música que acompañaba la jornada.

Las víctimas sufrieron lesiones por la metralla y las esquirlas de la carga explosiva. Los organismos de socorro acudieron al sitio para prestar atención inicial a los heridos.

Las unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos desplegaron labores de emergencia en el área afectada. La intervención incluyó la atención de las personas lesionadas y el control del sector cercano a Las Palmitas.

El reporte sobre el atentado también advirtió sobre la presencia en esa jurisdicción del frente Iván Díaz, una estructura del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).

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