Colombia

Indignación en Bogotá por dos personas que golpearon con un lazo a un perrito: el animal hasta tenía marcas por quemaduras con cigarrillo

Una grabación muestra la discusión entre un ciudadano y un hombre que sujetaba al animal, vecinos pidieron verificar su estado de salud y evaluar su rescate

Comunidad denunció lesiones en un perro que acompañaba a dos habitantes de calle - crédito @PlataformaALTO/X

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Residentes de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá denunciaron el 31 de octubre de 2026 un presunto caso de maltrato animal contra un perro de color negro que, según relataron, acompaña a dos habitantes de calle que piden dinero en supermercados del sector. El hecho habría ocurrido cerca de la calle 63B con carrera 22, en el barrio Baquero del noroccidente de la capital.

La comunidad aseguró que el animal presenta marcas que atribuyen a quemaduras de cigarrillo. Además, pidió ubicar a las personas señaladas para presentar una denuncia formal y solicitar el rescate del perro ante las autoridades competentes.

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Un ciudadano cuestionó al hombre que sujetaba al animal

En un video difundido entre vecinos de la zona se observa a un hombre que amarra al perro y le pega con el mismo lazo mientras otro ciudadano interviene y le pregunta por el trato que le daba al animal.

“¿Por qué le casca al perro, compadre?”, le reclamó el hombre que grababa. El señalado respondió con preguntas y frases incompletas, sin ofrecer una explicación clara sobre lo ocurrido.

El ciudadano insistió: “La otra vez me trataron así, compadre”, en referencia a un episodio previo que no quedó detallado en la grabación. Las imágenes circularon con mensajes de rechazo entre residentes, quienes señalaron que el perro suele permanecer con las dos personas cuando solicitan dinero en comercios del sector.

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Denuncian presunto maltrato contra un perro en Barrios Unidos, Bogotá - crédito @PlataformaALTO/X
Denuncian presunto maltrato contra un perro en Barrios Unidos, Bogotá - crédito @PlataformaALTO/X

Una mujer lanzó advertencias durante la discusión

Una mujer que acompañaba al habitante de calle intervino durante el cruce verbal. En el registro se la escucha repetir: “Vean que lo tocan”, mientras increpaba a quienes cuestionaban la situación.

También lanzó una advertencia sobre una eventual intervención policial. “24 horas no nos pueden tener. ¿O sí?”, expresó. Luego hizo referencia a una condena pasada: “Eso fue seis años, mi amor. Gracias a Dios hoy en día ya no les debo nada”.

Los vecinos interpretaron esas declaraciones como una amenaza a la comunidad y manifestaron preocupación por la integridad del animal. El video no permite establecer con precisión qué ocurrió antes de la discusión ni confirmar el origen de las lesiones que presenta el perro.

Los residentes solicitaron que cualquier persona que reconozca a los involucrados aporte información a los canales oficiales de denuncia para facilitar la ubicación del perro y una eventual atención veterinaria.

Vecinos de Barrios Unidos piden rescatar a un perro tras denuncias de agresión - crédito @PlataformaALTO/X
Vecinos de Barrios Unidos piden rescatar a un perro tras denuncias de agresión - crédito @PlataformaALTO/X

Investigan presunto ataque con machete contra un perro en La Unión, Antioquia

Por otra parte, se conoció el caso de un perro que tuvo lesiones que, según las primeras versiones, habrían sido provocadas con un machete, tras ser encontrado en la vereda Mazorcal, en La Unión, Antioquia, por lo que recibió atención veterinaria. La Alcaldía municipal inició indagaciones por un presunto caso de maltrato animal y busca establecer quiénes serían los responsables.

La alerta llegó durante la tarde del miércoles 21 de octubre de 2026, cuando habitantes del sector avisaron que el canino tenía heridas de consideración. Funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo se desplazaron hacia la zona tras conocer el reporte.

Antes de la llegada de la comisión municipal, una trabajadora del área auxilió al animal y lo trasladó a un establecimiento veterinario. El perro recibió primeros auxilios y manejo médico debido a la condición en la que fue hallado.

La Administración Municipal pidió a la Central de Monitoreo revisar las cámaras ubicadas cerca de la vereda para conocer las circunstancias del hecho. Las imágenes podrían aportar elementos para identificar a las personas que habrían atacado al animal.

Autoridades investigan agresión contra un perro y piden ayuda de la comunidad - crédito Visuales IA - Redes sociales
Autoridades investigan agresión contra un perro y piden ayuda de la comunidad - crédito Visuales IA - Redes sociales

La investigación se concentra en determinar si las heridas fueron causadas con un arma cortopunzante y en reconstruir lo ocurrido antes de que la comunidad encontrara al canino. La revisión del material de videovigilancia será una de las primeras actuaciones del caso.

La Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo solicitó a los habitantes de La Unión entregar videos, testimonios o información que permita avanzar en las indagaciones. La dependencia asumió el acompañamiento institucional mientras continúan las verificaciones.

La Alcaldía rechazó el hecho y reiteró su postura frente a este tipo de agresiones. “El maltrato animal no tiene justificación”, expresó la administración local en un mensaje público.

La entidad también pidió a los ciudadanos colaborar con las autoridades para ubicar a eventuales responsables. “Denunciar también es proteger”, agregó.

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