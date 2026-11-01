La CAR suspendió seis minas de carbón que operaban sin permisos en Cucunubá, Cundinamarca: denuncian afectaciones al ecosistema

Las inspecciones técnicas en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada confirmaron la ausencia de licencias ambientales y títulos mineros (CAR)

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió seis minas de carbón en zona rural del municipio de Cucunubá tras detectar operaciones sin los instrumentos ambientales exigidos y afectaciones sobre ecosistemas altoandinos.

La medida alcanzó labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos. Las inspecciones se realizaron en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, dentro de la provincia de Ubaté (Cundinamarca).

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El equipo técnico de la Dirección Regional Ubaté encontró explotaciones que carecían de licencias ambientales, planes de manejo, concesiones de agua y permisos de vertimiento.

La decisión de la CAR responde a hallazgos sobre el suelo, las fuentes hídricas, la vegetación y el paisaje de la zona. Las actividades intervenidas también ocupaban áreas sin los títulos mineros correspondientes, una condición que elevaba la presión sobre los recursos naturales.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca suspendió las actividades en seis minas de carbón en el municipio de Cucunubá (CAR)

Las inspecciones detectaron impactos en la cuenca del río Alto Suárez

La autoridad ambiental estableció que las afectaciones alcanzaban el área de influencia de la cuenca del río Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá. El control se concentró en los efectos que las explotaciones generaban sobre los ecosistemas y las comunidades cercanas.

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En el suelo, los funcionarios identificaron la remoción de cobertura vegetal y de la capa superficial fértil. También encontraron materiales estériles dispuestos de forma inadecuada sobre potreros, laderas y sectores con vegetación nativa.

Estas prácticas favorecen procesos de erosión, deslizamientos y hundimientos del terreno. La acumulación de los materiales derivados de la extracción alteró áreas que debían conservar su cobertura natural.

Las visitas también revelaron la disposición directa de aceites usados, combustibles y lubricantes sobre el suelo. El hallazgo se concentró en zonas de transporte vertical o inclinado y en casetas operativas.

El depósito de materiales estériles sobre laderas y pastizales provocó la pérdida de la capa fértil del suelo (REUTERS/Jaime Saldarriaga)

Esos espacios no tenían superficies impermeabilizadas ni mecanismos apropiados para contener derrames. La CAR encontró además acumulaciones inadecuadas de chatarra y otros residuos sólidos.

Las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna quedaron expuestas a sedimentos

La ausencia de canales, cunetas y estructuras de sedimentación para controlar las aguas de escorrentía facilitaba el arrastre de materiales desde los patios de almacenamiento de carbón hacia cuerpos de agua y sus franjas de protección.

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Entre las fuentes expuestas figuran las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna. La CAR también identificó vertimientos asociados con la actividad minera.

Las visitas permitieron establecer que se utilizaba agua de bombeo en procesos de coquización sin la respectiva concesión. Esa falta de autorización se sumó a las demás irregularidades ambientales detectadas por la entidad.

Las afectaciones sobre la flora incluyeron la apertura de socavones y explanaciones. Estas obras provocaron la remoción de vegetación nativa y la fragmentación de zonas de bosque húmedo montano bajo. La disposición de los materiales derivados de la minería incidió, además, en el deterioro del paisaje natural de este sector de Cucunubá.

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La extracción clandestina de rocas de protección y cuñas de superficie elevó el peligro de derrumbes en los socavones (REUTERS/Jaime Saldarriaga)

La CAR alertó sobre socavones antitécnicos y minas abandonadas

La autoridad encontró condiciones de riesgo ligadas a la operación antitécnica de algunos socavones. También detectó minas abandonadas que presentaban procesos de deterioro y posibles derrumbes.

Otro de los hallazgos fue el aprovechamiento clandestino de rocas de protección y cuñas de superficie. La extracción de esos elementos puede debilitar el macizo rocoso.

Ese debilitamiento aumenta la posibilidad de movimientos del terreno y otros eventos que podrían afectar tanto el entorno natural como a los habitantes de la zona. “Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos”, afirmó el director de la regional CAR Ubaté, Julio Cesar Sierra León.

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El funcionario agregó que la entidad inició los procesos sancionatorios ambientales contra los infractores. “Los aplicaremos a demás terceros que resulten responsables, conforme a la normatividad vigente”, sostuvo Sierra León.

La actuación de la CAR quedó centrada en detener las operaciones que operaban sin los requisitos ambientales y en establecer las responsabilidades por las afectaciones identificadas durante las diligencias en Cucunubá.