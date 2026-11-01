En pleno Halloween se agarraron a machete en Madrid, Cundinamarca: un herido y un capturado

Una riña en pleno centro de Madrid terminó con un lesionado y una detención - crédito @elifcolombia/X

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Un hombre resultó herido y otro quedó capturado tras una riña con arma blanca tipo machete en el centro de Madrid, Cundinamarca, ocurrida durante la noche de Halloween cerca del auditorio municipal.

La secuencia, difundida por la cuenta Informativo Colombia en X, muestra a varias personas que se enfrentaron ante decenas de testigos el 31 de octubre de 2026.

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El video muestra a cuatro personas involucradas en el enfrentamiento

Las imágenes registran el momento en que parte de la multitud se aparta para evitar quedar en medio de la confrontación. En el centro de la escena aparecen inicialmente dos hombres, ambos con camisa negra y jeans, que intercambian golpes con objetos que el reporte identificó de forma preliminar como machetes.

La situación escaló pocos segundos después. Según se observa en el video, otras dos personas se sumaron al altercado, por lo que el enfrentamiento pasó a involucrar a cuatro hombres. Mientras algunos asistentes retrocedieron, otros permanecieron a distancia y observaron lo sucedido.

La grabación no permite establecer con claridad qué originó la pelea ni determinar si los objetos usados corresponden efectivamente a machetes. Tampoco se conocen las identidades de los participantes ni el estado de salud de la persona lesionada.

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Un video difundido en redes sociales mostró a los asistentes alejándose mientras cuatro hombres se enfrentaban - crédito @elifcolombia/X

La pelea ocurrió cerca del auditorio municipal de Madrid

El hecho tuvo lugar en una zona concurrida del municipio de Madrid, en el departamento de Cundinamarca, durante las celebraciones de Halloween. La presencia de numerosas personas en el lugar quedó registrada en el material audiovisual, que circuló en redes sociales tras el episodio.

La cuenta que divulgó el video informó que el balance preliminar dejó un herido y un capturado. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la intervención de las autoridades, el tipo de lesiones sufridas por la víctima ni las circunstancias de la detención.

Las autoridades investigan las circunstancias de la riña

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la secuencia de los hechos, identificar a los involucrados y definir las responsabilidades que puedan derivarse de la confrontación.

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También deberán determinar si hubo más personas lesionadas, si los elementos observados en la grabación fueron incautados y si el detenido será puesto a disposición de la justicia.

Video de pelea a machete en Halloween se volvió viral en redes sociales - crédito arciniegaslarios/X

En otro caso aislado difundido en Instagram, también se puede apreciar como varias personas en plena celebración de Halloween se dan a machete mientras una mujer interviene.

Hasta el momento, sobre este caso se desconoce el lugar exacto en el que ocurrió. “Menos mal prohibieron las motos que era el peligro jajajajaja”, dijo un comentario en redes sociales.

Tres hombres fueron capturados cuando escapaban en Transmilenio con licor robado en Suba

Por otra parte, tres hombres fueron detenidos en la mañana del 28 de octubre de 2026, luego de que intentaran salir en un bus de Transmilenio con botellas de licor robadas, cuyo valor superaría un millón de pesos, en el barrio La Alhambra, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Dos de los capturados son de nacionalidad venezolana, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

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El procedimiento ocurrió tras el robo a una tienda de mediana superficie situada en la calle 103 con la autopista Norte, cerca de la carrera 45. La alerta llegó por radio a los uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) Alhambra, que patrullaban el sector.

Los agentes se dirigieron al punto señalado y ubicaron a tres personas que, de acuerdo con la versión oficial, trataron de escapar al notar la presencia policial. Durante la huida, los sospechosos habrían saltado las barreras perimetrales de la estación Calle 106 de Transmilenio.

El caso se presentó en una tienda de mediana superficie ubicada en el barrio La Alhambra, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá - crédito Mebog

Luego abordaron uno de los articulados con la intención de alejarse del lugar. El personal del sistema de transporte intervino y pidió al conductor que detuviera el recorrido, una medida que facilitó el ingreso de los policías al vehículo.

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“Creyeron que podían escapar”, afirmó el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía Suba, al referirse a la maniobra de los detenidos. Dentro del bus, los uniformados encontraron a los tres hombres y recuperaron las botellas de licor que, presuntamente, habían sido tomadas del comercio.

Los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de hurto y daño en bien ajeno. La Mebog pidió a la ciudadanía informar hechos sospechosos mediante la línea 123 o en el CAI más cercano.