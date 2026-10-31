Gobierno de Abelardo de la Espriella no renovará contrato con la Fiduprevisora para administrar el Fomag: inicia transición de un año

La transición tendrá una duración inicial de un año y podrá prorrogarse por otros 12 meses, mientras se revisan y corrigen las condiciones de administración y funcionamiento del sistema - crédito Fomag

Guardar

El contrato que durante 36 años ha regulado la administración fiduciaria del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) llegará a su fin el sábado 31 de octubre de 2026.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no prorrogar el acuerdo con Fiduprevisora S. A. y anunció que, a partir del 1 de noviembre de 2026, comienza un proceso de transición que se extenderá inicialmente durante un año y podrá ampliarse por otro más.

PUBLICIDAD

La decisión fue comunicada el viernes 30 de octubre por el Ministerio de Educación Nacional, durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag. La determinación corresponde al Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A., cuyo vencimiento está previsto para el último día de este mes.

El cambio en la administración del fondo se produce en medio de los cuestionamientos y las fallas identificadas en el funcionamiento del sistema de salud del magisterio. Frente a este escenario, el Gobierno nacional anunció que la transición tendrá como prioridad evitar que los docentes y sus beneficiarios resulten afectados por la finalización del contrato, especialmente en lo relacionado con la atención médica y el reconocimiento de sus derechos económicos.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...