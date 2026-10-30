A la cárcel hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero: Miguel Quintero está acusado de desviar recursos de contratos del Área Metropolitana

Hermano de Daniel Quintero tendrá que ir a presión por el caso del direccionamiento de contratos del AMVA- crédito X

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El viernes 30 de octubre de 2026, un juez penal de circuito de Medellín resolvió los recursos contra las medidas impuestas a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Durante la diligencia, el togado revirtió la decisión de otorgar casa por cárcel al acusado, por lo que el investigado deberá permanecer en un centro penitenciario mientras avanza el proceso penal por corrupción.

“REVOCAR PARCIALMENTE la decisión proferida el dos (2) de octubre de dos mil veintiséis (2026) por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, dentro de la actuación identificada con radicado 05001600024820242355900, exclusivamente en cuanto dispuso que la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle se cumpliera en su lugar de residencia”.

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Un juez revirtió la medida de arresto domiciliario que le había dado un juez de primera instancia a Miguel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

Y agregó: “IMPONER a Miguel Andrés Quintero Calle, identificado con cédula de ciudadanía número 71.788.353, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, de conformidad con el numeral 1.º del literal A del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

Cabe recordar que Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por el direccionamiento de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

La Fiscalía publicó detalles del caso. El ente acusador explicó que, tras la decisión, el procesado fue vinculado de manera formal al proceso.

“Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la medida de aseguramiento de carácter domiciliario impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle y ordenó su privación de la libertad en establecimiento carcelario”.

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A la par, determinó que las acciones de Quintero provocaron una pérdida de $2.481.000.000 en concepto de detrimento patrimonial.

El ente acusador explicó que, tras la decisión, el procesado fue vinculado de manera formal al proceso - crédito @FiscaliaCol/X

“El procesado fue vinculado formalmente, el pasado mes de septiembre, a una investigación por el presunto direccionamiento irregular de seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia), en los que se habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos. En su momento, fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”.

Tras la decisión del juez, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, celebró la decisión en sus redes sociales, señalando que espera que la justicia colombiana defina el futuro judicial de su predecesor Daniel Quintero.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declara desde el interior de un vehículo sobre la decisión judicial que revoca la detención domiciliaria concedida a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Gutiérrez comunica que, tras una apelación presentada, un juez de la República ordenó el arresto y traslado a un centro penitenciario del investigado.

“Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para la cárcel. Se empieza a hacer justicia. Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, en su mansión que construyó con el robo a Medellín, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel. Sigue el jefe de la banda”, escribió en su cuenta de X.

El caso se relaciona con seis contratos de los bomberos de Itagüí

La investigación examina seis contratos por $ 17.656 millones suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según la hipótesis de la Fiscalía, en esa contratación se habrían pagado coimas por $2.481.000.000.

El ente acusador sostiene que Quintero habría recibido $ 1.653,3 millones y que Ortega habría obtenido $133 millones. Esos montos corresponden a la teoría del caso de la Fiscalía y deberán ser objeto de debate y valoración judicial.

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En el proceso también fueron imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad. La decisión del juez de segunda instancia definirá las condiciones bajo las cuales Quintero y Ortega continuarán vinculados al proceso penal.