Oposición convocó a una‘besatón’ frente al ministerio del Interior para “recibir” a Alejandro Ordóñez: “Incluye after”

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La llegada del exprocurador y exembajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Alejandro Ordóñez, al Ministerio del Interior, provocó que un grupo de usuarios en redes sociales convocaran un evento para mostrar su descontento de manera simbólica ante el nombramiento del funcionario que reemplazará a Rodrigo Lara Restrepo en la cartera: una ‘besatón’.

El evento, cuyo cartel se compartió el jueves 29 de octubre por medio de Instagram por el colectivo ‘Fandoms por la vida’ y la expersonera local de Bogotá Camila Farfán, se llevará a cabo frente a las instalaciones de la sede del Ministerio, ubicada en el centro de la capital colombiana.

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“Si nos encuentra el fascismo, que nos encuentre besándonos. Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo. Incluye after”, menciona el volante, con la fecha del evento para el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 4:00 p. m. “frente al Ministerio del Interior”, finaliza la leyenda.

Otro de los detalles que más llamó la atención del diseño es que aparecen Ordóñez junto al presidente De la Espriella besándose.

La publicación generó un debate entre quienes apoyaron la iniciativa y los que compartieron sus dudas.

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“Respeto cualquier tipo de manifestación en contra de este gobierno, obviamente incluida está, pero creo que sí la comunidad queer nos pusiéramos de acuerdo de hacer cosas un poco más contundentes, lograriamos más y mejores cosas entre todxs”, señaló uno de los usuarios en la publicación.

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Mientras que otra de las personas que reaccionó al cartel expresó: “Nos van a gravar los alimentos esenciales y ustedes pensando en besatones. Coganle seriedad a la lucha social o no convoquen nada”.

Por su parte, algunas personas que respaldan el acto le pusieron su toque de humor, escribieron: “Lugares donde me emputa no poder estar”; “Que se besen los que tengan con quién” y “Para claridad, tiene uno que llevar besador o allá se escoge uno?”