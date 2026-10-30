Colombia

Gustavo Petro le pidió al uribismo bloquear la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella: “Ayude a impedir cualquier atentado contra el ingreso del pueblo trabajador”

El pronunciamiento del expresidente se produjo después de que Tomás Uribe, hijo del exmandatario Álvaro Uribe, desmintió que el aumento de impuestos propuesto en el proyecto fuera una iniciativa de la colectividad de su padre

El expresidente Gustavo Petro estaría tirándole la responsabilidad al partido de Álvaro Uribe sobre el futuro de la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP
El expresidente Gustavo Petro estaría tirándole la responsabilidad al partido de Álvaro Uribe sobre el futuro de la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP
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Con un mensaje en su perfil de X, el expresidente Gustavo Petro pidió el viernes 30 de octubre al Centro Democrático que no respalde los artículos de la Ley de Ajuste Fiscal, también conocida como Ley de Rescate Económico que, según planteó, puedan afectar el consumo y los ingresos de los trabajadores; en un sorpresivo llamado a un partido contrario al Pacto Histórico.

El mensaje del exmandatario se dio luego de que Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aclaró en las redes sociales que la propuesta de subir impuestos no proviene de esa colectividad, sino de Salvación Nacional: corriente que lidera el senador Enrique Gómez Martínez, hermano del ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez.

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Gustavo Petro y su petición al Centro Democrático
El expresidente Gustavo Petro elevó su petición al Centro Democrático, para que se oponga a la Ley de Ajuste Fiscal - crédito @petrogustavo/X

Espero que el Centro Democrático ayude a impedir cualquier atentado contra el consumo y el ingreso del pueblo trabajador de Colombia”, expresó Petro en respuesta a la publicación de Uribe Moreno sobre el proyecto presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República. Y que ha causado controversia por su paquete de gravámenes.

Es válido destacar que el hijo del expresidente Uribe sostuvo que los cambios tributarios planteados en la iniciativa pertenecen a otro sector político. “La propuesta de incrementar impuestos es de Salvación Nacional, no es del Centro Democrático”, publicó Uribe Moreno, en respuesta, a su vez, a un video publicado por Enrique Gómez en su cuenta de X.

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Tomás Uribe Moreno negó que el Centro Democrático esté detrás de la Ley de Ajuste Fiscal
Con este mensaje en X, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe Moreno, negó que el Centro Democrático esté detrás de la Ley de Ajuste Fiscal - crédito @TomasUribeEco/X

La petición de Petro desató, como era de esperarse, una serie de comentarios y centró la atención sobre la postura que asumirá el partido fundado por Uribe Vélez en la discusión de la denominada Ley de Ajuste Fiscal, al ser representatividad de Gobierno. Y revivió los señalamientos de activistas pro Gobierno sobre lo que se ha conocido como el petrouribismo.

Uribe pidió estudiar el proyecto antes de fijar una posición

En medio de esta controversia, la postura de Uribe ha sido, si se quiere, mesurada; pues llamó a los congresistas de su colectividad a revisar el articulado antes de definir una postura sobre la iniciativa. El exmandatario pidió una discusión interna y anticipó que los cambios que impulse la bancada deberán revisarse con los representantes del Ejecutivo.

Álvaro Uribe Vélez pidió una "actitud reposada" para el análisis de la Ley de Ajuste Fiscal de De la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió una "actitud reposada" para el análisis de la Ley de Ajuste Fiscal de De la Espriella

Pedimos a los parlamentarios del Centro Democrático el estudio en bancada, con actitud reposada, del proyecto de ley de Rescate de la Economía. Las modificaciones o adiciones que como bancada se requieran deben ser examinadas con el gobierno”, indicó en primer término el ex jefe de Estado, que en la mañana del 30 de octubre hizo un especial anuncio sobre el tema.

Uribe también convocó a la bancada parlamentaria para el jueves 5 de noviembre, a las 12.00, con el propósito de analizar el proyecto. “El próximo jueves 5 de noviembre está citada la bancada parlamentaria del Centro Democrático a las 12 del día para examinar temas relativos a modificaciones, supresiones o adiciones al proyecto ‘Rescate de la Economía’”, dijo.

Álvaro Uribe Vélez convocó a la bancada del Centro Democrático
Con este mensaje en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez convocó a la bancada del Centro Democrático para analizar en detalle la reforma tributaria - crédito @alvarouribevel/X

El llamado se produjo después de que varios dirigentes del Centro Democrático respaldaran los recortes al gasto estatal, aunque manifestaron reparos frente a medidas que podrían elevar la carga tributaria de sectores de ingresos medios. El proyecto plantea una reducción del 50% en el gasto de contratos de prestación de servicios para 2027, según se plasmó.

Además, prevé un recorte del 20% en la nómina de entidades del Presupuesto General de la Nación para 2028, con excepción de la fuerza pública. Entre respaldos y advertencias, la clase política reacciona a la Ley de Rescate Económico emitida por el Gobierno De La Espriella tendrá que ganarse el respaldo, incluso, de los partidos oficialistas.

Sobre todo, cuando la discusión está en el componente tributario de la iniciativa. El proyecto propone reducir el umbral para declarar y pagar impuesto de renta de 1.090 a 720 UVT, gravar con IVA del 19% las compras hechas en plataformas internacionales y modificar las tarifas a licores, cerveza, cigarrillos, vapeadores y juegos de suerte y azar en línea.

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